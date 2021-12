LA HABANA, Cuba.- Se dice con insistencia que los cubanos son fiesteros, que somos jacarandosos, que cualquier cosa nos sirve para armar un rumbón. De nosotros se dicen muchas cosas, algunas son ciertas y otras no, pero casi todas contribuyen al mito de nuestra felicidad, de nuestro espíritu alegre. “Los cubanos siempre andan buscando pretextos para celebrar”, eso dicen, y hasta existe el mito de que bailamos y gozamos, incluso, con la Sinfónica Nacional.

Y yo que suelo tener algunos atrevimientos he llegado a suponer a ese pueblo culto bailando al ritmo de la música de Wagner, bailando “El anillo del nibelungo”. Y es que existieron en esta isla los que creyeron que era posible “mover el esqueleto” con Mozart y Beethoven; quizá por ello existe ese mito de que, en uno de esos empeños comunistas de convertirnos en el país más culto del universo, viajó la sinfónica a un campo cubano, mientras los organizadores de tal “proeza” invitaban “a bailar y a gozar con la sinfónica nacional”.

Y parece que muy festivo será esta vez el último día de un año que nos resultó muy crispado, quizá el más convulso y peligroso, sobre todo para los jerarcas comunistas, de entre todos los que hasta hoy han sido. Este año puso los pelos de punta a los jerarcas, y mucho más en el convulso julio, ese julio que el poder consideró siempre el más rebelde. Este año, quince días antes de que el poder celebrara el asalto armado a un cuartel en Santiago de Cuba, muchos cubanos salieron a las calles para repudiar al gobierno de Raúl y Miguel Díaz-Canel.

Lo que vino después ya lo sabemos. Y fue todo tan intenso que circula todavía en las ciudades, y en los campos, el mismo aire insurrecto de aquellos días. Y quizá por ello los jerarcas intentan apaciguar los ánimos, quizá por eso quieren que olvidemos el hambre y las tristezas, quizá por eso nos dieron una librita de pollo para la última cena del 2021, y también 1.5 litros de ron, envasado en eso que nosotros llamamos un “pepino” y que no es más que un enorme pomo plástico.

El precio no es de los más altos que conocemos por estos días; 120 pesos por 1.5 litros de ron Bocoy parecería una bicoca, y sobre todo si para acompañar el trago, para la cena de fin de año, nos pusieron en la canasta una librita de pollo, tres libritas de arroz y una de mortadela. Eso comerán y beberán los cubanos este 31 de diciembre, si es que el hambre nos deja esperar. Eso comeremos después de más de sesenta años de la llegada de los Castro al poder, aunque con tanta hambre quizá no llegue el pollo al último día del año.

Ya se escucha la música, ya se percibe el lenguaje tropeloso; ya nos dieron el pan, ahora puede comenzar el circo. Ya en mi barrio se escucha la música con muchos decibeles, y también la conversación muy exaltada, esa que casi siempre acompaña las borracheras, y quizá en muchas ollas se ablanda el pollo con algo de sal pero sin mucho sazón, porque los condimentos escasean, y cuando aparecen exhiben un precio exuberante, cuestan casi un potosí.

Y si ya tenemos el pan, hágase entonces el circo. Beban un trago, beban dos, beban muchos tragos, y cuando estén muy borrachos, cuando las neuronas estén embotadas, chillen alto, a todo pulmón, los vivas que reclaman los mandamases, los amos que no toman Bocoy, los que no tienen que guardar el pollo para celebrar eso que consideran un triunfo. Hágase el circo para que siga la penumbra, para que la luz no se haga.

Beba y de vivas, y olvídese del fin de año, que si le dieron pollo y ron no fue para que despidiera el año viejo, no fue para que le crecieran las fuerzas a la hora de tirar el cubo de agua a la calle. Si le dieron lo que le dieron fue para que usted celebre el triunfo de eso que ellos llaman revolución, y tenga usted también la certeza de que si Batista no se hubiera largado de Cuba un 31 de diciembre, usted no podría celebrar el año nuevo.

Si Batista se hubiera ido el cuatro de enero, usted tendría que esperar al cinco para celebrar. Y tenga mucho cuidado con lo que escribe en las redes si es que se emborracha con Bocoy, tenga cuidado si tiene opiniones que sean adversas al gobierno. Cuídese, no se pase de tragos, recuerde que Díaz-Canel alude con frecuencia, y alardeó en el pleno del Comité Central del Partido, de cierto ejército de “cibercombatientes”.

Los cibercombatientes están vigilantes y prestos a enfrentarnos, dispuestos a retirar el servicio de internet a quien intente oponerse a eso que cada vez menos cubanos llaman “revolución”. Ellos reclaman fidelidad, que para eso entregaron una libra de pollo, que para eso le vendieron un litro y medio de ron Bocoy, pero no se exceda con los tragos, que se podría envalentonar y chillar Patria y Vida en medio de alguna calle, o en su casa.

Y no se entusiasme mucho dando la “vuelta a la manzana”, no muestre euforia mientras arrastra una maleta. Ese ritual que insinuaba el viaje, que lo reclamaba, podría resultar ahora un desacato, una traición, y le podrían hacer un juicio, y encarcelarlo. Me pregunto si será usted agradecido, ojalá que NO. Ojalá que a las doce usted chille: “Patria y Vida” mientras deja caer el agua que cargó en el cubo. Hagamos patria y no circo.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

