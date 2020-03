Músicos villaclareños, sin trabajo hasta “nuevo aviso”

VILLA CLARA, Cuba. – Desde hace más dos meses muchos solistas y agrupaciones del centro del país tuvieron que suspender sus espacios habituales en Santa Clara porque no existía presupuesto para pagarles, según les comunicaron en una reunión convocada por el Centro Provincial de la Música.

“Nos dijeron que era para discutir el presupuesto y al final lo que salió a relucir es que el presupuesto estaba en cero. Fue una disposición del Ministerio de Cultura y el Instituto de la música. Al final, si querías trabajar para mantener el espacio tenías que hacerlo gratis. Después, vino la pandemia”, reveló a CubaNet uno de los solistas santaclareños que quedaron cesantes a partir de la medida.

Con el cierre de las instituciones culturales y la suspensión de actividades que conlleven a la aglomeración de personas para evitar el contagio por coronavirus, la situación de los músicos empeoró, al no contar con sitios en los que presentarse y poder justificar mediante una factura sus salarios mensuales. La mayoría de los tríos, dúos y agrupaciones de pequeño formato en la provincia se mantenían gracias a las instalaciones vinculadas al turismo como La bodeguita del Medio o La Marquesina, en las que cobran por cada presentación, reciben propinas o venden sus discos “por debajo del telón”.

Otra de las preocupaciones que aqueja al sector artístico en Villa Clara es el pago del fisco y la seguridad social, ya que no se les ha comunicado aún si pueden aplazarlo, a pesar de no encontrarse vinculados al trabajo. Carlos Pérez, percusionista santaclareño, manifestó en las redes sociales su preocupación por el tiempo que pueda durar la medida. “Yo pregunto: ¿los músicos no tenemos familia? No se habla de un sustento para poder sobrepasar este tiempo que, quizá, puede extenderse un poco más. Esperaremos una respuesta que nos convenza y nos de algún aliento para seguir luchando”.

La gran parte de los músicos de Villa Clara pertenecen al sector comercial, lo que se traduce en pagos a través de facturas y funciona como una especie de oferta y demanda. Cada municipio contrata, de acuerdo con el presupuesto asignado a cada sectorial, las agrupaciones que sean de su interés o que puedan pagar con el fondo existente. Sin embargo, la mayoría de las veces, los pagos no llegan hasta después de dos o tres meses, como suele ocurrir durante las fiestas populares. Para paliar la demora con los salarios, muchos de estos se trasladaban a la cayería norte de la provincia, cerrada también hasta nuevo aviso, u ofrecían presentaciones esporádicas, al margen de la legalidad, en bares particulares de la ciudad.

Al respecto, el director de la banda Bluespirit, Wilfredo Rodríguez Álvarez, comentó en Facebook: “Ha sido un estado de opinión generalizado en el país. La situación de los músicos es extraña, pues somos trabajadores estatales, pertenecientes al sistema empresarial, pero cobramos como si fuéramos trabajadores por cuenta propia. Creo que la actual situación de la COVID-19 y la anterior, de las carencias de recursos para el pago de actividades, son lecciones que muestran una debilidad en el sistema”.

Las unidades artísticas subvencionadas, en cambio, reciben un salario mensual que no suele sobrepasar los 600 pesos moneda nacional (MN), justificado mediante actividades programadas. A los músicos que entran dentro de esta categoría se les comunicó recientemente que se les mantendrá el pago al 100 % solo hasta el mes de mayo, cuando comenzarán a cobrar solo el 60%.