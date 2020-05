“Con el coronavirus y la infección que hay vamos a ir a parar al cementerio”

LA HABANA, Cuba. – Varios residentes de una cuartería en Delicias 419, entre Luz y Altarriba, barriada de Lawton, municipio de Diez de Octubre, denunciaron la inoperancia de las autoridades para solucionar la tupición del desagüe de albañales y la falta de agua potable que enfrentan en medio del azote de la pandemia de COVID-19.

“Yo estoy aterrorizada. A causa de esta situación estuve 22 días en terapia intensiva y no se contaba conmigo. Esto lo sabe hasta la dirección del policlínico; todo el mundo lo sabe y nadie resuelve nada”, denunció Siana Delgado de la Tejera, quien se encuentra en estado de gestación.

La embarazada señaló que siente temor por la infección que rodea su vivienda, que ha venido a sumarse a la falta de agua potable que le impide mantener una higiene extrema en su hogar como medida de prevención ante la amenaza del coronavirus y otras enfermedades.

“Mi niña, la de cuatro años, hace poco la iban a ingresar por sospecha de dengue debido a la mosquitera que hay aquí. Estuvo tres días con fiebre”.

“Entonces, ahora con el coronavirus estoy como en una película de terror. Pasé mucho cuando estaba hospitalizada, y ahora con la pandemia estoy hasta con tratamiento psiquiátrico; de verdad que esto me ha afectado bastante”, detalló Siana.

La mujer aseguró que mantener el aislamiento social en su pequeña comunidad se hace muy difícil para los vecinos.

“El agua está en candela, los cables de la electricidad echan chispas a cada rato… Nos hemos quejado en una pila de lugares, pero no resuelven nada, y en vez de ir para adelante vamos hacia atrás. Ya estoy desesperada”, lamentó la embarazada, que ya espera su quinto hijo.

En ese sentido, destacó que resulta imposible mantenerse dentro de la casa debido a la fetidez de las aguas albañales que corren por el pasillo de la cuartería. Los desechos se acumulan frente a la mayoría de las viviendas.

“Nosotros sí estamos aislados, pero también estamos más contaminados que si tuviéramos el coronavirus aquí. Estamos rodeados de pudrición. Con el coronavirus y la infección que hay, vamos a parar en el cementerio”, lamentó.

Asimismo, añadió que ninguna autoridad del régimen ha mostrado preocupación por el estado de la cuartería, a pesar de que está embarazada y corre peligro por la infección circundante.

Otro de los vecinos, Yordenis Oñate Suárez, destaca que esta situación les está afectando desde hace poco más de dos años. Sin embargo, las autoridades no acaban de solucionar lo que dejaron a medias. El Gobierno orientó la reparación de las instalaciones sanitarias de la cuartería, pero al poco tiempo los obreros contratados se marcharon y nunca más regresaron a terminar las obras.

“Dos compañeros empezaron y luego dejaron todo abandonado. Mira la peste que hay, los mosquitos, la mierda… todo. Ahí hay cualquier cantidad de infección. Ya hemos hecho varias quejas pero no nos ayuda nadie”, señaló Oñate Suárez.

Entretanto, Luisa Suárez Moraga indicó que los vecinos incluso solicitaron la ayuda de las autoridades a través de los teléfonos publicados en la Televisión. Sin embargo, la respuesta fue un “peloteo” sin resultados.

“Yo llamé a la Dirección de Salud Pública. Entonces me dieron un teléfono para que llamara a la Defensa Civil de la provincia. Llamé allá y me dieron otro número para que llamara al Gobierno; llamé al Gobierno de Diez de Octubre y no han hecho absolutamente nada”, explicó Luisa.

La mujer también precisó que los vecinos continuaron llamando durante varios días, pero siempre obtuvieron como respuesta que el problema ya estaba reportado y que debían esperar.

“Nosotros estamos aquí como si no perteneciéramos a nadie. Por aquí no ha venido nadie del Gobierno de Diez de Octubre a ver lo que pasa”, indicó.

Cada vez son más los cubanos que se acercan a la prensa independiente con el objetivo de denunciar la ineficacia de las autoridades para resolver los problemas que afectan a la población. Generalmente, tras ser denunciados los hechos en medios de prensa independientes, las autoridades actúan de manera inmediata.

Luisa agregó que la cuartería recibe agua potable cada cuatro días, solo por una hora. Aún así, no llega a los grifos de los hogares y los vecinos deben hacer largas filas en el pasillo para obtener tres o cuatro cubos del preciado líquido y almacenarlos hasta que vuelva a entrar.

Según Luisa, mantener la higiene para evitar el contagio por coronavirus resulta difícil.

“Con el poquito de agua que cogemos tenemos que priorizar el lavado de las manos y los nasobucos, lo que no puede ser siempre que nos parezca necesario”.

Las autoridades sanitarias recomiendan el constante lavado de las manos como una de las principales medidas de prevención de la COVID-19, un simple acto que podría resultar extremadamente difícil para cualquier cubano en estos momentos. Al menos en la capital la mayoría de las personas recibe el preciado líquido cada tres o cuatro días, que podrían extenderse hasta una semana.

Por su parte, Leinier Arango, un militante del Partido Comunista de Cuba (PCC) que reside en la cuartería, pidió al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel que preste la atención requerida a esta situación.

“Yo quisiera que le llegara este comunicado al presidente Díaz-Canel porque necesitamos su apoyo. Aquí nosotros hemos tenido que caminar sobre la mierda, nos hemos caído, nos hemos enfermado y necesitamos ayuda. Por favor, necesitamos que nos apoyen. Miren en qué situación nos encontramos, y ahora con el virus… Por favor, presidente”.