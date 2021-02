“Yo estaba en la calle sin nada”: cubanos en extrema pobreza agradecen ayuda del exilio

MIAMI, Estados Unidos. – Cubanos con graves dificultades económicas y problemas de vivienda agradecieron al exilio y a plataformas como Palenque Visión y CubaNet por enviar ayuda y contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

Personas que en 2020 imploraban al régimen para que resolviera sus carencias, hoy se muestran complacidas del aporte de muchos cubanos residentes en el extranjero, fundamentalmente en Estados Unidos.

Amas de casa con problemas de vivienda, damnificados del huracán Sandy y ciudadanos por debajo de la línea de pobreza recibieron durante los últimos meses esas modestas contribuciones, que aliviaron la situación que enfrentaban.

Rosa Gómez Montoya, María Caridad Rodríguez Vera, Joaquina Rodríguez Vera y Liuba Cisneros Carvajal, de Songo-La Maya, en Santiago de Cuba; así como Félix Román Bastean, de Camagüey, y Berta Caballero, de Guantánamo, estuvieron entre los asistidos.

Varios de los entrevistados solicitaron a Palenque Visión que visibilizara sus casos, ante la ineficacia estatal para resolver las dificultades.

Cabe señalar además que todos los reportajes producidos por esa agencia fueron publicados por CubaNet.

“Yo estaba en la calle, rodando. No tenía donde dormir. Me sentía sola, abandonada, sin que nadie me socorriera”, señaló Berta Caballero, quien, gracias a la ayuda recibida, ya tiene un lugar donde vivir.

Dinero, colchones, alimentos y otros bienes de primer orden han servido para que estas familias en condición de vulnerabilidad enfrenten el rigor del día a día en Cuba, país marcado por una crisis económica sin precedentes y bajo los efectos de la pandemia de COVID-19.

