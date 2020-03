Régimen amenaza con desalojar a siete familias en Boyeros

LA HABANA, Cuba. – Autoridades de la Dirección Municipal de la Vivienda de Boyeros han dado un ultimátum de desalojo a siete familias que residen hace más de cuatro años en un local colindante a la empresa de Almacenes Universales S.A, el cual habría sido abandonado tras sufrir un devastador incendio.

Según detalló a CubaNet Dunny Acosta García, una de las residentes del inmueble, las autoridades les han dado un plazo de diez días para que abandonen el local o de lo contrario serán desalojados por la fuerza, según refleja el documento entregado por las autoridades.

“Nosotros llevamos aquí cuatro años y tres meses en este lugar, llegamos aquí por necesidades de vivienda y entonces, este desalojo que están haciendo ahora por la resolución 706 del 2019 nos las están emitiendo para que salgamos ya, y nosotros no tenemos para dónde ir. Pero, además, estamos hablando de siete familias que tienen un promedio de nueve niños entre todas”, explicó Acosta.

Antes de sufrir el devastador incendio por el cual fue abandonado, el inmueble funcionaba como subestación eléctrica, ubicado en la carretera de Murga en un terreno colindante a la empresa de Almacenes Universales S.A.

“Esto pertenecía a la Empresa Eléctrica y ahora están diciendo que está adjudicado a la empresa de Almacenes Universales S.A. Sin razón alguna, nos han dicho que tenemos que salir de aquí, porque esto es de ellos. Pero todo lo comenzó la abogada, porque no es ni la dirección del centro. Según hemos podido saber, a ella se le ha ocurrido que hay que sacarnos de aquí, pero sin alegar una excusa justa”, dijo Acosta.

El lugar se encontraba plagado de monte y trozos de hierros de lo que quedó de la subestación eléctrica, algo que cambió tras la llegada de quienes lo habitan que cambiaron el paisaje de la zona pues se encargaron de limpiar todo el lugar acabando con los restos del siniestro.

“Cuando llegamos aquí todo esto era tremendo monte, pica pica, de todo. Aquí dentro de la casa había cuatro zanjas que nos llegaban por el pecho y todo eso nosotros lo rellenamos. No tenía ventanas, no tenía nada, nosotros se lo pusimos todo y tuvimos que abrir puertas para hacer el baño, porque aquí no había nada, todo se lo habían llevado”, aseguró Niurka Flores Dumoy.

La mujer agrega que, en la actualidad, nadie les ha dicho la razón por la cual deben abandonar el local “únicamente nos dijeron (Almacenes Universales S.A) que querían esto, porque esto era de ellos”.

Según pudo constatar CubaNet durante la investigación, dentro de su propia instalación la empresa de Almacenes Universales cuenta con varios locales abandonados y en desuso, incluso hasta en mejores condiciones que en el que residen las siete familias que serán desalojadas, razones por la cual ellos no entienden por qué tienen que irse.

“Hay una abogada que se llama Idalmis, que trabaja en la base de camiones que está aquí enfrente y pertenece a una empresa agrícola, que ella esta albergada allí en esa empresa y es amiga de la abogada de aquí los almacenes. Esa Idalmis vino aquí a amenazarnos, a decir que este terreno ella lo había pagado y que iba a ir por la canalita, porque ella sí sabía lo que tenía que hacer”.

“Nos amenazó con que nosotros teníamos que salir de aquí y que si no salíamos por las buenas, entonces íbamos a salir por las malas. Claro, como son abogadas tienen poder y nosotros no”, afirmó Dunny Acosta.

Desde la primera alerta de las autoridades en 2019, los miembros de las siete familias han estado buscado una respuesta legal en diferentes instituciones como: Consejo de Estado, Dirección Municipal de vivienda, Gobierno Municipal, Dirección Provincial de Vivienda y al Ministerio de la Construcción, sin embargo nadie les da una respuesta convincente.

“En vivienda municipal nos dijeron que teníamos que salir porque eso era lo que nos tocaba. Fuimos al gobierno municipal y vimos por la fuerza, porque no nos querían atender, a la vicepresidenta de construcciones. Esta no nos dio ninguna respuesta, solo nos dijo que sí, que teníamos que salir porque eso era lo que estaba estipulado. Nos intentó obligar a firmar un documento donde aceptábamos salir y, como no lo firmamos, nos dijo que no le importaba, porque de todas maneras la orden ya estaba.”

“El mismo día fuimos para el Consejo de Estado donde me tuvieron encerrada en un cuarto por tres horas. Después de las tres horas me hicieron una entrevista, pero sin resultado. Lo mismo en la Dirección Provincial de Vivienda y en el Ministerio de la Construcción. Fuimos a todos lados buscando ayuda, buscando orientación por todos los medios, alguien que nos dijera que teníamos que hacer… en fin, nadie nos explicó nada, no nos hacen caso. Estos hijos de p… solo saben maltratarnos”, aseguró Acosta.

Algunos de los residentes, como Fernando Pie Pérez, quien fuera el primer residente del inmueble, comenzaron a cultivar la tierra y en la actualidad cosechan en la zona cultivos como plátano, maíz, entre otros productos agrícolas destinados al autoabastecimiento de las familias.

“Si me desalojan me voy para el Capitolio, hasta que el gobierno me busque donde estar, porque ya fui desalojado una vez en Marianao. Después de once años de convivencia me dejaron en la calle”, denunció Pérez.

Todos los entrevistados coinciden en que su odisea comenzó tras la declaración del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, que alegó que todos los locales estatales que estuvieran vacíos y en desuso debían ser entregados al pueblo para que los convirtieran en viviendas ante la difícil situación de habitacional que enfrenta al país.

Sin embargo, según Yunieski Kiala Pacheco, otro de los residentes que también será desalojado, la Vicepresidenta de la Construcción de Boyeros les comunicó que ella tenía leyes municipales diferentes a las del gobernante Miguel Díaz-Canel.

“Ella dijo, así como si nada, que nuestro presidente tenía una ley y ella tenía otra, y yo no puedo entender que en nuestro país hayan dos leyes y que las instituciones no respeten al presidente, entonces este país es un relajo”, aseguró Pacheco.

CubaNet intentó hablar con algún funcionario de la Empresa de Almacenes Universales S.A, pero los mismos se negaron a dar explicaciones sobre el tema.