Una crónica corta sin respuestas

LA HABANA, Cuba. – En mis largos años de trabajo periodístico siempre he tenido en mente escribir sobre un asunto que, por una razón u otra, he dejado en el tintero.

Como no me quiero morir con ese asunto escondido en mi subconsciente, hoy me decido y lo transmito a mis lectores de CubaNet, algo que seguramente la prensa del régimen jamás me perdonará.

Comienzo preguntando: ¿Por qué esa misma prensa castrista jamás nos ha informado que la población penal de Cuba casi siempre ha estado compuesta por el 80% de hombres y mujeres de la raza negra?

¿Es que también hemos tenido un George Floyd muerto a manos de un policía blanco y tampoco se nos ha informado?

¿Cuál es la razón de ese fenómeno, si es que puede llamarse así, en un país donde una Revolución Socialista proclama a los cuatro vientos que es humanista, que todos tienen los mismos derechos?

Durante largas décadas y segura estoy que, aún en la actualidad, el 80% de las personas retenidas en las cárceles cubanas son negras o mestizas, un dato que se ha tenido bien oculto, que la prensa cubana ha callado y que da cuentas de lo más representativo de nuestra sociedad: algo que figura entre los acontecimientos sociales y políticos de mayor alcance en los 61 años de castrismo.

Se trata de una cifra nada despreciable teniendo en cuenta que las personas de la raza negra y mestiza no son mayoría en Cuba.

El Censo de Población y Vivienda del año 2012, último realizado en la Isla, muestra que las personas de raza negra apenas alcanzan el 9,3 % del total de la población, mientras que los llamados “mestizos”, representan el 26%.

Ahora, dejo a mis lectores de CubaNet para que saquen sus propias conclusiones.