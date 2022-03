MIAMI, Estados Unidos. — Varios periodistas independientes cubanos denunciaron este viernes el acoso de la policía política, que montó operativos de control frente a las residencias de algunos de ellos.

Camila Acosta, periodista de CubaNet y del diario español ABC, tiene agentes de la Seguridad del Estado frente a su vivienda desde las tres de la tarde. Asegura que se percató de la vigilancia gracias a la cooperación de sus vecinos.

La reportera dijo que aunque desconoce el porqué de los operativos, sospecha que esté vinculado a las manifestaciones sucedidas en los últimos días frente a la Embajada de Panamá en Cuba.

“No me he encontrado frente a frente con ellos, pero evidentemente es vigilancia y es para impedirme salir a la calle”, explicó Acosta, sobre quien todavía pesa una medida cautelar de reclusión domiciliaria impuesta en julio del pasado año.

Otra de las damnificadas fue la periodista de 14ymedio Luz Escobar, quien no fue obligada por la Seguridad del Estado ha mantenerse en su vivienda.

“Hoy, 11 de marzo, un agente de la Seguridad del Estado me impide salir de mi casa. No me sabe decir por qué y, claro, no muestra documento alguno. Puedo pensar que están tratando de evitar la presencia de reporteros cerca de la embajada de Panamá, pero no sé”, escribió la reportera en su perfil de Facebook.

Por su parte, Mario J. Pentón, periodista de América Tevé, compartió en redes sociales imágenes que muestran el amplio despliegue policial en las inmediaciones de la Embajada de Panamá, ubicada en el municipio de Playa.

“Las inmediaciones de la embajada de Panamá en Cuba está repleta de policías y agentes vestidos de civil listos para reprimir a los manifestantes cubanos que exigen que les permitan abandonar la isla sin visado de tránsito”, suscribió el reportero en Twitter.

Centenares de cubanos se han movilizado esta semana frente a la sede diplomática del país canalero en La Habana para protestar contra el nuevo requisito de visado de tránsito, exigencia de las autoridades de esa nación para todos los viajeros de la Isla que tengan escalas programadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

