MIAMI, Estados Unidos.- Miles de cubanos se lanzaron este domingo a las calles en diferentes municipios de la isla exigiendo al gobierno de Miguel Díaz-Canel libertad mientras gritaban Patria y Vida.

12 de julio

Actualización 9: 45 a.m.

El presidente estadounidense Joe Biden se pronunció este lunes acerca de las protestas de la jornada previa en Cuba. El mandatario calificó las manifestaciones como un “llamamiento por la libertad” tras meses de pandemia y décadas de dictadura.

“Apoyamos al pueblo cubano y su llamamiento a la libertad y al alivio del trágico control de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba”, dijo Biden, en un comunicado obtenido por McClatchy, según un reporte del periódico El Nuevo Herald.

“El pueblo cubano está haciendo valer con valentía los derechos fundamentales y universales”, agregó Biden. “Esos derechos, incluido el derecho a la protesta pacífica y el derecho a determinar libremente su propio futuro, deben ser respetados. Estados Unidos hace un llamado al régimen cubano para que escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital en lugar de enriquecerse”, también dijo.

Actualización 9: 30 a.m.

Más de 60 ciudadanos cubanos han sido reportados como detenidos o en paradero desconocido desde la jornada de ayer, cuando desarrollaron protestas en la mayoría de las provincias de la Isla.

A la lista se integran Eduardo Machado Arocha, Enrique Ferrer Hechavarria, Pedro Rognis Puig, quienes se mantienen en paradero desconocido.

Actualización 8:30 a.m.

Residentes del municipio habanero de Luyanó se enfrentaron esta mañana contra represores castristas, tal y como muestran videos compartidos en redes sociales.

11 de julio

Actualización 10:43 p.m.

Janet Mosquera Cayón denunció que en la ciudad de Guantánamo fueron arrestados los periodistas independientes Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia Palenque Visión y líder de la Alianza Democrática Oriental, y Niober García Fournier, ambos colaboradores de CubaNet.

Rodríguez Lobaina y García Fournier se encontraban en una protesta en la que cientos de personas en el centro de la ciudad de Guantánamo protestaban contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Hasta el momento se desconoce su paradero. Horas antes de su arresto, Rodríguez Lobaina envió un mensaje de texto en el que anunciaba que iba para la calle: “Voy para la calle. Se tiró el pueblo a la calle: Bayamo, Palma Soriano, San Antonio, Guantánamo”.

Actualización 8:40 p.m.

Efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) reprimieron violentamente a ciudadanos cubanos que se manifestaron pacíficamente en Camagüey, tal y como muestran varios videos publicados en redes sociales por usuarios de esa provincia.

Actualización 8:34 p.m.

El colaborador de CubaNet Orelvys Cabrera Sotolongo, quien se encontraba cubriendo la protesta popular en Cárdenas, fue detenido por agentes del régimen cubano. Hasta el momento, no se conoce su paradero ni su situación legal.

Actualización 7:50 p.m.

El reguetonero Yomil Hidalgo aseguró en su cuenta de Twitter que había sido liberado. “Ya me soltaron gracias a todos los que estuvieron afuera de (la estación policial de) Zanja esperando, una vez más mi compromiso es con el pueblo porque en todo momento estuvieron conmigo”, escribió el popular cantante.

Ya me soltaron gracias a todos los que estuvieron afuera de zanja esperando, una vez más mi compromiso es con el pueblo porque en todo momento estuvieron conmigo 🙏🏼🇨🇺 — yomil (@yomil_oficial) July 11, 2021

Yomil fue arrestado en la tarde de este domingo, cuando intentaba unirse a la multitud que protestaba ante el Capitolio, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Poco antes, el reguetonero había usado sus redes sociales para llamar al pueblo a manifestarse pacíficamente. “El pueblo ya no aguanta más, todos para la calle que es momento de que escuchen a los sufridos han sido 62 años pasando miseria y necesidad, hasta cuando Cuba”, escribió Yomil en su cuenta de Twitter.

Actualización 7:30 p.m.

El senador cubanoamericano Marco Rubio reaccionó esta tarde a las protestas masivas que han tenido lugar en Cuba, donde miles de ciudadanos han pedido libertad y donde también se ha desatado la represión por parte de agentes castristas.

“Estoy solicitando al presidente Biden y al Secretario de Estado Antony Blinken que pidan a los miembros del ejército cubano que no disparen contra su propia gente. El incompetente partido comunista de Cuba no puede alimentar ni proteger a la gente del virus. Ahora los militares deben defender al pueblo, no al Partido Comunista”, escribió Rubio en su cuenta de Twitter.

Actualización 7:15 p.m.

El artista y opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido este domingo en medio de las protestas que han tenido lugar en La Habana.

Fuentes confirmaron a CubaNet que el líder del Movimiento San Isidro (MSI) fue detenido en las inmediaciones del Hotel Sevilla, en el municipio de Habana Vieja.

Actualización 7:00 p.m.

Fuerzas del régimen castrista reprimieron violentamente a manifestantes pacíficos que protestaron esta tarde frente a la sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), informó el portal digital Diario de Cuba.

La denuncia fue hecha a ese medio por el realizador audiovisual Fernando Fraguela, quien reveló que un grupo de personas, presuntamente trabajadores del propio ICRT, hicieron un “acto de repudio” y agredieron a varios miembros del grupo 27N que se habían reunido ante la sede de esa institución.

“Rodearon esto de policías, en el medio estaban Yunior García (dramaturgo), Danil Triana (actor), les hicieron daño físicamente, a varios los metieron en un camión de volteo. Los que estábamos afuera comenzamos a gritar ‘¡Patria y Vida!’. Los de la Seguridad del Estado se llevaron a Mityl Font (editora), a Mijaíl Rodríguez (guionista de cine) le cayeron atrás, no sé si lo cogieron”, comentó Fraguela.

Actualización 6: 45 p.m.

Cubanos reunidos en las calles de la provincia de Mayabeque pidieron libertad ante una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.

La congregación estuvo encabeza por miembros de la iglesia, que bendijeron a los cientos de ciudadanos allí reunidos.

Actualización 6:14 p.m.

Más manifestaciones han tenido lugar en Placetas y Santa Clara, provincia de Villa Clara. En Güines, provincia de Mayabeque, manifestantes saquearon una tienda MLC en medio de las protestas que tuvieron lugar este domingo.

Actualización 5:50 p.m.

Cientos de personas aglomeradas frente al túnel de la Bahía de La Habana, entre las que se encontraban mujeres y niños, fueron interceptadas por agentes de las Tropas Especiales, que de acuerdo con declaraciones de nuestra periodista María Matienzo comenzaron a reprimir a los presentes.

En medio de las protestas arrestaron al reguetonero cubano Yomil, quien este sábado había dicho en un video subido a su cuenta de Instagram que la culpa de la crisis en el país no era del pueblo, sino de Díaz-Canel y el sistema ineficiente del régimen comunista.

Varios videos subidos a redes sociales muestran enfrentamientos de los cubanos con la policía castrista. Sin miedo les gritan que se vayan y les lanzan piedras y lo que encuentran a la mano.

Actualización 5:20 p.m.

Las manifestaciones en La Habana se tornan violentas y varios participantes denuncian que las fuerzas represivas del régimen castrista lanzaron gas pimienta contra los cubanos que salieron a las calles.

Actualización 5:05 p.m.

Fuentes a las que tuvo acceso CubaNet reportan enfrentamientos entre la policía y manifestantes en Cárdenas, Matanzas. El municipio, uno de los más afectados por la pandemia en Cuba, ha reportado protestas en las últimas horas como parte de la ola de manifestaciones que han tenido lugar este domingo en la Isla.

Las fuentes aseguran que se ha desatado la violencia en el municipio, donde ya se ha montado un operativo policial para reprimir el descontento popular.

Los reportes indican que varios manifestantes comenzaron a arrojar piedras y objetos a las patrullas, mientras que los agentes del orden cercaban a varios de los civiles que salieron a protestar.

Actualización 4:51 p.m.

Estos son los lugares en Cuba donde se reportaron protestas contra el gobierno este domingo, según un mapa interactivo publicado por Proyecto Inventario.

Actualización 4:09 p.m.

El gobernante Miguel Díaz-Canel habló en vivo este domingo a las 4:00 p.m. en cadena por la televisión nacional, para dirigirse a los cubanos luego de las diversas manifestaciones que han tenido lugar en la isla exigiendo libertad y criticando su gestión, en medio de una de las peores crisis en la historia reciente del país.

El vocero del régimen comunista de La Habana culpó de la situación que viven hoy los cubanos a Estados Unidos y la pandemia, y divagó con explicaciones de cómo el primer mundo lidió con los inicios del coronavirus, que se expande actualmente en Cuba en una tercera ola de contagios, la más mortal y grave hasta el momento.

Díaz-Canel habló de los supuestos programas sociales del gobierno para con el pueblo, del logro de tener una vacuna contra el coronavirus propia, y una vez más aseguró que desde Estados Unidos están alentando el descontento de los cubanos.

En su intervención, Díaz-Canel dijo que las manifestaciones fueron en realidad grupos de personas en pequeñas localidades, restando importancia a lo que ha sucedido hoy. Ratificó que la calle son de los revolucionarios, y dijo que están dispuestos a todo por defenderla.

El gobernante llamó a los manifestantes “contrarrevolucionarios” y “mercenarios”, vendidos a los EEUU, que “reciben dinero de las agencias”, y aseguró que habrá una respuesta. Asimismo, convocó “a los cubanos revolucionarios y a los comunistas a salir a la calle” a enfrentar desde ahora a quienes protesten.

Actualización 3:50 p.m.

Se reportaron en la tarde de este domingo manifestaciones también en Bauta y San José de las Lajas.

Actualización 3:37 p.m.

Se reportan manifestaciones también en La Habana, cerca de Malecón y San Lázaro, y en el municipio matancero de Cárdenas. Según fuentes de nuestra periodista Camila Acosta, a los manifestantes les cortaron el internet para que no pudieran transmitir. Hasta el momento se encuentran rodeados de agentes de la Seguridad del Estado mientras gritan “Libertad”.

Actualización 3:05 p.m.

Reportan desde San Antonio la utilización de gases lacrimógenos por partes de las fuerzas represivas del régimen. La periodista de CubaNet Camila Acosta denunció que han cortado internet en varios de los municipios donde ocurrieron las protestas así como la aplicación de Whatsapp.

En Alquízar también tiene lugar una protesta, cubanos tomaron las calles del municipio gritando Patria y Vida y protestando contra la gestión del gobernante Díaz-Canel y el sistema.

Los cubanos viven actualmente una de las peores crisis económicas, en medio de la pandemia del coronavirus y las escasez de comida y alimentos.

Actualización 2:51 p.m.

Según fuentes de CubaNet en San Antonio de los Baños, Miguel Díaz-Canel llegó al parque principal del municipio, donde los cientos de cubanos que salieron a las calles esta tarde permanecían protestando. De acuerdo a la información, agentes de la Seguridad del Estado y de las Tropas Especiales, conocidos como Boinas negras, reprimieron a los presentes.

De acuerdo a las fuentes, Díaz-Canel estuvo alrededor de cinco minutos en el lugar y les explicó a los presentes que él sabía que la situación estaba un poco difícil y que tenían que calmarse. Las fuerzas represivas del régimen han arrestado a varios de los participantes y se reporta que han dado golpes a quienes protestaban.

Por su parte, voceros del régimen como Iroel Sánchez utilizaron sus cuentas de redes sociales para informar de los pasos de Díaz-Canel y volver sobre la idea de que “las calles son de los revolucionarios”.

La fuente de CubaNet en San Antonio de los Baños señaló que la manifestación se ha ido dispersando por los arrestos y la represión.

En la transmisión del usuario de Facebook Yoan de la Cruz, que tuvo lugar en vivo por más de 50 minutos, se escucha a los manifestantes gritar “No queremos más dictadura”, “Libertad” y “No tenemos miedo”.

Varias fuentes desde San Antonio informaron a CubaNet de la presencia de Tropas Especiales en el municipio, ante la multitudinaria manifestación.

Desde el Maleconazo, que tuvo lugar en La Habana en 1994, no se veía en Cuba una manifestación de tal magnitud.

Se reporta, también por redes sociales, una multitudinaria protesta en Palma Soriano, en Santiago de Cuba. De acuerdo a una transmisión en vivo del usuario de Facebook Fernandito Madridista, cientos de cubanos se lanzaron a la calle este 11 de julio en esa zona oriental para criticar la gestión del gobernante Miguel Díaz-Canel, y para pedir libertad.

Una manifestación también tiene lugar esta tarde en Güira de Melena, donde cientos de cubanos se han congregado frente a la sede del Partido Comunista del municipio, según fuentes de CubaNet.

Noticia en desarrollo…

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.