“Aquí no hay elecciones, llevamos 60 años de dictadura”

LA HABANA, Cuba. – Este 10 de octubre el régimen realizará una “elección” en la Asamblea Nacional del Poder Popular para designar un nuevo gobierno. ¿Saben los cubanos en la isla cuál es el objetivo de estas “elecciones”?

Con esta interrogante, CubaNet recorrió las calles de La Habana en busca de testimonios al respecto.

Dizayis García, una joven estudiante, asegura que desconoce cuál es el objetivo principal de las votaciones del próximo 10 de octubre, pero asegura, que en el país deberían cambiar muchas cosas.

‘’Hace falta que cambie todo, con el apoyo de todo el pueblo puede que cambien. Todo lo que está mal debe cambiar, que haya comida en las tiendas, que no hay comida, que arreglen las calles y que en los hospitales haya camas’,’ aseguró la joven.

Jorge Rafael Quiñones Cedeño, otro joven estudiante, después de permanecer callado unos segundos, aseguró no tener ningún conocimiento al respecto.

‘’Yo qué sé”, contestó asombrado.

Roxana Cérqueda, por su parte, dijo desconocer también el objetivo de las mencionadas elecciones y aseguro además que duda que esto pueda producir un cambio en la isla.

‘’Yo no sé nada, no sé decirte nada. Dudo que haya un cambio’’, reafirmó.

Entretanto, Osniel Rey, a pesar de que dijo desconocer sobre el tema, precisó que el gobierno debería enfocarse más en los problemas que afectan la isla.

‘’No sé cuál es el objetivo de estas elecciones, no tengo idea, pero si nos enfocamos bien en los problemas que tenemos, y nos metemos un poquitico más adentro, puede que avancemos’’, detalló.

Asimismo, Isbel Cepero Pozo asegura que en Cuba nadie sabe nada sobre las elecciones, atendiendo según él, a que en la isla no existen elecciones libres.

“Eso preguntarlo es por gusto porque eso es quítate tú y pon otro, aquí no hay elecciones, no hay nada. Si llevamos 60 años de dictadura, ¿qué gobierno va a cambiar nada aquí? Ya con eso te lo digo todo’’, acotó.

William Vargas Ramírez, en tanto, dice que para él todo es una farsa y un montaje.

“Aquí no hay elecciones ningunas, eso está elegido ya, no hay democracia, aquí en Cuba la democracia se perdió hace años. Los presidentes los ponen ellos, no el pueblo que somos los que estamos jamando (comiendo) tremenda soga aquí en Cuba (pasando trabajo), que la cosa está que arde’’, denunció.