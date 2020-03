Desalojan a ocho familias en Marianao

LA HABANA, Cuba. – Al menos ocho familias fueron desalojadas en la mañana del pasado miércoles en el municipio habanero de Marianao, tras haberse introducido de manera ilegal en varios apartamentos que estaban listos para ser habitados, pero que hasta la fecha las autoridades aún no habían hecho entregados.

Según explicaron los propios ocupantes a CubaNet, irrumpieron en las viviendas en horas de la madrugada bajo el alegato de que estas viviendas llevan alrededor de tres años cerradas y ellos llevan años esperando por las autoridades para que les solucionen su problema de vivienda.

“Estos apartamentos estaban vacíos hacía algún tiempo, pero estaban listos para entrega. Al parecer se los quieren vender a alguien. Decían que no estaban terminados, que no tenían electricidad, pero ahora podemos ver que aquí no falta nada, lo tienen todo, esto está listo para vivir”, dijo Leonor Pez Lastre, paciente de VIH.

Mariobis Savón Rodríguez, otra de las ocupantes, asegura que no le quedó más remedio que introducirse por la fuerza en una de estas viviendas producto de las difíciles condiciones que enfrenta la suya, ubicada en los márgenes del río Quibú.

“Estas casas estaban cerradas hace tres años y nosotros con tremendos problemas de viviendas. Y como esto es un proyecto que estaba propuesto para Indalla, me metí. Por tanto, si no me la dan yo creo que me la merezco”, aseguró la mujer.

Al amanecer llegaron muchísimas personas al antiguo estadio del Palmar, donde se encuentran enclavadas las viviendas. También se pudo ver a una mujer que parecía ser la presidenta del CDR intentando desalojar el lugar y alertar a las ocupantes para que salieran de forma pacífica de las viviendas ocupadas. Horas después tuvo lugar allí un operativo policial.

La mayoría de los ocupantes son residentes de la comunidad conocida como Indalla, un asentamiento ilegal en los alrededores del río Quibú.

“Estoy cansada de vivir peor que un animal, de pasar mil trabajos, de pasar frío, de hacer caca en tanquetas y tener que tirarla para el río, estoy asfixiada”, confiesa Leonor.

La mujer aseguró haber sido chantajeada en el pasado por las autoridades de Cuba, quienes le dijeron que si quería que el gobierno le diera una casa, tenía que decir públicamente que una ayuda que había recibido del exilio cubano -luego de que su historia fuera publicada en CubaNet- había sido entregada por el gobierno, algo que no aceptó, por lo que no le han dado la vivienda, a pesar de ser paciente de VIH.