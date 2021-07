MIAMI, Estados Unidos.- Miles de cubanos se lanzaron este domingo a las calles en diferentes municipios de la isla exigiendo al gobierno de Miguel Díaz-Canel libertad mientras gritaban Patria y Vida.

14 de julio

Actualización 1:00 p.m.

Hoy miércoles 14 de junio el acceso a muchos servicios de Internet continúa bloqueado. Un equipo de CubaNet ha comprobado que la conexión a través de los datos móviles ha regresado pero con restricciones de acceso a todas las redes sociales.

Solo es posible acceder a WhatsApp, Facebook o Instagram usando aplicaciones del tipo VPN (Virtual Private Network). Otros servicios como la navegación a través de la web de sitios que no están censurados por el Estado cubano se encuentran funcionales.

Por otra parte, el acceso a la red de redes a través de la conexión Nauta de los parques wifi ha bajado considerablemente las velocidades de subida y bajada de datos. El objetivo es hacer imposible reproducir o enviar archivos multimedia de mayor peso como los videos.

Actualización 12:00 p.m.

La eurodiputada checa Dita Charanzová pidió este miércoles acciones concretas a la Unión Europea para poner fin a la represión desatada por el régimen cubano contra la población civil en la Isla.

“Enviamos esta carta sobre la represión contra manifestantes en Cuba. Pedimos acciones concretas a Josep Borrell: exigir liberación de detenidos arbitrarios y cese de violencia contra manifestantes y pedir una reunión de urgencia con Cuba sobre incumplimiento del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba”, escribió Charanzová en su cuenta de Twitter.

Actualización 11:50 a.m.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este miércoles la “ola represiva sin precedentes” desatada por el régimen de la Isla tras “la orden expresa de reprimir y usar la violencia contra los ciudadanos, dada por Miguel Díaz-Canel el pasado domingo”.

La organización no gubernamental también condenó las detenciones arbitrarias, las golpizas y los registros de viviendas “en contra de miles de personas que están saliendo a las calles a protestar”.

Asimismo, pidió al Gobierno de Estados Unidos y a la Unión Europea que declaren a Díaz-Canel como “gobernante ilegítimo” y que adopten “sanciones individuales contra los represores”. También, solicitó que se suspenda el Acuerdo Político entre la UE y Cuba “si no cesa inmediatamente la represión contra los ciudadanos y no se libera a todos los detenidos”.

“Esta violación masiva de los derechos humanos es acompañada de cortes en los servicios de internet y de telefonía para impedir la denuncia y documentación de tales atropellos. A pesar de lo cual, muchos cubanos han mostrado imágenes y videos que evidencian el verdadero talante dictatorial del gobierno cubano, y su disposición a reprimir violentamente como única respuesta a los reclamos de un pueblo agotado, desesperanzado, y que sufre carencias extremas en medio de la crisis sanitaria”, lamentó el OCDH.

“Si no cesa inmediatamente represión contra ciudadanos y no se libera a los detenidos, EEUU y la UE deben declarar a @DiazCanelB como gobernante ilegítimo, suspender Acuerdo Político UE y Cuba y adoptar sanciones individuales contra los represores” https://t.co/oZic2ZeS1G — Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) July 13, 2021

Actualización 10:30 a.m.

El periodista de Univisión Jorge Ramos llamó a la clase política latinoamericana a calificar de “dictadura” al régimen cubano, “que ha gobernado y reprimido Cuba desde 1959”.

“Un primer paso. Los presidentes latinoamericanos podrían comenzar llamándole “dictadura” al régimen que ha gobernado y reprimido Cuba desde 1959. Pero sorprende la resistencia de tantos mandatarios a hacerlo. Hagan la prueba y pregúntenles. ¿Es Cuba una dictadura? Ya verán”, escribió Ramos en su cuenta de Twitter.

Actualización 9:50 a.m.

El Centro de Información Legal Cubalex contabilizaba al amanecer de este miércoles 208 personas detenidas o desaparecidas. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas han denunciado que tal cifra debe considerarse un subregistro, debido al corte de internet que ha impedido establecer comunicaciones regulares dentro de la Isla.

Actualización 9:00 a.m.

Fuerzas de la policía política y tropas especiales allanaron este martes la vivienda de uno de los manifestantes de las protestas en el municipio matancero de Cárdenas, provocándole varias heridas de bala, según denunció la esposa la esposa del individuo.

“Le cayeron a tiros. Después de tenerlo en el piso le cayeron a piña. Lo montaron como si fuera un puerco dentro de un camión”, lamentó la mujer.

13 de julio

Actualización 6:30 p.m.

Medios oficiales del régimen reportaron este martes el fallecimiento de un ciudadano cubano de 36 años durante la protesta acontecida en la tarde del 12 de julio en la comunidad La Güinera, perteneciente al municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana.

Se trata de la primera muerte confirmada oficialmente desde que se iniciaron las mayores protestas contra el Gobierno comunista del país, el pasado 11 de julio.

“Entre los participantes en los disturbios (del 12 de julio), resultó fallecido el ciudadano Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años de edad, residente en el propio municipio (de Arroyo Naranjo)”, precisa la nota de la ACN.

Actualización 5:45 p.m.

Así se encuentra la ciudad de Cárdenas, Matanzas, en estos momentos. El pueblo está en la calle contra el castrismo.

Actualización 5:00 p.m.

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart llamó al gobierno de Estados Unidos a apoyar las manifestaciones que desde el pasado domingo se desarrollan en Cuba y que han desatado la represión por parte del régimen de la Isla.

“¡Es hora de actuar en nombre de la libertad y de quienes luchan por obtenerla!”, escribió Díaz-Balart en Twitter tras un pronunciamiento de una representante del Departamento de Estado que aseguró que la política hacia la Isla “está bajo revisión”.

Actualización 3:00 p.m.

El senador cubanoamericano Marco Rubio denunció este lunes ante el Senado de Estados Unidos la represión contra las manifestaciones populares en Cuba por parte del régimen castrista.

Rubio aseguró que lo que ocurre en la Isla caribeña es resultado de 62 años de tiranía comunista, que han terminado por cercenar los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos.

“La gente salió a la calle de forma orgánica, desorganizada, de base, para pedir el fin de esa tiranía. Y creo que es importante que muchas personas que son nuevas en el tema comprendan lo que eso significa y de qué se trata”, expresó el legislador republicano.

Actualización 1:45 p.m.

Clement Voule, el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, aseguró en Twitter que se encontraba siguiendo “con preocupación las actuales protestas sociales en Cuba”.

“Insto a las autoridades a que garanticen el derecho de reunión pacífica y a que pongan en libertad a cualquier persona detenida por ejercer este derecho”, agregó.

Sigo con preocupación las actuales protestas sociales en Cuba. Insto a las autoridades a que garanticen el derecho de reunión pacífica y a que pongan en libertad a cualquier persona detenida por ejercer este derecho @CIDH — UN Special Rapporteur Freedom of Association (@cvoule) July 13, 2021

Actualización 1:40 p.m.

Residentes de El Palenque, en el municipio habanero de la Lisa, protestaron en la noche de ayer contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, denunciaron la represión y la miseria en la Isla, al tiempo que lanzaban improperios contra el sucesor de Raúl Castro.

Actualización 1:13 p.m.

Fuentes desde la provincia de Camagüey informaron que al periodista Henry Constantín, el representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Cuba, lo llevan de la Segunda Estación de la PNR hacia su casa para realizarle un registro. La casa de Henry es también la sede del medio independiente La Hora de Cuba.

Actualización 12:45 p.m.

Los cargos contra la periodista de CubaNet Camila Acosta fueron modificados, confirmó el instructor del caso al padre de la reportera este lunes. La acusación por “delitos contra la Seguridad del Estado” que pesaba contra Acosta desde este lunes fue cambiada por las figuras penales de “desorden público” y “desacato”.

El padre de la reportera visitó la estación policial de Infanta y Manglar, donde se encuentra detenida su hija. Sin embargo, las autoridades policiales no le permitieron ver a su hija por supuestas medidas sanitarias para frenar los contagios por COVID-19.

Actualización 11:22 a.m.

El usuario de Facebook Leopoldo Luis García denunció este martes el discurso del régimen cubano cuando culpa al embargo de Estados Unidos de no poder comprar insumos para el pueblo, pero paradójicamente han tenido acceso a uniformes, indumentaria represiva y armas para los agentes del orden.

“Mirando estas imágenes, uno llega a la conclusión de que el bloqueo imperialista es selectivo, porque no impide la compra de armas y otros artefactos represivos. A no ser que estos fusiles, cascos y chalecos se fabriquen en Cuba, en cuyo caso compran la materia prima”, escribió, acompañando el texto de imágenes en las que se ven a los agentes de las Tropas Especiales frente a cubanos armados solo con palos de madera.

“En esto se gastan el dinero que no invierten para darle de comer al pueblo. Lo más indignante es que no lo usan para enfrentar una agresión estadounidense, sino para acallar a quienes alzan la voz contra los responsables de la miseria y el engaño. Los represores y sus cómplices lo pagarán un día. Tiempo al tiempo”, sentenció.

Las fotos compartidas por García son de la agencia de noticias AFP, y responden a las manifestaciones que tienen lugar por toda la isla desde el domingo 11 de julio.

Actualización 11:20 a.m.

La policía cubana se llevó a la youtuber Dina Stars en medio de una entrevista en directo para el programa “Todo es mentira”, de la cadena española Mediaset.

“Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos”, denunció la joven en cámara antes de ser detenida por agentes castristas.

Actualización 11:00 a.m.

El General Rafael del Pino, quien fuera integrante del Movimiento 26 de Julio, llamó a los mandos militares cubanos a no cumplir las órdenes del régimen castrista y así evitar una escalada sangrienta en la Isla.

Del Pino, miembro de la organización Militares Objetores de Conciencia, aseguró que los mandos castrenses deben detener a quien disponga reprimir a la población civil y destacó el rol de los uniformados en “la construcción de la nueva Cuba”.

Actualización 10:30 a.m.

Organizaciones y medios independientes pidieron al régimen cubano que respete el derecho de manifestación y libertad de expresión y a detener la violencia contra los manifestantes de las protestas que desde el pasado domingo se reportan en varias provincias de la Isla.

Un comunicado fechado este martes y firmado por unas 38 organizaciones y medios de prensa condena “la represión del gobierno cubano hacia las protestas ciudadanas registradas desde el 11 de julio de 2021 y que hasta el momento siguen aconteciendo.

Los firmantes también hicieron un “llamado urgente a la administración presidida por Miguel Díaz-Canel a detener todo acto de violencia y violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, mediante el uso de la fuerza, la represión policial y el llamamiento a la confrontación entre cubanos”.

Actualización 10:15 a.m.

Emilio Estefan y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) emitieron este lunes un comunicado en el que apoyan al pueblo cubano y se suman a los miles de ciudadanos que se han manifestado por su libertad en toda la isla desde este domingo 11 de julio.

El documento anunció además que el reconocido artista y productor musical y la organización sin fines de lucro, que promueve una transición no violenta a una Cuba libre y democrática, presentarán un adelanto de una canción nombrada “Libertad”, con la cual pretenden “comunicarle al mundo que ya es hora de que el pueblo cubano tenga su oportunidad de vivir sin la sombra del totalitarismo”.

Así mismo, varias organizaciones femeninas cubanas defensoras de los derechos humanos como Alas Tensas, la Alianza Cubana por la Inclusión, Mujeres Democristianas, la Red Femenina de Cuba, la Plataforma Femenina y YoSiTeCreoEnCuba denunciaron que además de la falta de claridad por parte de las autoridades cubanas con respecto al rebrote pandémico en Matanzas, sus causas y reales consecuencias entre la población, el gobierno ha demostrado una vez más que solo quiere preservar el poder.

En un comunicado emitido también este lunes, las citadas organizaciones aseguran que las masivas protestas contra el gobierno que tuvieron lugar este domingo responden a la inconformidad de una ciudadanía privada por décadas de sus derechos, la cual “ha salido a luchar por la vida”.

“Todo lo sucedido demuestra una vez más que el único y primordial objetivo de las autoridades cubanas es el de preservar el poder, reforzado a través de la represión y la deslegitimación de la protesta pacífica y las voces disidentes. El llamado del presidente a la respuesta violenta no deja dudas del lugar que ocupan las personas en su diversidad y la paz en su agenda”, reza el texto.

Actualización 10:00 a.m.

El analista y escritor Carlos Alberto Montaner aseguró este martes que “las manifestaciones cubanas han estremecido a la dictadura, a la totalidad de la propia sociedad cubana y al resto del planeta”. En su habitual podcast, Montaner también analizó las diferencias entre el Maleconazo y las protestas iniciadas este domingo 11 de julio.

Actualización 9:30 a.m.

Raúl Castro reapareció este lunes en una reunión del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) presidida por el gobernante Miguel Díaz-Canel y celebrado en el marco de las protestas que desde el pasado domingo se desarrollan en varias provincias de la Isla.

De acuerdo con medios oficiales, “durante el encuentro se analizaron las provocaciones orquestadas por elementos contrarrevolucionarios, organizados y financiados desde Estados Unidos con propósitos desestabilizadores”.

Actualización 8:00 a.m.

Imágenes desde Santiago de Cuba se han vuelto virales. Un video donde presuntamente un manifestante fue muerto a manos de la policía. Gritos de “lo mataron, lo mataron” marcan otra triste escena de estas protestas del pueblo cubano contra el castrismo. (IMÁGENES SENSIBLES)

Actualización 7:30 a.m.

Las protestas contra el castrismo en Cuba continuaron durante la madrugada de este 13 de julio. En la barriada capitalina de Marianao, una multitud de vecinos se mantuvo despierta manifestándose contra el sistema comunista y pidiendo libertad.

12 de julio

Actualización 8:56 p.m.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump emitió este lunes un comunicado de apoyo al pueblo cubano, luego de las masivas protestas que contra el gobierno tuvieron lugar por toda isla este domingo. “Apoyo al pueblo cubano 100% en su lucha por la libertad. El gobierno debe dejarlos expresarse y ser libres”, dijo el exmandatario.

Trump también llamó la atención en el documento sobre la postura de Biden y los demócratas, a quienes acusó de haber hecho campaña para revertir “mi dura postura sobre Cuba. Recuerden cuando Obama asistió a un juego de pelota con los Castro mientras estos apresaban, golpeaban y mataban al pueblo cubano”.

El expresidente exigió a la administración de Joe Biden que haga frente al régimen comunista de La Habana “o la historia recordará. El pueblo cubano merece libertad y derechos humanos! Ya no tienen miedo!”, sentenció.

Actualización 8:00 p.m.

Varios videos publicados en Twitter por el comunicador Norges Rodríguez muestran una protesta en curso en la tarde de este lunes, en La Güinera, un barrio del municipio Arroyo Naranjo, La Habana.

“Esta es La Güinera. Todo el mundo está saliendo pa’fuera. La Güinera no se puede quedar atrás”, dice una de las manifestantes.

En el video se constata a varias decenas de cubanos atravesar una de las calles de su comunidad al ritmo de gritos de “Abajo el comunismo” y “Únanse”.

Actualización 6:40 p.m.

Las protestas contra la dictadura cubana han continuado este lunes en la provincia de Holguín, tal y como muestra un video publicado en YouTube por el diario El Nuevo Herald.

Las manifestaciones se produjeron frente a la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la cabecera provincial, donde varios ciudadanos lanzaron piedras a los agentes de la Seguridad del Estado que allí se encontraban.

De acuerdo con la información, también se reportaron protestas en el municipio de Manzanillo, provincia de Granma.

Actualización 6:00 p.m.

Mayabeque, una de las provincias que reportó este domingo protestas y manifestaciones populares, se mantiene sin acceso a Internet y redes sociales, confirmaron fuentes a las que tuvo acceso CubaNet.

En la localidad de Bejucal, uno de los municipios más cercanos a La Habana, se han reportado despliegues policiales desde horas de la mañana, así como el movimiento de agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil.

CubaNet confirmó además que el acceso a Internet a través de Nauta Hogar y de la red de datos móviles se encuentra totalmente bloqueado, y solo es posible acceder a las redes sociales a través de las conexiones wifi de los parques públicos usando vía Psiphon.

Actualización 5:30 p.m.

La periodista de CubaNet Camila Acosta será procesada por delitos contra la Seguridad del Estado, confirmó en la tarde de hoy el escritor Ángel Santiesteban.

La reportera, que fue arrestada este lunes en La Habana por agentes de la policía política poco después de salir de su vivienda, se encuentra detenida en la 4ta Estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), ubicada en la avenida de Infanta, municipio del Cerro.

Actualización 3:00 p.m.

La ciudadanía se ha movilizado este lunes en La Habana para dar con el paradero de familiares que fueron detenidos este domingo durante la ola de protestas que tuvieron lugar en varios municipios del territorio.

“Familiares de detenidos ayer en las protestas en La Habana reclaman información este lunes ante una comisaría. Casi todo son mujeres”, reportó la periodista Lorena Cantó, corresponsal de la Agencia EFE en Cuba.

Familiares de detenidos ayer en las protestas en La Habana reclaman información este lunes ante una comisaría. Casi todo son mujeres. 🎥 de @atareports para @EFEnoticias #Cuba pic.twitter.com/9uSRN4BLgr — Lorena Cantó (@lorenacantoEFE) July 12, 2021

Actualización 2:50 p.m.

La organización no gubernamental NetBlocks confirmó este lunes el bloqueo de Internet y redes sociales por parte del régimen cubano como respuesta a las protestas masivas desatadas este domingo en toda la Isla.

“Los datos de la red de NetBlocks confirman la interrupción parcial de las redes sociales y las plataformas de mensajería en Cuba a partir del 12 de julio de 2021. Es probable que las restricciones específicas limiten el flujo de información desde Cuba luego de las protestas generalizadas mientras miles se manifestaban contra el gobierno socialista y las crecientes protestas del domingo”, señaló la organización en su página web.

Actualización 2:30 p.m.

La youtuber cubana Dina Stars ofreció declaraciones a la cadena de televisión Telemundo sobre la protesta de este domingo en Cuba. “Hoy por primera vez yo vi la real dictadura de mi país. Yo sabía que existía, pero hoy por primera vez yo vi a los policías, a la gente de la Seguridad del Estado disfrazada de civil golpeando a la gente del pueblo, al cubano de a pie”, dijo.

“Vi cómo traían a los muchachos del Servicio Militar en guaguas para que se pararan y crearan caos. Ante cualquier cosa que se formara tenían autoridad para golpear”, también denunció la joven.

“Cuba duele, pero estamos despertando. Hoy 11 de julio es el inicio de una gran lucha que podemos ganar si somos inteligente”, sentenció.

Actualización 1:15 p.m.

La reportera de CubaNet Camila Acosta fue detenida en La Habana tras salir de su domicilio a realizar un trámite personal, informó a este medio el escritor Ángel Santiesteban.

Actualización 12:00 p.m.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador mostró su apoyo al régimen cubano llamando a no politizar el conflicto cubano ni a lanzar campañas mediáticas.

Según el gobernante, ha habido un despliegue informativo inusual por parte de quienes están en contra de las políticas del gobierno de la Isla.

AMLO dijo que México está dispuesto a enviar apoyo humanitario a la Isla “sin ninguna tendencia o sesgo político”.

“México siempre ha sido solidario con Cuba y con todos los pueblos del mundo, si el gobierno de Cuba lo considera necesario y su pueblo así lo demanda , el gobierno de México podría ayudar con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiera , y con comida, porque la salud y la alimentación son derechos humanos fundamentales; sin el manejo político intervencionista que se le está queriendo dar a este asunto”, declaró el mandatario en conferencia de prensa.

Actualización 10:15 a.m.

Este lunes 12 de julio la prensa oficialista amaneció haciéndose eco de las palabras de Díaz-Canel, que llama a un enfrentamiento entre cubanos, luego de las masivas protestas que tuvieron lugar ayer domingo en toda Cuba, cuando miles de personas se lanzaron a las calles a pedir libertad y a protestar por su gestión en medio de una de las peores crisis que ha vivido el país.

Así amanecieron los principales medios de prensa castristas:

Cubadebate

Granma

Juventud Rebelde

Trabajadores

Agencia Cubana de Noticias (ACN)

Tribuna de La Habana

Prensa Latina

Actualización 9:45 a.m.

El presidente estadounidense Joe Biden se pronunció este lunes acerca de las protestas de la jornada previa en Cuba. El mandatario calificó las manifestaciones como un “llamamiento por la libertad” tras meses de pandemia y décadas de dictadura.

“Apoyamos al pueblo cubano y su llamamiento a la libertad y al alivio del trágico control de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba”, dijo Biden, en un comunicado obtenido por McClatchy, según un reporte del periódico El Nuevo Herald.

“El pueblo cubano está haciendo valer con valentía los derechos fundamentales y universales”, agregó Biden. “Esos derechos, incluido el derecho a la protesta pacífica y el derecho a determinar libremente su propio futuro, deben ser respetados. Estados Unidos hace un llamado al régimen cubano para que escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital en lugar de enriquecerse”, también dijo.

Actualización 9:30 a.m.

Más de 60 ciudadanos cubanos han sido reportados como detenidos o en paradero desconocido desde la jornada de ayer, cuando desarrollaron protestas en la mayoría de las provincias de la Isla.

A la lista se integran Eduardo Machado Arocha, Enrique Ferrer Hechavarria, Pedro Rognis Puig, quienes se mantienen en paradero desconocido.

Actualización 8:30 a.m.

Residentes del municipio habanero de Luyanó se enfrentaron esta mañana contra represores castristas, tal y como muestran videos compartidos en redes sociales.

11 de julio

Actualización 10:43 p.m.

Janet Mosquera Cayón denunció que en la ciudad de Guantánamo fueron arrestados los periodistas independientes Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia Palenque Visión y líder de la Alianza Democrática Oriental, y Niober García Fournier, ambos colaboradores de CubaNet.

Rodríguez Lobaina y García Fournier se encontraban en una protesta en la que cientos de personas en el centro de la ciudad de Guantánamo protestaban contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Hasta el momento se desconoce su paradero. Horas antes de su arresto, Rodríguez Lobaina envió un mensaje de texto en el que anunciaba que iba para la calle: “Voy para la calle. Se tiró el pueblo a la calle: Bayamo, Palma Soriano, San Antonio, Guantánamo”.

Actualización 8:40 p.m.

Efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) reprimieron violentamente a ciudadanos cubanos que se manifestaron pacíficamente en Camagüey, tal y como muestran varios videos publicados en redes sociales por usuarios de esa provincia.

Actualización 8:34 p.m.

El colaborador de CubaNet Orelvys Cabrera Sotolongo, quien se encontraba cubriendo la protesta popular en Cárdenas, fue detenido por agentes del régimen cubano. Hasta el momento, no se conoce su paradero ni su situación legal.

Actualización 7:50 p.m.

El reguetonero Yomil Hidalgo aseguró en su cuenta de Twitter que había sido liberado. “Ya me soltaron gracias a todos los que estuvieron afuera de (la estación policial de) Zanja esperando, una vez más mi compromiso es con el pueblo porque en todo momento estuvieron conmigo”, escribió el popular cantante.

Ya me soltaron gracias a todos los que estuvieron afuera de zanja esperando, una vez más mi compromiso es con el pueblo porque en todo momento estuvieron conmigo 🙏🏼🇨🇺 — yomil (@yomil_oficial) July 11, 2021

Yomil fue arrestado en la tarde de este domingo, cuando intentaba unirse a la multitud que protestaba ante el Capitolio, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Poco antes, el reguetonero había usado sus redes sociales para llamar al pueblo a manifestarse pacíficamente. “El pueblo ya no aguanta más, todos para la calle que es momento de que escuchen a los sufridos han sido 62 años pasando miseria y necesidad, hasta cuando Cuba”, escribió Yomil en su cuenta de Twitter.

Actualización 7:30 p.m.

El senador cubanoamericano Marco Rubio reaccionó esta tarde a las protestas masivas que han tenido lugar en Cuba, donde miles de ciudadanos han pedido libertad y donde también se ha desatado la represión por parte de agentes castristas.

“Estoy solicitando al presidente Biden y al Secretario de Estado Antony Blinken que pidan a los miembros del ejército cubano que no disparen contra su propia gente. El incompetente partido comunista de Cuba no puede alimentar ni proteger a la gente del virus. Ahora los militares deben defender al pueblo, no al Partido Comunista”, escribió Rubio en su cuenta de Twitter.

Actualización 7:15 p.m.

El artista y opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido este domingo en medio de las protestas que han tenido lugar en La Habana.

Fuentes confirmaron a CubaNet que el líder del Movimiento San Isidro (MSI) fue detenido en las inmediaciones del Hotel Sevilla, en el municipio de Habana Vieja.

Actualización 7:00 p.m.

Fuerzas del régimen castrista reprimieron violentamente a manifestantes pacíficos que protestaron esta tarde frente a la sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), informó el portal digital Diario de Cuba.

La denuncia fue hecha a ese medio por el realizador audiovisual Fernando Fraguela, quien reveló que un grupo de personas, presuntamente trabajadores del propio ICRT, hicieron un “acto de repudio” y agredieron a varios miembros del grupo 27N que se habían reunido ante la sede de esa institución.

“Rodearon esto de policías, en el medio estaban Yunior García (dramaturgo), Danil Triana (actor), les hicieron daño físicamente, a varios los metieron en un camión de volteo. Los que estábamos afuera comenzamos a gritar ‘¡Patria y Vida!’. Los de la Seguridad del Estado se llevaron a Mityl Font (editora), a Mijaíl Rodríguez (guionista de cine) le cayeron atrás, no sé si lo cogieron”, comentó Fraguela.

Actualización 6: 45 p.m.

Cubanos reunidos en las calles de la provincia de Mayabeque pidieron libertad ante una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.

La congregación estuvo encabeza por miembros de la iglesia, que bendijeron a los cientos de ciudadanos allí reunidos.

Actualización 6:14 p.m.

Más manifestaciones han tenido lugar en Placetas y Santa Clara, provincia de Villa Clara. En Güines, provincia de Mayabeque, manifestantes saquearon una tienda MLC en medio de las protestas que tuvieron lugar este domingo.

Actualización 5:50 p.m.

Cientos de personas aglomeradas frente al túnel de la Bahía de La Habana, entre las que se encontraban mujeres y niños, fueron interceptadas por agentes de las Tropas Especiales, que de acuerdo con declaraciones de nuestra periodista María Matienzo comenzaron a reprimir a los presentes.

En medio de las protestas arrestaron al reguetonero cubano Yomil, quien este sábado había dicho en un video subido a su cuenta de Instagram que la culpa de la crisis en el país no era del pueblo, sino de Díaz-Canel y el sistema ineficiente del régimen comunista.

Varios videos subidos a redes sociales muestran enfrentamientos de los cubanos con la policía castrista. Sin miedo les gritan que se vayan y les lanzan piedras y lo que encuentran a la mano.

Actualización 5:20 p.m.

Las manifestaciones en La Habana se tornan violentas y varios participantes denuncian que las fuerzas represivas del régimen castrista lanzaron gas pimienta contra los cubanos que salieron a las calles.

Actualización 5:05 p.m.

Fuentes a las que tuvo acceso CubaNet reportan enfrentamientos entre la policía y manifestantes en Cárdenas, Matanzas. El municipio, uno de los más afectados por la pandemia en Cuba, ha reportado protestas en las últimas horas como parte de la ola de manifestaciones que han tenido lugar este domingo en la Isla.

Las fuentes aseguran que se ha desatado la violencia en el municipio, donde ya se ha montado un operativo policial para reprimir el descontento popular.

Los reportes indican que varios manifestantes comenzaron a arrojar piedras y objetos a las patrullas, mientras que los agentes del orden cercaban a varios de los civiles que salieron a protestar.

Actualización 4:51 p.m.

Estos son los lugares en Cuba donde se reportaron protestas contra el gobierno este domingo, según un mapa interactivo publicado por Proyecto Inventario.

Actualización 4:09 p.m.

El gobernante Miguel Díaz-Canel habló en vivo este domingo a las 4:00 p.m. en cadena por la televisión nacional, para dirigirse a los cubanos luego de las diversas manifestaciones que han tenido lugar en la isla exigiendo libertad y criticando su gestión, en medio de una de las peores crisis en la historia reciente del país.

El vocero del régimen comunista de La Habana culpó de la situación que viven hoy los cubanos a Estados Unidos y la pandemia, y divagó con explicaciones de cómo el primer mundo lidió con los inicios del coronavirus, que se expande actualmente en Cuba en una tercera ola de contagios, la más mortal y grave hasta el momento.

Díaz-Canel habló de los supuestos programas sociales del gobierno para con el pueblo, del logro de tener una vacuna contra el coronavirus propia, y una vez más aseguró que desde Estados Unidos están alentando el descontento de los cubanos.

En su intervención, Díaz-Canel dijo que las manifestaciones fueron en realidad grupos de personas en pequeñas localidades, restando importancia a lo que ha sucedido hoy. Ratificó que la calle son de los revolucionarios, y dijo que están dispuestos a todo por defenderla.

El gobernante llamó a los manifestantes “contrarrevolucionarios” y “mercenarios”, vendidos a los EEUU, que “reciben dinero de las agencias”, y aseguró que habrá una respuesta. Asimismo, convocó “a los cubanos revolucionarios y a los comunistas a salir a la calle” a enfrentar desde ahora a quienes protesten.

Actualización 3:50 p.m.

Se reportaron en la tarde de este domingo manifestaciones también en Bauta y San José de las Lajas.

Actualización 3:37 p.m.

Se reportan manifestaciones también en La Habana, cerca de Malecón y San Lázaro, y en el municipio matancero de Cárdenas. Según fuentes de nuestra periodista Camila Acosta, a los manifestantes les cortaron el internet para que no pudieran transmitir. Hasta el momento se encuentran rodeados de agentes de la Seguridad del Estado mientras gritan “Libertad”.

Actualización 3:05 p.m.

Reportan desde San Antonio la utilización de gases lacrimógenos por partes de las fuerzas represivas del régimen. La periodista de CubaNet Camila Acosta denunció que han cortado internet en varios de los municipios donde ocurrieron las protestas así como la aplicación de Whatsapp.

En Alquízar también tiene lugar una protesta, cubanos tomaron las calles del municipio gritando Patria y Vida y protestando contra la gestión del gobernante Díaz-Canel y el sistema.

Los cubanos viven actualmente una de las peores crisis económicas, en medio de la pandemia del coronavirus y las escasez de comida y alimentos.

Actualización 2:51 p.m.

Según fuentes de CubaNet en San Antonio de los Baños, Miguel Díaz-Canel llegó al parque principal del municipio, donde los cientos de cubanos que salieron a las calles esta tarde permanecían protestando. De acuerdo a la información, agentes de la Seguridad del Estado y de las Tropas Especiales, conocidos como Boinas negras, reprimieron a los presentes.

De acuerdo a las fuentes, Díaz-Canel estuvo alrededor de cinco minutos en el lugar y les explicó a los presentes que él sabía que la situación estaba un poco difícil y que tenían que calmarse. Las fuerzas represivas del régimen han arrestado a varios de los participantes y se reporta que han dado golpes a quienes protestaban.

Por su parte, voceros del régimen como Iroel Sánchez utilizaron sus cuentas de redes sociales para informar de los pasos de Díaz-Canel y volver sobre la idea de que “las calles son de los revolucionarios”.

La fuente de CubaNet en San Antonio de los Baños señaló que la manifestación se ha ido dispersando por los arrestos y la represión.

En la transmisión del usuario de Facebook Yoan de la Cruz, que tuvo lugar en vivo por más de 50 minutos, se escucha a los manifestantes gritar “No queremos más dictadura”, “Libertad” y “No tenemos miedo”.

Varias fuentes desde San Antonio informaron a CubaNet de la presencia de Tropas Especiales en el municipio, ante la multitudinaria manifestación.

Desde el Maleconazo, que tuvo lugar en La Habana en 1994, no se veía en Cuba una manifestación de tal magnitud.

Se reporta, también por redes sociales, una multitudinaria protesta en Palma Soriano, en Santiago de Cuba. De acuerdo a una transmisión en vivo del usuario de Facebook Fernandito Madridista, cientos de cubanos se lanzaron a la calle este 11 de julio en esa zona oriental para criticar la gestión del gobernante Miguel Díaz-Canel, y para pedir libertad.

Una manifestación también tiene lugar esta tarde en Güira de Melena, donde cientos de cubanos se han congregado frente a la sede del Partido Comunista del municipio, según fuentes de CubaNet.

Noticia en desarrollo…

