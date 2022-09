LA HABANA, Cuba. – La crisis del turismo en Cuba se acrecienta, sin dudas, en tanto los turistas parecen espantarse ante la posibilidad de viajar al país que hace apenas un par de años atrás pugnaba por convertirse en uno de los principales destinos de sol y playa del Caribe.

No solo establecimientos cerrados a cal y canto o prácticamente vacíos, además de inversionistas extranjeros que huyen o reducen su presencia en la Isla (como es el caso de la francesa Accor, que ha optado por abandonar su más preciada joya en La Habana, el hotel Paseo del Prado), sino también de la reciente desaparición de Cuba de la lista top de destinos en la página oficial de Meliá Hotels International, donde durante años ocupó los primeros lugares junto con Playa del Carmen, en México, y Punta Cana, en República Dominicana.

Evidentemente, en 2021 y lo que va de 2022, las cosas le han estado yendo demasiado mal a la dictadura cubana, que entre desabastecimientos, pandemia, derrumbes de edificios, explosiones, incendios, apagones, protestas populares y aburrimientos ha ido desapareciendo de otras importantes listas promocionales de destinos turísticos donde alguna vez fue tenida en cuenta.

En julio de este año, pasó casi inadvertida en los Travelers’ Choice 2022, otorgados por el importantísimo sitio de viajes Tripadvisor, y que reconocen a aquellas empresas, establecimientos y destinos que reciben en la página web una gran cantidad de opiniones y críticas positivas.

De no haber sido porque las aguas de Varadero —solo como belleza natural y no por los servicios que allí se ofrecen—, ocuparon el segundo puesto en el apartado de “Mejores playas del mundo”, Cuba no habría sido mencionada este 2022 en esta última selección que reconoce al 10 por ciento de las atracciones turísticas más valoradas por los clientes, en tanto en Tripadvisor han disminuido significativamente las opiniones favorables acerca de la calidad de la estancia y la satisfacción de los clientes que visitan la Isla.

Aun así, Varadero no ocupó escaño en la subcategoría de “Destinos más populares para los amantes del sol”, donde el primer lugar fue para el balneario de Cancún; seguido por Bali, en Indonesia; Cabo San Lucas y Playa del Carmen, ambas en México. El país azteca no fue este el único destino de sol y playa de Latinoamérica y el Caribe destacado por Tripadvisor sino, también, República Dominicana, Aruba, Jamaica, Costa Rica y Ecuador.

Para empeorar las cosas, ningún hotel cubano logró clasificar este año para los Travelers’ Choice de Tripadvisor puesto que los méritos para ser tenidos en cuenta van más allá de una buena localización geográfica. Se toman en consideración, entre otros, el buen servicio de atención al cliente, la excelencia de las instalaciones, así como las condiciones de garantía en los métodos de reserva y pago, cuestiones en las que Cuba va bien rezagada con respecto a otros destinos de la región, así como en las categorías y subcategorías de “Atracciones”, “Destinos de moda”, “Destinos emergentes”, “Destinos populares”, “Destinos para los amantes de las actividades al aire libre”, “Parques nacionales”, “Alojamientos pequeños” y “Hostales y pensiones”.

Más recientemente, a finales de agosto, tampoco Cuba alcanzó a clasificar en la nómina de los “50 países más bellos del mundo”, seleccionados a partir de un estudio realizado por el sitio web money.co.uk, y publicado por la revista Forbes, que evaluó cada una de las características que logran hacer “hermosos” a los países, entre ellas los paisajes naturales, pero además las infraestructuras de telecomunicaciones, electricidad y transporte, así como la gente y la cultura.

Una selección que, como acostumbra a hacer el régimen cuando es ignorado, no pudiera ser acusada de “política” o “tendenciosa”, tampoco de “elitista”, en tanto países como Venezuela y Nicaragua, actualmente bajo el dominio de gobiernos dictatoriales y pasando por una crisis económica agudizada, sí alcanzaron puestos entre los primeros 50, de un total de 175 países analizados.

Así, Colombia se ubica en el tercer lugar a nivel mundial, antecedida por Indonesia y Nueva Zelanda. Le siguen Tanzania, México, Kenia, India y Francia. En América Latina y el Caribe también obtuvieron puestos Ecuador, Perú, Costa Rica, Argentina, Granada, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Chile, Bolivia, Nicaragua, Jamaica, Venezuela, El Salvador, República Dominicana, Haití y Panamá.

Sin recomendaciones ni premios y pobremente calificado no es nada alentador el actual panorama del turismo en Cuba; no obstante, el régimen de La Habana continúa aferrado a la construcción de más y más hoteles, sin la certeza de que lleguen a llenarse alguna vez, ignorando el consejo de los expertos y arruinando aún más la economía.

En consecuencia, el país se convierte cada día que pasa, quizás de manera irreversible, en el lugar más insoportable del planeta con una pésima y vetusta infraestructura tecnológica, sin un sistema vial y de transporte de calidad, sin producción de alimentos y con escasez de todo tipo, sin calidad en los servicios, además de miseria y represión por todas partes.

