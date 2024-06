PUERTO PADRE, Cuba.- Días de “guapos” que han sido estos. No es raro. Guaperías en profusión tenemos en Cuba todos los días. El cubano, descendiente de esclava africana y de colonizador español segundón, en sus ya centenarias cruzas padece genéticamente una rara catarsis: simula ser valiente liándose en lo baladí, cuando en realidad, siendo cobarde genuino, tiene miedo hasta de los cocuyos. Pero la última guapería verdaderamente trascendente no ha sido la riña tumultuaria en la Finca de los Monos, sino que es una baladronada “presidencial”.

“Cada municipio tiene que guapear su comida y no estar pensando en lo que va a entrar por la canasta”, dijo, tratando de meter el pie a Cuba toda, el jefe del Partido Comunista y gobernante designado Miguel Díaz-Canel, durante su más reciente visita a Las Tunas. ¡Esto es el colmo! Y valga este solo ejemplo. En Puerto Padre no hay azúcar; no tenemos azúcar en la tierra del que fuera el mayor productor de azúcar de caña del mundo, el expropiado central “Antonio Guiteras”, el otrora Delicias, fundado en 1912, mismo año en que procesó 2.372.318 arrobas de caña que rindieron 182.486 sacos de 325 libras de azúcar parda, que ahora no produce, por lo que este mes, sólo han vendido dos libras per cápita por la cartilla de racionamiento.

Y el central azucarero es del Estado, ese que gobierna o desgobierna Díaz-Canel. Entonces… ¿Cómo el municipio va a producir azúcar, con un trapiche…?

Azúcar para pocos

No, no hay azúcar ni en Puerto Padre ni en Cuba. O sí, hay azúcar, parda y refinada, cara, importada, inaccesible para los pobres, las mujeres solas con sus hijos, los viejos desvalidos, los jubilados con pensiones míseras, los estudiantes sin recursos, los reclutas del servicio militar, los ya escasos empleados públicos y policías honestos… porque, sí, salvo rarísimas excepciones, son pobres, pobrísimos, sin dinero para comprar unas libras de azúcar, todos los cubanos que no reciben remesas del extranjero o no roban, hurtan, malversan o son mercaderes usureros, jefes militares, del Partido Comunista o empleados del Gobierno.

Y es útil preguntar: ¿Dónde está la justicia social por la que tanto lucharon y fueron a huelgas los mismos trabajadores azucareros, esos que hoy no pueden comprar una libra de azúcar porque cuesta más de 200 pesos…?

Sin azúcar ni justicia social

No. En Cuba no hay justicia social ni ninguna otra modalidad de justicia o equidad porque, aunque parezca una broma, según decían nuestros mayores en alusión al sostén de nuestra economía nacional, “sin azúcar no hay país”.

Y, ciertamente, sin economía no hay nación posible, sino un mero montón de gente, menesterosa, o agarrada a sus empleos y prebendas que cuando deja de ordeñar, huye a Estados Unidos, “olvidada” de las personas y familias que hicieron sufrir, porque, y sirvan estos ejemplos publicados en este sitio, uno de esos ordeñadores del país fue secretario del PCC en Puerto Padre; otro, mayor de la Seguridad del Estado, precisamente, a cargo de vigilar a los obreros y empleados del central azucarero Antonio Guiteras; otra, fiscal en Camagüey; y otra, jueza de un tribunal en Villa Clara.

Y son ellos sólo ejemplos de tantos otros que un día hablaron de “guapear” por Cuba, cuando en realidad, y más por acción que por omisión, son partícipes del genocidio perpetrado contra la nación cubana.

Pero reiteremos la pregunta según lo dicho por Díaz-Canel que, “cada municipio tiene que guapear su comida”. Luego… si para el cubano el azúcar es un alimento básico: ¿Cómo el municipio Puerto Padre o cualquier otro municipio de Cuba va a producir azúcar? ¿Con un trapiche municipal…?

¿Producción de azúcar?

La interrogante tiene fuste en un hecho incontrovertible: el 20 de julio de 1960, mediante la Resolución 195 de Fidel Castro, fue expropiado en Puerto Padre el central Delicias a la compañía estadounidense The Cuban American Sugar Mills, del mismo modo que a partir de esa fecha, fueron expropiados todos los centrales azucareros en Cuba, los que pasaron a manos del Estado, a nivel central, que es quien planifica y dirige la industria azucarera y quien asigna los recursos financieros y materiales a los ingenios, los ferrocarriles, las combinadas cosechadoras, los tractores, camiones y toda la infraestructura fabril, por lo que al adquirir la materia prima de los productores agrícolas, hace al Estado cubano en condición de dueño y mediante la llamada “empresa socialista”, productor-vendedor monopolista. Véase.

En las postrimerías de 2023, sesionó en Las Tunas el VIII Pleno del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), donde se dijo que para el 20 de diciembre y comenzando por el central Antonio Guiteras, iniciaría la zafra azucarera 2023-2024, ingenio que, con un plan de producción de 39.387 toneladas, junto a las 22.208 toneladas que debía producir el central Majibacoa, sumarían 61.595 toneladas de azúcar, que era el mayor plan de producción de una provincia en el país para esta zafra.

La “mayor producción del país”

Cinco meses después del Pleno de PCC en Las Tunas anunciar que en la provincia producirían 61.595 toneladas de azúcar –la mayor producción del país–, ya entrando las lluvias de junio fuentes oficiales dijeron que sólo habían conseguido producir “el 25 por ciento del azúcar planificado”, esto nada más es, 15.398 toneladas, dejándose de producir 46.196 toneladas, que son las que no llegan a la cartilla de racionamiento, eufemísticamente llamada por Díaz-Canel “la canasta”.

Que “guapear” la comida según Díaz-Canel y el PCC es mero alarde de 2024, no caben dudas; como guaperías vanas fueron las palabras de Fidel Castro asegurando una zafra de 10 millones de toneladas de azúcar en 1970; o, como retador manco, fue allá por 2007 el discurso de Raúl Castro, promocionando un vaso de leche inexistente.

¡Pobre Cuba! Tantos guapos frente a un viejo dictador. Tantos puños para sí mismos, cubanos contra cubanos. Y ninguno para una puñada por azúcar. Disculpen. Cuando dije azúcar quise decir país. Quiero decir Cuba.

