LA HABANA, Cuba. — Cuando el 11 de julio al mediodía me enteré de lo que ocurría en San Antonio de los Baños me pasó como a Miguel Díaz-Canel: pensé que se trataba de una protesta local que sería aplastada rápidamente por los represores. No pude imaginar, y el mandatario tampoco, que las manifestaciones se extenderían a varias decenas de ciudades y poblados de todo el país, que duraría días y que, pese a la brutalidad mostrada por los represores, involucraría a muchos millares de cubanos hastiados de tanto abuso, convirtiéndose en la mayor rebelión popular que ha tenido que enfrentar la dictadura en sus 62 años de existencia.

Díaz-Canel, el gobernante de la continuidad fidelista, pensó que bastaría imitar el paseo de Fidel Castro por las calles de Centro Habana el 5 de agosto de 1994, luego que sus esbirros apalearan a los participantes en el Maleconazo. Así, Díaz-Canel, luego de que los boinas negras apabullaron a los manifestantes y lo tuvieron todo bajo control, se bajó de un carro blindado y, rodeado por sus escoltas, caminó unas decenas de metros por San Antonio hasta llegar al parque de la ciudad, donde pronunció uno de sus desabridos discursos y escuchó los aplausos y griticos de su séquito y un puñado de aduladores.

Cuando Díaz-Canel terminó su performance en San Antonio de los Baños y se enteró de que las protestas ocurrían en todo el país, creyó pertinente una alocución presidencial televisiva. Pero esta no pudo ser más desafortunada. No solo por su babosada de los revolucionarios confundidos y sus infantiles argumentos culpando de los disturbios al bloqueo, al gobierno norteamericano y sus mercenarios y a las redes sociales (que para entonces ya había ordenado desactivar). Lo peor fue su demencialmente irresponsable llamado a los revolucionarios y comunistas para que salieran a la calle, en plan de Tonton Macoutes, a enfrentar a los que se manifestaran en contra del régimen. O sea, un llamado a la guerra civil.

¿A qué aspira Díaz-Canel? ¿A un baño de sangre, a una degollina como la ocurrida en Ruanda entre tutsis y hutus?

Si ese es el deseo del señor presidente y primer secretario del partido único, está muy cerca de conseguirlo. Ya van en aumento las cifras de muertos y heridos. Tal vez demoren mucho en cuantificarse, porque ETECSA cortó la Internet, para que no se sepa lo que ocurre. Aun así, son terribles las escenas de la represión que se han podido ver.

El mundo está observando esas escenas. Pero, a pesar de la brutalidad de la represión, parece que los cubanos no conseguiremos que el mundo se solidarice con nuestra lucha por la libertad.

No nos sorprende la tibieza internacional frente a los desmanes del castrismo. Ni siquiera la complicidad del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que da por buena la versión de Díaz-Canel de que estas protestas responden a una estrategia intervencionista norteamericana, y la de algunos zoquetes que se escandalizan por las palabrotas y la ira de los manifestantes.

Lo que duele más es que haya cubanos radicados en el exterior que se plieguen a las jugadas de la dictadura. Como el profesor Carlos Lazo y sus seguidores, cuyos puentes de amor parecen tenderse a la dictadura y no al pueblo cubano, porque ni una palabra han dicho en contra de la represión.

Carlos Lazo, los de CAFÉ, la Alianza Martiana, lo que queda de la Brigada Antonio Maceo y demás compinches más o menos desembozados del castrismo exigen que se levante el embargo. Sería bueno levantarlo, sobre todo para quitarle al régimen su principal pretexto, pero sabemos que el embargo, por mucho que afecte las vidas de los cubanos, no es el mayor de los problemas ni la causa de ellos. Si levantan el embargo y las sanciones impuestas por la administración Trump y la dictadura sigue en sus trece, sin hacer concesiones, sin conceder libertades económicas y políticas, muy poco cambiará en la vida de los cubanos, si es que algo cambia y no es para peor.

Sería oportuno que el profesor Lazo y sus adláteres, para ganar credibilidad, si no quieren quedar como compinches del castrismo, se pronunciaran en contra de la represión y a favor de las libertades y derechos de los cubanos. De no hacerlo, uno puede pensar que les preocupa más cuidar los negocios de la casta verde olivo y que, si para algo piensan en las necesidades de los cubanos de a pie, es en el modo de que los mandamases, gracias a la bondad de Biden, puedan tirarles unos mendrugos, pasen un poco menos de hambre y no revienten y se lancen indignados a la calle, como han hecho ahora, a enfrentar a sus opresores. Sería muy bueno que se pronunciaran contra la represión, para refutar equívocos y demostrar sus buenas intenciones. Pero que lo hagan ya, porque el horror está escalando y sigue creciendo el número de muertos y heridos.

