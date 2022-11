LA HABANA, Cuba. – El hombre que aparece en el video había cruzado descalzo y a toda prisa la rotonda de la Virgen del Camino. Renqueando, sujetándose con una mano el short repujado en churre y sosteniendo con la otra una jabita de nailon que parecía sacada de un basurero, se coló en el agro. Fue directo al depósito donde se acumula todo lo que no está apto para su venta; lo cual es mucho decir, porque los vendedores intentan darle salida incluso a mercancía en evidente mal estado, con mal olor, buena si acaso para los puercos.

Hasta allí se llegó el sujeto, con la apariencia inconfundible de los alcohólicos en situación de calle. Metió la mano en una caja poblada de moscas, sacó un trozo de frutabomba medio podrida y se alejó por entre el gentío que se aglomeraba en las colas y paradas de autobús. Ahí mismo, en la acera, dejó caer la fruta. Con el short firmemente agarrado para no quedarse desnudo en plena calle, comenzó a devorarla.

Era la suya un hambre de siglos, algo duro de ver. Aquel hombre se hubiera comido cualquier cosa que le pusieran delante. La gente lo miraba sin interés, con desprecio o con asco.

Lo que se ve en el video no es un caso aislado. Cada día son más en La Habana, tirados por dondequiera, enfermos, sucios, cubiertos por sus propios desechos. La familia, si la tienen, no se hace cargo. El Estado no se hace cargo. El resto simplemente quiere que desaparezcan porque afean un entorno gris de por sí.

A los borrachos nadie les da limosna. Comen lo que encuentran en la basura, raramente toman agua y se caen medio muertos en cualquier portal. No se les brinda atención médica; si alguno colapsa y avisan a la Policía, el oficial se acerca y con la bota lo empuja un poco, a ver si reacciona. ¿Tocarlo? Por nada del mundo. ¿Subirlo a la patrulla? Mucho menos, pues luego tendrían que limpiarla ellos. ¿Llamar a una ambulancia? Mejor dejarlo morir en la dulce paz del shock hipoglucémico.

Cuando el periodista Jorge Ramos confrontó a Maduro diciéndole que los venezolanos estaban comiendo de la basura, el dictador se incomodó y mandó a decomisarle la laptop que contenía los videos probatorios de la hambruna causada por el chavismo.

Esta, la del video, es la hambruna causada por la Revolución Cubana, que hoy ha escalado a un nivel superior al del Período Especial. No hay bistec de frazada de piso porque ni siquiera hay frazadas, para empezar. Tampoco hay pizzas de preservativo por la misma razón.

Pero ya se ha visto a un hombre desollando a un gato para comérselo, a otro cocinando un caracol africano y solo Dios sabe qué muelen en ese picadillo que le dan a la población y donde un usuario halló, hace pocos días, una dentadura completa de origen no identificado.

El régimen puede inventar lo que quiera, irse de gira a mendigar lo que pueda y afirmar descaradamente que más de cinco millones de insulares acudieron este domingo a las urnas para prolongar la realidad que se aprecia en este video, que dice mucho de nuestra sociedad.

Todo lo que dicen es mentira. Cuba socialista es hambre, indigencia y propaganda.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

