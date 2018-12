Cuba-Vietnam: ¿intercambio militar o toque de bola?

LAS TUNAS, Cuba. – Esta semana los gobiernos de Cuba y Vietnam sostuvieron intercambios militares de alto nivel en territorio de ambos países.

Las visitas recíprocas entre militares cubanos y vietnamitas se produjeron justo cuando los comunistas latinoamericanos pierden influencia en la región y el principal aliado del régimen de La Habana, Venezuela, sufre la peor crisis socioeconómica de su historia.

Comenzada la semana la prensa oficial informó la partida hacia Vietnam del general de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra Frías, ministro de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias).

Y la tarde de este miércoles, el general de ejército Raúl Castro, generalísimo en Cuba, recibió en La Habana al coronel general Luong Cuong, jefe de la Dirección General de Política del Ejército de Vietnam.

El coronel general Luong Cuong estuvo acompañado de una docena de altos oficiales de las Fuerzas Armadas de su país.

Por la parte cubana además del general Raúl Castro, se encontraban el doctor José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del PCC (Partido Comunista de Cuba), el general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera, viceministro primero de las FAR, jefe del Estado Mayor General, y otros oficiales.

La relación político-militar cubano-vietnamita se remonta bien temprano comenzado los años 60 del pasado siglo, y, llegado en el país asiático el clímax de la guerra con Estados Unidos, el castrismo envió a Vietnam especialistas militares cubanos.

En reciprocidad y concluida la guerra en 1975, con la caída de Saigón los vietnamitas entregaron a Fidel Castro un cuantioso cargamento de armas estadounidenses. De esas armas años después Fidel Castro dijo:

“Nosotros las transportamos en barco, pasando por el sur de África, y una parte se las entregamos a los salvadoreños (guerrilleros) del FMLN” (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional).

Con la caída de la URSS y sobrevenida la crisis eufemísticamente llamada por los castristas “período especial”, especialistas militares vietnamitas llegaron a la Isla para entrenar a los cubanos en la llamada “guerra de todo el pueblo”.

Miles de túneles fueron excavados a lo largo y ancho de Cuba; las costas y principales vías de comunicación fueron dotadas con obstáculos para detener o entorpecer la “ofensiva enemiga” por vía marítima, aerotransportada, y los cubanos, a la usanza vietnamita, se dieron a cavar fosos-trampas, aunque aquí, en lugar de bambú, con lanzas de marabú.

Cientos de miles de integrantes de las llamadas MTT (Milicias de Tropas Territoriales), fueron entrenados en táctica guerrillera de guerra psicológica, donde intenta crearse en el adversario la impresión de sucumbir cuando menos lo espera, clavado en las púas de un hueco-trampa, o asaeteado a distancia, por una estrella de acero voladora cual si fuera un bumerang.

También esta semana se conoció la intención del presidente Nicolás Maduro de formar en las universidades venezolanas “milicias estudiantiles”.

Y también esta semana, se hicieron públicas las anunciadas medidas restrictivas de la administración estadounidense contra el gobierno de Daniel Ortega. Recuérdese que Ortega y los sandinistas llegaron al poder en Nicaragua con no poca ayuda de militares y oficiales de inteligencia cubanos.

Asimismo, este jueves, mientras generales cubanos se encontraban en Vietnam y generales vietnamitas se encontraban en Cuba, el presidente electo de Brasil Jair Bolsonaro y el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos John Bolton, sostenían conversaciones en Río de Janeiro.

Marcando distancia con más de una década de la muy ejercitada influencia castro-comunista en la región, publicitada ahora por el destaponado caso de trabajo esclavo de los médicos cubanos, los antecedentes de influencia ideológica castristas son mucho más antiguos. Médicos y soldados cubanos, han andado a la par por los caminos del mundo por más de medio siglo.

Hace años, un general del Ministerio del Interior que había prestado servicios en África y Centroamérica me dijo: “Mira, nosotros estamos cumpliendo misiones internacionalistas desde el mismo año en que triunfó la revolución (1959), pero la verdad de la verdad es que no ha sido desinteresadamente; sí, dimos nuestra sangre por muchos pueblos, pero más que por ellos dimos la sangre por nosotros mismos; esas misiones (internacionales) cumplieron un papel defensivo: alejamos el borde delantero de nuestra defensa de nuestras costas; hicimos que el imperialismo (Estados Unidos) al mismo tiempo tuviera no uno, sino varios frentes de batalla. Tú sabes cómo se llama eso en dirección (operativa) ¿no? Pues precisamente eso fue lo que hicimos, y nos salió bien”.

Lo que el general quiso decir con “nos salió bien”, es lo que suele hacer el director de un equipo de béisbol, cuando, para adelantar al jugar en base a posición anotadora, ordena al bateador de turno sacrificarse, tocando la bola.

Ahora cabe preguntarse: Con el cambio de correlación de fuerzas de la izquierda a la derecha en Latinoamérica, para sobrevivir a esta nueva crisis y perpetuarse en el poder… ¿Habrá iniciado el castrismo asistido por militares vietnamitas una nueva operación táctico-estratégica basada en el “toque de bola”?

El juego todavía es temprano para un pronóstico fiable. Aun así, hay una previsión objetiva favor del castro-comunismo-internacional: ahora no es necesario traer armas de Vietnam a Centro y Suramérica a decir de Fidel Castro, “pasando por el sur de África”.

Las armas están en el terreno. Y Nicolás Maduro, (por sólo citar un ejemplo) ampliando el “teatro de operaciones”, quiere llevar el campo de batalla a las universidades, haciendo de los estudiantes soldados, como ya ocurrió y ocurre en Cuba. Luego… Luego… “Lo que está a la vista no necesita catalejo”, como decía mi padre.