Esta es la higiene de un hospital en Cuba: cucarachas y ratones campean a sus anchas

LA HABANA, Cuba. – Familiares y pacientes denuncian las ‘’deficientes’’ condiciones higiénico-sanitarias que enfrenta el Hospital Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez, (Benéfica) donde ratones y cucarachas campean a sus anchas.

“Llevo aquí alrededor de 45 días y he visto de todo, pero lo que más abundan son las cucarachas. Esas sí andan por todas partes como si fueran unas trabajadoras más de este hospital. Al principio me fue un poco difícil, pero no tengo opciones, tengo a mi abuelo ingresado aquí y no lo puedo mover de este hospital por las condiciones en que está’’, afirma a CubaNet el joven Carlos Alberto Fernández.

Según Carlos, “las sábanas, la ropa, todo está manchado. Esto te provoca un asco tremendo, pero personas como yo no tenemos otra opción, yo no tengo a más nadie a quién recurrir, soy huérfano’’.

Una empleada del centro hospitalario declaró, bajo condición de anonimato por temor a perder su empleo, que el hospital no cuenta con los productos químicos para blanquear la ropa de cama ni el vestuario de los pacientes.

‘’Yo trato de no entregarle esa ropa a nadie, solo se la doy al que no tiene otra opción y aun explicándolo, me he buscado un sinnúmero de insultos. Esto lo sabe la dirección del hospital y no hace nada’’.

‘’Sobre las cucarachas y los ratones, aquí todo el mundo está al tanto, desde el director hasta la secretaria, pero todo continúa igual, nadie hace nada al respecto. La poca higiene que hay en el hospital es gracias a las internas que traen para hacer el trabajo de limpieza, pero cuando no vienen nadie limpia, exceptuando algún que otro acompañante’’, concluyó.

Yudit Interñan, una paciente recién operada, destaca que incluso antes de operarse se contagió con piojos allí, que fueron eliminados en la propia institución hospitalaria para poder someterla a la intervención quirúrgica.

‘’Aquí cogí piojos, tremenda piojera y las cucarachas andan por arriba de la cama, en las gavetas de las mesitas, en todos lados. Tú crees que vienes a curarte y probablemente vengas a morir’’, puntualizó.