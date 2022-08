VILLA CLARA, Cuba. — Justo al lado de su propia vivienda, ubicada en las afueras de Santa Clara, Luis Alberto tiene una fábrica de condimentos en polvo y galletas que suele vender al por mayor a otros cuentapropistas de la ciudad. En el último mes, la producción se le ha visto notablemente afectada por los apagones de más de seis horas en horario laborable. La escasez de muchos productos que antes se vendían en establecimientos particulares el negociante se lo achaca, precisamente, a los constantes cortes de energía.

“Si me quitan la corriente por el día, entonces tengo que convocar a los trabajadores por la noche, que no rinden igual, pero estaba teniendo muchas pérdidas. Ya resolví el problema o me busqué otro, no sé qué decirte”, señala el hombre, que recientemente pagó 155 000 pesos por una planta eléctrica para garantizar la generación de electricidad en su negocio.

Aún así, considera que tendrá que ajustar los presupuestos teniendo en cuenta el gasto de gasolina o gas que genera el aparato: “¿Dónde está gasolina? Comprada por la izquierda al precio que te la quieran vender y no hablemos del gas, a más de 1 000 pesos la balita”, resume Luis Alberto. “Mis máquinas consumen mucho y, además, tendré que usarla también para mantener mi casa, para mi refrigerador, la nevera y el aire acondicionado para que duerma la niña”.

Este trabajador por cuenta propia afirma que, el hecho de que muchos dueños de Mipymes o fábricas particulares estén optando por la compra de plantas eléctricas para mantener funcionando sus negocios, pudiera traer consigo un incremento considerable del precio de la mercancía a finales de agosto. “Se trata de una inversión que se debe recuperar. No es un abuso subir los precios, es que también te estás pagando tu propia electricidad”.

Desde que la Aduana General de la República de Cuba (AGR) permitiera la importación de hasta dos plantas eléctricas al país como parte del equipaje acompañado, teniendo en cuenta el valor y la potencia para no exceder los límites permitidos, han entrado a Cuba los nuevos equipos a casi todas las provincias del país. Sin embargo, los vendedores consultados para este reportaje confirman que, en la última semana, se ha disparado la demanda y, por consecuencia, también sus precios, debido a la inusitada subida del dólar y el euro en el mercado informal.

Hace poco trascendió en redes el anuncio de un restaurante que promocionaba sus servicios gracias a la exclusividad de contar con una planta eléctrica. “Estoy pensando en vender la motorina para comprarme una planta”, confirma Kenia Flores, posible financista de un bar de la provincia, que propone incluir en sus servicios una happy hour durante la trasmisión de la novela o de partidos de fútbol.

“Habrá quien te critique y te diga que eres millonario, pero no hay dudas de que se llenará el negocio. Fíjate que quien no tiene corriente coge para el parque Vidal por la noche. Imagínate si se ofrece esta posibilidad de recreación en las zonas donde más quitan la corriente”, apuntó la mujer.

En una de las ferreterías céntricas de Santa Clara se han agotado las plantas eléctricas que entraron a la venta hace poco menos de quince días. Las mismas se comercializan al precio de 2 740 MLC, mucho más caras que las vendidas en el mercado informal, que oscilan entre 145 y 155 000 pesos, lo que supondría unos 1 165 MLC, tendiendo en cuenta el cambio extraoficial de la divisa al día de hoy.

“La de 800 watt levanta una casita con tus luces, tus ventiladores, el refrigerador, en fin, todos los equipos de 110”, explica vía Messenger un vendedor santaclareño. “Viene con capacidad para cinco litros de combustible y dura trece horas”. Otra de las que vende vía Revolico tiene un consumo aproximado de 900 watts, “las dos son nuevas en su caja, con transporte incluido”, según explica.

Estos propios comerciantes que importan las plantas eléctricas o que las reciben de segunda mano aseguran que los compradores son mayormente trabajadores por cuenta propia, aunque también las solicitan otros ciudadanos con ganancias estables o con familiares en el exterior que pueden permitirse no solo la adquisición de las máquinas, también la estabilidad del consumo.

“La gente se queja de que el pago sea en dólares en efectivo, pero no entienden que cuesta el pasaje y cuesta la importación”, refiere Kendry Palacios, dedicado a la reventa de plantas eléctricas y bombillos recargables. “No creo que esté haciendo dinero con el sufrimiento ajeno, lo que sí pienso es que ya verás casas y negocios sin luz y otros encendidos. Vaya, como los que tenían televisor en los noventa y los que no”.

