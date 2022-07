LA HABANA, Cuba. – El cubanoamericano Keyler Rafael Rodríguez Alvelo, encarcelado y condenado a siete años de cárcel por el delito de “atentado” durante una visita a la Isla, denunció en conversación telefónica con CubaNet que las autoridades carcelarias se niegan a concederle los “beneficios” pertinentes, a pesar de haber cumplido más de la mitad de su condena.

A Rodríguez Alvelo la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo arrestó en el año 2017 de forma violenta, luego de un altercado. El joven fue sancionado a siete años de cárcel, de los cuales ha cumplido cinco en el campamento penitenciario El Chungo, del municipio Bayamo, Granma.

Según asegura, hace más de tres años que no puede ver a su familia, la cual reside en la capital.

“No me quieren dar ningún tipo de beneficio; ni los que me pertenecen como a todos los reclusos que están aquí. No me dan permiso de salida, no me dan traslado [para La Habana]. Llevo tres años sin ver a mi hija porque no puede venir a esta provincia para verme y así van cinco años sufriendo”, denuncia el joven desde la prisión.

En 2017, Rodríguez Alvelo viajó a La Habana en un vuelo procedente de Estados Unidos, donde residía, para visitar y pasar unos días con su familia. Tras su arribo, cuenta, alquiló un auto de turismo en el que se trasladó junto a varios familiares al Oriente del país.

“Unos policías me pararon en el río El Chapuzón, en Granma, y como estaban embriagados se refirieron a mí en mala forma”, detalla el joven.

Tras solicitarle toda la documentación suya y la del vehículo, Rodríguez Alvelo alega que los oficiales lo arrestaron con violencia solo por pedirles que lo trataran de una forma más educada.

“Por decirle nada más que lo más correcto sería haber dicho buenas tardes, parece que esas palabras los ofendieron mucho y, como estaban embriagados, por esa sencillez, me acusaron por el delito de atentado. ¿Cómo es posible que si yo no golpeé a nadie me acusen a mí de atentado, si fueron ellos los que me golpearon?”, se pregunta.

Sin embargo, la sentencia del acusado, a la que tuvo acceso CubaNet, indica que este se habría acercado al área de baño del sitio recreativo con el auto a pesar de que existe una señalización vial que prohíbe la circulación de vehículos provocando la intervención de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

El documento también precisa que, a pesar de que los oficiales le hicieron señas para que detuviera el auto, Rodríguez Alvelo no lo hizo sino que, por el contrario, aumentó la velocidad hasta llegar a los márgenes del río donde finalmente estacionó. Hasta allí debieron acudir los agentes policiales.

“El oficial Adalberto Zayas Milanés se acercó al conductor y acusado Keyler Rafael Rodríguez Alvelo y le solicitó la documentación pertinente, previa explicación de la infracción incurrida, y le preguntó que si no había visto la seña que le hizo para que detuviera la marcha, a lo que este acusado, que se bajó del auto al igual que sus acompañantes, respondió de manera afirmativa pero que la entendió con mala forma”, explica el texto.

De igual forma, el documento describe que Rodríguez Alvelo comenzó a ofender a los oficiales de la Policía diciéndoles “que ellos estaban pasando hambre”, “que eran unos sin…”, “unos hijos de p…” y “unos come p…”.

El escrito concluye que, después de un tiempo de gestiones de los oficiales para intentar notificar a Rodríguez Alvelo, quien también se negó a acompañarlos y se resistió al arresto, se produjo un forcejeo y la llegada de otros oficiales para arrestar al grupo de cinco personas que acompañaba al acusado. Durante el arresto, dos de ellos agredieron a golpes a los oficiales, según el Tribunal Provincial de Granma.

