CIUDAD DE MÉXICO, México — Jeysa Serrano Mojena, de 30 años, fue asesinada en su propia casa a inicios de este mes en el kilómetro 4 de la carretera de Viñales, en la provincia de Pinar del Río. El presunto asesino habría sido su cuñado.

CubaNet pudo confirmar con dos personas allegadas a la víctima el feminicidio de la joven madre, a quien su atacante violó y posteriormente asfixió, dejándola tendida en su cama con sus niños dormidos en la casa.

“El esposo de Jeysa emigró recientemente a Estados Unidos, por lo que ella se encontraba sola con sus hijos. El asesino, que es el hermano de su pareja, aprovechó que ella salió un momento a llevarle una pastilla a la suegra (que vive al lado) y se coló en la casa. Cuando ella llegó, él estaba adentro”, relata a CubaNet una amiga de la víctima que pidió resguardar su identidad.

El cuerpo de Serrano fue encontrado sin ropa y con signos de ataque sexual, lo que fue confirmado posteriormente por los estudios forenses.

“El asesino fue al velorio fingiendo ser un familiar afectado, como si nada hubiese hecho. El primer indicio de su culpabilidad lo tuvieron porque los niños le temían y decían que su ‘tío era un hombre malo’. Después de hacer algunas pruebas lo detuvieron”, puntualiza la fuente.

Actualmente, el acusado se encuentra detenido y finalmente accedió a la reconstrucción de los hechos.

A Jeysa la sobreviven dos pequeños: una niña de tres y un varón de cinco.

“El esposo de Jeysa no pudo viajar a enterrarla y estar con sus hijos porque aún no tiene papeles. Un familiar de él en Estados Unidos estaba preparando el parole humanitario para ella y los niños cuando todo ocurrió. Ahora están intentando sacarlos lo antes posible y que al menos tengan a su papá”, contó la amiga de la víctima.

Con este crimen suman 12 los feminicidios registrados en Cuba en lo que va de año, lo que representa (en siete semanas) más de la tercera parte del total de mujeres asesinadas por cuestiones de género en 2022, según reportes de organismos independientes. Este año han matado a casi dos mujeres cada siete días. Aún así, esta cifra representa apenas un subregistro. Son los casos que la prensa y los observatorios independientes han podido confirmar. No sabemos cuántas mujeres matan en Cuba cada año producto a la violencia machista. No lo sabemos con certeza porque el Gobierno no visibiliza estadísticas ni reporta la gran mayoría de los casos.

Dos feminicidios en Cuba cada semana

Una cubana identificada como Yurina Yaque Pérez fue asesinada en la noche del 13 de febrero en la avenida Céspedes del reparto Sueño, en Santiago de Cuba. La mujer habría sido ultimada por su pareja, quien le cortó el cuello en plena calle.

Tres días atrás, Mercedes Vasallo Herrera, de 51 años, fue asesinada por su pareja en Jovellanos, Matanzas, dentro de su propio cuarto.

Mientras, en Camagüey, Arisdani Viamontes Tomás, de 43 años, habría sido asesinada por su esposo Yisney López en la casa donde vivían ambos el pasado 27 de enero. Su victimario la ultimó con un arma blanca, según apunta un familiar que contactó a CubaNet.

La mayoría de las cubanas asesinadas este año han sido ultimadas en sus propias casas o muy cerca por hombres que conocían y en los que confiaban.