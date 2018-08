Explota La Burbuja, una estafa piramidal en La Habana

LA HABANA, Cuba.- El Reparto Víbora Park, en Arroyo Naranjo, amanece hoy con una pelea entre vecinos, poco usual en esta zona de la ciudad. El abrupto final de una estafa piramidal que por algunos meses estuvo ganando adeptos en la capital cubana ha sido el motivo principal para que se caldearan los ánimos de algunos de los involucrados

La Burbuja, como muchos le llamaban, “era una talla redonda”, asegura Felipe, un joven de 23 años que por cuatro meses se mantuvo ganando “dinero fácil” en este negocio que, según nos comenta, involucró a más de 1000 personas, “incluyendo policías, bodegueros, delegados, estudiantes, y hasta travestis. Aquí todo el mundo participó”.

La Burbuja, como muchas de las estafas piramidales, se basaba en conseguir participantes, una persona tenía que entregar 10 CUC y a las dos semanas recibía 50, sin embargo, para asegurar esto, tenía que lograr que cinco personas más se sumaran y le hicieran el pago inicial de 10 CUC. “Cada persona que participara necesitaba involucrar cinco personas más en menos de 15 días para poder ver el fruto de su inversión, siempre con la promesa de ayudar a estas cinco personas nuevas a que cada uno encontrara sus cinco personas en el tiempo establecido”.

Y comenzaron los problemas

Por cerca de cuatro meses esto le funcionó bien a Felipe y todos los involucrados, de una o otra manera, lograban conseguir que las personas participaran de manera voluntaria y no existiera fallo alguno en el sistema piramidal, por lo que La Burbuja cada vez se hacía más grande.

Alana, al igual que Felipe, fue parte de los cinco primeros reclutados por la persona que ideara la estafa, de la cual no quisieron mencionar su nombre. “Cuando me presentaron la idea enseguida vi el carácter piramidal, sin embargo yo era una de las primeras, por tanto estaba segura que vería en fruto de la inversión”, comenta Alana, “una vez que recibí los 50 CUC volví a participar sirviéndole a otra persona, y todo me volvió a funcionar bien, pero yo sabía desde el principio que este tipo de negocios nacen destinados a fracasar”.

El pasado día 17 de agosto se cumplía el término de los 15 días para un número bastante grande de involucrados, sin embargo, muchos no pudieron conseguir las cinco personas necesarias para recibir su pago y esto desató la furia de algunos.

“Las personas se sintieron estafadas pues cuando tu intentas convencer a alguien de que participe siempre le dices que conseguir a 5 personas es fácil y que le vas a ayudar a que esto suceda” nos comenta Alana, “por eso cuando llegó el día 17 y los que debían recibir el dinero no tenían a nadie o casi nadie que les pagaran fueron a exigirle a los que le habían involucrado y se armó la gorda”.

Aunque las más de 32 personas involucradas en la pelea en Víbora Park decidieron no llamar a la policía , sí se aseguraron, “a la fuerza”, de que sus 10 CUC regresaran a sus bolsillos.