Cuba: el pueblo a resistir y los gobernantes a tramar

LA HABANA, Cuba. – Hace mucho que una parte cada vez mayor de la población es indiferente a las reuniones y discursos de la cúpula. Tampoco les interesan los informes del resultado de los planes económicos del año. Al fin y al cabo, saben que poca o ninguna diferencia harán estos en su vida, como no sea para empeorar. Sin embargo, en este 2019 los medios no han permitido que pase inadvertido el discurso gubernamental. Por el contrario, lo han retransmitido una y otra vez. Como siempre, los dirigentes se adjudican el derecho de hablar en nombre de los ciudadanos y culpan al imperialismo de todos sus fracasos, pero de nada les sirve, pues ese manido discurso ya no atrae al pueblo, cansado de escuchar que le ordenen resistir y sacrificarse.

“Yo no entiendo”, comenta Roberto, “por una parte, dicen que el recrudecimiento del bloqueo (embargo) es el culpable de esta situación, y por otra, el ministro de Economía y Planificación anuncia que ‘se estima que la economía cubana no decrezca en 2019’. ¡Qué locura! Si fuera cierto que la economía no ha decrecido, ¿por qué las tiendas están vacías? La escasez generalizada de alimentos, de productos de aseo y de medicamentos es palpable y permanente, y el transporte público sigue con problemas”.

“Eso es una jerigonza para confundir a los bobos, porque ¿a diez días de acabarse el año no van a saber si la economía ha decrecido o no?”, nos dice otro amigo que participa en la conversación. “Todos los años dicen lo mismo, siempre informan que la economía crece, pero que si no estamos mejor es por culpa del bloqueo. Aun así, una y otra vez hacen promesas y nuevos planes, que nunca explican, supuestamente para lograr nuestro bienestar (a pesar del imperio) para el próximo año, pero siempre hay un fracaso tras otro, mientras viven como reyes a costa del pueblo. Así nos van dando zanahorias, y han pasado 61 años y seguimos cada vez peor, endilgándole la culpa de los fracasos del gobierno al ‘criminal bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense’”.

Sin embargo, esta vez en el discurso oficial se ha ignorado la crítica situación que vive el pueblo. Y es que a la dictadura no le interesa garantizarnos a los ciudadanos ni bienestar ni una buena calidad de vida. No necesitan al pueblo, pues no es el pueblo quien los elige. Y como no se deben al pueblo, tampoco se sienten obligados a darnos explicaciones (más aún: esa incertidumbre, ese miedo al futuro, es una herramienta poderosa –si bien no la única– para mantenerse en el poder). Tampoco quieren admitir que la agudización de la crisis económica que vive Cuba es consecuencia del fracasado sistema político, y que había comenzado mucho antes de que entraran en vigor las medidas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos.

Y sobre la designación de un primer ministro de extracción militar después de alrededor de cuarenta años sin existir el cargo, y de cómo se ha recibido el nombramiento, algunos opinan: “Para que no se repita lo de Bolivia, han situado un militar al lado del presidente, y para mayor seguridad, un comandante de la revolución (Ramiro Valdés, de 86 años) para vigilarlos a ambos de cerca”. En efecto, con esos nombramientos queda reforzada la presencia militar en el gobierno del país.