MIAMI, Estados Unidos. – Varias decenas de cubanos residentes en Sepen, un asentamiento ilegal cerca de Playa Baracoa, al oeste de La Habana, se enfrentaron este lunes a autoridades y militares, a quienes exigieron que no abortaran sus planes de salir del país en balsas rumbo a Estados Unidos, como puede verse en un video publicado en Twitter por el activista cubano Albert Fonse.

El propio Fonse confirmó a CubaNet que varias personas resultaron lesionadas durante el enfrentamiento y que al menos cuatro habrían sido detenidas.

Tras el choque violento entre los vecinos y los militares, uno de los manifestantes se dirige a las autoridades y exige que no interfieran sus planes de abandonar la Isla.

“Si no nos quieren porque somos una comunidad ilegal, si no cabemos en este país porque nuestro salario no nos alcanza para comprar en las tiendas en divisas y no hay petróleo para que las termoeléctricas funcionen, nosotros decidimos con nuestras vidas lo que nosotros queramos”, defendió.

“Ustedes quieren cuidarnos, pero no nos cuiden de esa manera, como los padres que tienen castigados a los niños y no los dejan aprender. (…) No nos cuiden tanto y permítannos la oportunidad de poder decidir por nuestras vidas”, agregó.

Más adelante aseguró: “Nosotros no estamos yendo a robar nada a casa de nadie. Cuando se encuentran un artefacto [balsa] hay 15 000, 30 000, 100 000, 300 000 pesos de cada familia unida para podernos ir”.

“Somos cubanos como ustedes, que tienen otra posición en estos momentos, pero alguna vez se les fue la corriente, alguna vez no tuvieron comida como no la tenemos nosotros hoy. Alguna vez no tuvieron nada como no tenemos nosotros. ¿Que cambiaron de posición? Felicidades. Permítannos a nosotros tomar decisión por nuestras vidas”, dijo a las autoridades.

“En fin de cuenta ustedes no nos pueden cuidar de lo que ya no tienen cómo. No tenemos cómo ir a comprar un vaso de leche porque es en divisa. No tenemos cómo comprarnos un par de zapatos porque es en divisas”, lamentó.

“Somos un pueblo humilde que no nos estamos robando nada. No le queremos robar nada al Gobierno, no le queremos robar 100 litros de petróleo para montarnos en un artefacto. Nos da lo mismo irnos en una vela que en un tanque que en una cámara. Yo sé que ustedes quieren cuidarnos como buen gobierno, pero no tienen esa capacidad porque ahora mismo no hay corriente y a mi niña la están picando los mosquitos. Si me la coge el dengue, ¿qué hago?”, preguntó.

Asimismo, el hombre pidió a las autoridades que no agredieran a los cubanos que opten por migrar ilegalmente. “No nos agredan cuando estamos haciendo una chalupa, que lo que deberían es ponernos una medalla. Gastamos nuestro tiempo, gastamos nuestro dinero y encima de eso ponemos en riesgo nuestras vidas por el Estrecho de la Florida”, dijo.

“Lo que deberían hacerle es un monumento a los balseros, a los que quieren irse, que al final lo que hacemos es ayudar al Gobierno porque cuando mandamos una remesa de 100 dólares no la percibe nuestra familia. Al final esos 100 dólares van a parar al Gobierno (…) y a ustedes les conviene que todos los que habemos [sic] aquí nos vayamos”, sentenció.

Cada semana, decenas de balseros cubanos se acercan a las costas de Florida, donde generalmente son interceptados por agentes de la Guardia Costera de Estados Unidos y luego deportados a la Isla. No obstante, muchos de ellos han perecido en el mar antes de llegar a tierra.

Cuba vive un éxodo masivo que ha superado a la crisis del Mariel y la crisis de los balseros de 1994. Desde el 1 de octubre de 2021, inicio del actual año fiscal, solo por mar las tripulaciones de la Guardia Costera de EE. UU. han interceptado a 4 614 cubanos, una cifra que supera la cantidad de migrantes de la Isla interceptados cada año fiscal desde 2017 hasta 2021.

De acuerdo con el organismo, las estadísticas se han comportado de la siguiente manera: 5 396 cubanos interceptados en el año fiscal 2016; 1 468 en 2017; 259 en 2018; 313 en 2019; 49 en 2020 y 838 en 2021.

