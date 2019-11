LA HABANA, Cuba. – Desde el 10 de enero de este año la estatal Empresa de Ómnibus Nacionales comenzó a cobrar el sobrepeso de equipaje en los viajes interprovinciales. La exagerada tarifa impuesta por la Resolución 213-2018 del Ministerio de Finanzas y Precios ha suscitado diversos comentarios negativos en la población, que, en reiteradas ocasiones, al no poder o no querer pagar, optan por viajar con particulares.

Según empleados encargados del pesaje, son muchas las personas que protestan por esta medida draconiana, puesto que los precios no están al alcance de trabajadores, jubilados, estudiantes, pacientes de otras provincias que deben trasladarse a La Habana por ingresos o consultas médicas, ni de ningún otro ciudadano común y corriente que necesite viajar por cualquier motivo.

El hijo de Noel vive en Guantánamo. Hace unos meses vino a trabajar con su papá “en lo que apareciera” y no le ha ido mal. Asegura que en Oriente “la cosa está mala”. Este fin de mes iba a viajar en Ómnibus Nacionales –ya había hecho la reservación con antelación– para ver a su familia y llevarle algunas cosas: productos de aseo, ropa reciclada, zapatos para los muchachos, comida y confituras, algunas medicinas y enseres para el hogar, en fin, todo lo que había podido “rapiñar”. Era la primera vez que viajaría con la nueva medida de pagar por el sobrepeso, y aunque ya había escuchado comentarios, le parecían exageraciones de la gente. Hasta que le pesaron el equipaje (22 kg de sobrepeso) y le dijeron que tenía que pagar 510 pesos.

“Mucho dinero por unas libritas”, pensó. Reclamó, porque creyó que había un error, pero cuando escuchó que el peso estaba correcto y le correspondía esa tarifa, se quedó perplejo. Aquello era un abuso que no estaba dispuesto a tolerar. “Entiendo lo de cobrar por el exceso de equipaje, pero se les fue la mano con esos precios”. Le dejó a su padre el pasaje para que lo reintegrara y se fue para Guantánamo en camión. Así, aunque incómodo, se consoló pensando que al menos no pagaba sobrepeso.

Y es que la perpetua crisis que sufren las provincias obliga a familiares y viajeros en general a llevar desde la capital alimentos (papa, malanga, aceite), productos de aseo personal, etcétera. Esto lo confirmaron los empleados de la Terminal de Ómnibus que hacen el pesaje cuando declararon a la prensa oficialista: “Imagínese, periodista, en Cuba se transporta de todo de un lado a otro, pero son los alimentos los que más se transportan”.

Hay otras personas, como Julia y su esposo, que vienen a la capital con regularidad. Aquí compran ropa reciclada que luego venden entre sus clientes. La primera vez que intentaron viajar con esta regulación, el sobrepeso importó 750 pesos. Sin pensarlo dos veces, cancelaron el pasaje allí mismo y se embarcaron con un chofer particular, que cobraba 10 CUC por persona y no les preguntó lo que llevaban, ni los quiso controlar, ni apuntó sus nombres en ninguna parte. A partir de entonces, cada vez que viajan lo hacen de esa forma.

Miguel, por su parte, es de Holguín, pero hace años que vive y trabaja en La Habana. Cuando sale de vacaciones le gusta pasarlas con su anciana madre y hermana en su tierra, y para allá va, cargado de tarecos y comida, “porque allá, ni con dinero encuentras nada”, afirma. Esta vez llevaba una bicicleta desarmada para el sobrino, pero no se la dejaron pasar. Y como no estaba dispuesto a permitir que le echaran a perder sus vacaciones, decidió viajar en camión. Llegó muerto, pero ya de regreso, afirma que una vez al año no hace daño tal aventura, y que se puede repetir.

Así pues, en su afán desenfrenado de conseguir dinero a toda costa, la dictadura acude a medidas que afectan principalmente a las capas más pobres de Cuba. ¿Es que acaso a eso se refiere Díaz-Canel cuando habla de la “política del detalle”? ¿Sacarle hasta el último centavo al cubano de a pie?