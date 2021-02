Celulares en dólares… y con problemas técnicos

VILLA CLARA, Cuba. – Frente al taller de reparaciones de ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba) hay cerca de diez personas que esperan a que se les haga pasar de uno en uno. Cada quien averigua por el problema de su compañero en la cola. Más de seis se han llegado hasta allí con la misma preocupación: a algunos teléfonos marca Alcatel 1S ─comercializados a 165 dólares americanos─ la pantalla les parpadea, mientras que a otros no les funciona el sistema operativo como debería.

Una mujer de la fila explica que su display pestañeó el mismo día en que le insertó la línea y que también tiene problemas para conectarse a Internet. Otra señora, de noventa años, lo necesita para comunicarse con sus hijos en Estados Unidos, pero no logra contestar llamadas en Cuba porque, cuando le timbran, no aparece el contacto por ningún lugar en su pantalla de inicio. Otro hombre protesta porque el suyo pierde la cobertura con facilidad y no logra realizar videollamadas por WhatsApp.

“Delante de mí devolvieron casi 20 la semana pasada”, comenta un señor que se ha decidido a recuperar su dinero.

Estos inconvenientes han sido frecuentes en los últimos días para todos aquellos usuarios que compraron la oferta más barata existente en la tienda de teléfonos MLC (moneda libremente convertible) de Villa Clara. El otro móvil a la venta, también marca Alcatel, asciende a la suma de 225 dólares americanos y se agotó rápidamente esta semana.

Una vez dentro de la oficina de reparaciones, una trabajadora recepciona el equipo. Al parecer, ya está acostumbrada a que los clientes lleguen hasta allí con los mismos reclamos y los recoge sin hacer muchas preguntas. Para solicitar una baja técnica, el equipo debe encontrarse funcionando en los tres meses de garantía, pero no debe tener la pantalla con roturas ni humedad en su interior. A los tres días, los propietarios deben acudir por segunda ocasión a la misma oficina donde se les entrega el teléfono con un documento que lo certifica como “equipo defectuoso”. Entonces, deben dirigirse a la tienda para que se les devuelva el dinero o se les cambie el móvil por otro del mismo modelo.

Sin embargo, muchos de los usuarios que acuden a esta oficina deciden quedarse con el teléfono, a pesar de sus defectos técnicos. “Me dijeron que lo dejara, pero no puedo hacerlo, porque se lo compré a mi sobrino con mucho sacrificio y ahí tiene sus fotos y sus cosas. Si lo entrego, lo restauran de fábrica”, explica una mujer que se identifica como Odalys García y que afirma haber comprado gran parte de esos dólares a cuarenta y ocho pesos por transferencia de una tarjeta a otra, un procedimiento que se ha puesto de moda en los últimos tiempos para el comercio MLC.

La señora que recoge los equipos aconseja a los usuarios que traten de cambiarlos en la tienda, ya que los teléfonos están muy caros y esta es la única opción. No puede recomendar otras iniciativas, a pesar de que hasta allí hayan llegado personas a cambiar sus celulares por segunda ocasión.

(Foto: Captura de pantalla/Cortesía de la autora)

Otra de las razones por las cuales los compradores de estos teléfonos deciden continuar con el dispositivo defectuoso son los precios disparados para equipos de menor gama en el mercado informal. En plataformas como Revolico pueden encontrarse celulares con recepción 3G a más de 200 USD, cambios desiguales con vueltos impensables y montos de hasta 10 mil pesos por un móvil Samsung o Xiaomi.

Varios reparadores de teléfonos en Santa Clara han optado por comprar los celulares rotos que no pueden arreglarse por falta de piezas para su reposición.

“La gente está desesperada. Aquí a mi taller llegan todos los días a preguntar si tengo algo a la venta”, confirma Osviel Águila, reparador de equipos.

“La mayoría de los teléfonos con problemas que están circulando de taller en taller no tienen solución posible si no mandan a pedir las piezas afuera. Generalmente, pierden la batería o el táctil. Todo eso tenía arreglo antes, pero ahora no hay cómo repararlos. He visto en las redes que los precios están mandados y zumbados”, añade.

Taller de reparación de celulares en Santa Clara (Foto de la autora)

En las afueras de la oficina comercial, donde se arma otra cola para las devoluciones o compra de equipos, una mujer les propone a los presentes en la cola que opten por el reintegro del dinero a la tarjeta, que no pidan otro celular de esos a cambio.

“A una vecina le probaron tres teléfonos y todos tenían el mismo problema. Parece que fue un lote mal comprado”, afirma. “Yo estoy aquí hoy para devolver el mío. Con el trabajo que he paso para conseguir esos dólares, no puede ser a suerte y verdad”.

