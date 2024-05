PUERTO PADRE, Cuba.- La República de Cuba está de cumpleaños este lunes. Cumple 122 años con territorio propio, himno, escudo, bandera, Constitución y presidente democráticamente electo, cuando fue proclamada nación y República independiente, justo al mediodía del 20 de mayo de 1902. Pero… ¿La soberanía proclamada aquel día dónde está hoy? ¿Tenemos motivos para celebrar…?

Sí. Debíamos estar de fiesta en toda Cuba y en cualquier lugar del mundo donde esté un cubano. Pero es que la nación, entiéndase el “montón de gente” que nos decimos y nos hacemos llamar cubanos, todavía hoy no tenemos motivos ni alegrías para celebrar la República, porque como decía Aristóteles “un montón de gente no es una república”. Y sin soberanía, un pueblo, entiéndase una nación, no puede llamarse República.

Cumpliendo el Protocolo de Washington de agosto de 1898, el 1ro de enero de 1899 en Cuba cesó la soberanía de España, tomando posesión el gobierno de Estados Unidos mediante una administración militar. Concluían así 388 años de colonialismo español. El gobierno de intervención militar estadounidense se mantendría hasta el mediodía del 20 de mayo de 1902, cuando el gobernador, general Leonard Wood, entregó el mando al presidente electo Tomás Estrada Palma.

De 1902 a 1958, y exceptuando la segunda intervención militar de Estados Unidos, durante dos años y cuatro meses, desde el 29 de septiembre de 1906 hasta el 28 de enero de 1909, en 56 años, la República de Cuba tuvo 18 administraciones, unas interinas y nueve de presidentes electos, dos de ellos, luego convertidos en dictadores, Gerardo Machado Morales y Fulgencio Batista Zaldívar.

Tras la huida de Batista el 31 de diciembre de 1958, derrotado en una guerra civil donde participó la mayor parte de la nación y no sólo los partidarios del castrismo, en 1959, brevemente, Cuba tuvo un presidente interino, el doctor Manuel Urrutia, que renunció, tras Fidel Castro, como primer ministro y haciendo reformar la Constitución a conveniencia, convertirse en jefe político del Gobierno, que era una función del presidente, por lo que este fue otro golpe de Estado.

Y si la república es un sistema político que se fundamenta en el imperio de la ley, en el que a la ley primera, a la Constitución se subordina todo el cuerpo legal y todos los ciudadanos, desde el más humilde hasta el presidente de la república, como hemos dicho en otras ocasiones, la Constitución no puede ser reformada por conveniencias de partidos o clases, sino por todo el pueblo a través de sus delegados elegidos por voto directo y secreto.

Y si en una república se aplica el concepto de Estado de derecho, cualquier medida u acción, sea política, económica, social, o jurídica, si implica los derechos desde una persona hasta toda la nación, está sujeta a una norma, previamente escrita, aprobada y publicada. Esto, si la soberanía de la nación reside en el pueblo y no en un dictador o en un partido político dictatorial.

Y Cuba, pese a poseer territorio propio, Constitución, escudo, himno y bandera, luego de 122 años de proclamarse la soberanía nacional en 1902, podemos decir, dolorosamente, que todavía hoy, Cuba es una República inconclusa.

Desde 1902 y hasta el día de hoy en Cuba ha habido tantas burlas a la ley que, con la aprobación de los mismos cubanos, se han violado derechos de las personas, llegando al asesinato político, al encarcelamiento político y por motivos de conciencia; se ha llegado a la utilización de hospitales y médicos cuales calabozos y esbirros; se ha llegado al destierro en masa; se ha llegado al apaleamiento de seres humanos por expresarse contrarios a la llamada “revolución” y al monopolio del Partido Comunista; se ha llegado a tantos crímenes y bajezas humanas.

Sin soberanía los cubanos -porque el soberano de Cuba es el Partido Comunista de Cuba (PCC), único, y según la Constitución, no sólo de “derecho”, sino también de hecho es el único poder en Cuba-, se ha llegado a tal estado que, según he citado en otras ocasiones a Noah Webster cuando dijo, una nación es “un cuerpo popular que habita un mismo país y está constituido bajo un mismo gobierno”, entonces podemos afirmar que Cuba no es una República, sino un Estado-Partido, un feudo de un montón, sí, pero no de gente, sino de comunistas, valga decir de depredadores cuasi humanos. Valga decir la peor especie.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.