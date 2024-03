LA HABANA, Cuba. – Han querido manejarla como “otro problema más” cuando en realidad se trata de la más clara señal del hundimiento y la peor crisis política de los últimos 10 años, en tanto las recientes revelaciones en el caso del ministro de Economía y viceprimer ministro no dejan dudas del caos y la desfachatez como “estilo de gobierno” del régimen cubano.

Si hasta hace unos días quedaba alguien en Cuba sin convencerse de que las raíces y el origen de nuestros problemas no hay que buscarlos en otro lugar que no sea aquí mismo en la Isla y que no existen otros “enemigos” que los internos, los cuales albergan ellos mismos en las filas de su “partido único”, ya hoy no se justifican ni ingenuidades ni silencios porque no se trata de otro caso más de corrupción destapado sino el CASO (en mayúsculas) que demuestra definitivamente la desbordante corrupción que emana de lo más alto y se esparce sin control, dejando poquísimos lugares a salvo entre nosotros “los de abajo”.

Lo que hemos sabido sobre Alejandro Gil —no por la parca “nota oficial”, apenas publicada como parche para inútilmente disimular un agujero negro gigantesco, sino por las verdades expuestas por la prensa independiente— bastaría en cualquier lugar “decente” del planeta para que los ciudadanos exijan la renuncia de todo el gabinete, incluidas sus cabezas principales porque no se trata del ministro que “permitió” tal o cual delito, o que recibiera sobornos o que incluso tuviera un “mal desempeño” de sus funciones sino que estamos frente al tipo (o mejor, la cara más visible) que orquestaba todo un esquema de corrupción y de saqueo financiero a la par que impulsaba políticas de austeridad económica sobre la base de la escasez de divisas y la urgencia de captarlas para “mejor distribuirlas”.

Pero no somos un “país decente” y la prueba está no solo en que sea el mismísimo ministro de Economía que lloraba por la escasez de dólares quien los robaba y sacaba del país, sino porque más allá de los comentarios en la calle, algunos incluso entre risas a pesar de la gravedad de lo sucedido —y a pesar de revelársenos cínicamente que nos han tomado el pelo con el cuento de la falta de liquidez y el “bloqueo”— no ha pasado nada.

Nadie entre los más afectados por los paquetazos económicos que hoy se descubren en su verdadera esencia hipócrita ha exigido nada a voz en cuello. Incluso todavía están por ahí los que estúpidamente o muy a propósito de “hacer la pala” siguen atribuyendo la inflación y la caída del peso frente al dólar a la “tasa de El Toque”, no solo siguiendo la pauta desinformativa que antecedió a la “nota oficial” del 7 de marzo —principalmente desde perfiles afines al régimen en las redes sociales, sin dudas para crear un “estado de opinión” antes de soltar el notición—, sino haciéndose los ciegos frente a la más grande evidencia de que nada bueno se puede esperar de un gobierno cuya cúpula no está cambiando nada sino simplemente mutando en despiadados y corruptos empresarios, listos para salir sanos, salvos y asquerosamente ricos de su propio derrumbe, o mejor dicho, “demolición controlada”.

Aun sin revelarse todos los pormenores de lo sucedido, apenas conociendo lo que está en la superficie del asunto, el caso de Alejandro Gil se va descubriendo como potencialmente demoledor para el régimen, y tanto es así que en la propia “nota oficial” se avizora la conciencia que tiene la cúpula sobre la gravedad del escándalo; de modo que intentará por todos los medios impedir la fuga de información. No solo porque involucra a más de uno entre los dirigentes del régimen sino porque trasparenta su propio esquema de mutación.

Debemos tener bien claro que Alejandro Gil no cayó en desgracia por hacer lo que hacía entre bambalinas sino porque no tomó las suficientes precauciones para evitar ser descubierto fuera de Cuba, puesto que la alerta llegó de allá, del otro lado del estrecho (y también de aquí, pero esas no les preocupan), y es por eso que su caso como esquema de corrupción “institucionalizado” es algo similar al del general Arnaldo Ochoa en 1989, aunque para nada menos grave que aquel, no solo por las consecuencias que pudiera tener para el exministro, a quien le ha tocado esta vez ser el chivo expiatorio, sino porque es la prueba irrefutable de que, en tiempos de crisis agravada, el régimen siempre acude a los mismos subterfugios.

La víspera de aquel primer “Período Especial”, delegando en unos militares la creación de un departamento “MC” (siglas de “Moneda Convertible”) en las propias entrañas del Ministerio del Interior, que participaba del narcotráfico y, además, dominaba la creación de empresas off-shore principalmente en Panamá; y en medio de este segundo Período Especial, el de estos días de incertidumbre y hambre, creando un “mercado en MLC” (moneda libremente convertible) que luego de saquear los bolsillos de los emigrados les permitió la creación en masa de unas mipymes tras las cuales se esconden los Ochoa y De la Guardia de “nuevo tipo”, la “nueva generación” que les ayudará a mutar más fácilmente, al camuflar lo estatal como privado y lo privado como estatal.

Por eso no es nada casual ni excepcional encontrar militares “retirados”, y hasta algún que otro represor barajado entre la extensa lista de “mipymeros”, como tampoco lo es que, sin ningún tipo de obstáculo al salir de la Isla o al entrar en el país de destino, se unan tantos de ellos a la oleada migratoria como en un acto de disidencia, de ruptura.

El caso de Gil es lo más grave que les ha pasado en mucho tiempo, mucho más que las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, más que cualquier desastre natural, accidente, incendio o explosión (con o sin “informe final”) puesto que se trata de un esquema de mutación que se ha puesto peligrosamente al descubierto, un esquema donde se ve claramente desde las marcas de las rutas del dinero que “se escapa”, como las conexiones directas entre la cúpula y los “nuevos actores de la economía”, además de las funciones que cada uno cumple.

Solo queda esperar por las reacciones de los “de abajo” y de los pocos hombres y mujeres dignos que van quedando para tener la total certeza de nuestro destino como país. Si el régimen logra sobrevivir a esto que aún comienza a revelarse, sin siquiera mostrar su verdadera magnitud, entonces podremos asegurar sin temor a equivocarnos que los comunistas gobernarán por los siglos de los siglos.

ARTÍCULO DE OPINIÓN Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

