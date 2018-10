CubaNet+Psiphon, una aplicación para vencer la censura del régimen cubano

LA HABANA, Cuba.- En Cuba muchos sitios web se encuentran bloqueados e inaccesibles para los cubanos. El uso de herramientas, proxys o VPN (Virtual Private Network) para burlar la censura es efectivo, pero muchas veces se requieren conocimientos informáticos para configurarlos y poder navegar por los sitios censurados por ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba).

CubaNet+Pshipon es una aplicación creada con el objetivo de evadir la censura en la isla y lograr que los cubanos accedan de una forma rápida y fácil a nuestro diario digital independiente CubaNet.

Su atractivo radica en la facilidad y sencillez que brinda en el momento de usarla, basta con instalarla desde GooglePlay y después abrirla estando conectado a cualquier red wifi Nauta.

La parte técnica es completamente transparente para el usuario pues ocurre en el backgrounds de la app, sin necesidad de configuraciones. En términos informáticos, la aplicación integra a un navegador y a Psiphon, un VPN que crea un “túnel” para navegar por Internet sin censura.

Según un informe publicado el pasado 28 de agosto de 2017 por el Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI) hay unos 41 sitios bloqueados en Cuba. La mayoría sitios web de noticias y sitios que de alguna forma “cuestionan y critican a la revolución”.

La censura, o lo que algunos cubanos llaman “bloqueo tecnológico” en Cuba, no solo está enfocada a sitios web, el monopolio de las comunicaciones ETECSA también ha bloqueado SMS que contengan alguna palabra que “no convenga”. Lo mismo pasa con los correos del dominio @nauta.cu, estos pasan por filtros que buscan palabras claves como “derechos humanos”, “huelga de hambre” etc., los mensajes o correo que contengan el contenido censurado no llegan a su destinatario.

“Todos los sitios web que están censurados tienen en común que critican el gobierno cubano, hablan sobre los derechos humanos o brindan herramientas para vencer la censura en Cuba. Ellos cierran todo lo que no les conviene, porque quieren mantener a Cuba en una burbuja como en los años 80, pero eso es imposible, ahora las nuevas tecnologías no lo permiten”, comentó para este diario Javier Hernández, dueño de un taller de reparación de móviles.

“El gobierno cierra y abre algunos sitios de vez en cuando, algunas veces esas aperturas momentáneas han coincidido con grandes eventos internacionales como las cumbres etc. No sé si es casualidad o conveniencia, para dar una falsa imagen de libertad”, añadió.

Nuestro diario www.cubanet.org se encuentra bloqueado en estos momentos en todas las conexiones wifi de la Isla, desde otras redes como Infomed también es inaccesible. CubaNet+Psiphon ayudará a las personas que no tengan muchos conocimientos informáticos a vencer la censura con solo un click.