Cuba: a legalizar lo que se hace ilegal

LA HABANA, Cuba.- El pasado 18 de noviembre la Gaceta Oficial de Cuba Extraordinaria No.27 public√≥ el Decreto Ley No.389 en el que Miguel D√≠az-Canel firma como presidente del Consejo de Estado, pues a pesar de la fecha en que se dio a conocer, hab√≠a sido redactado el 8 de octubre, o sea m√°s de un mes antes. As√≠ se cumple el dicho: ‚Äúen Palacio todo va despacio‚ÄĚ.

El documento tiene una primera parte dedicada al terrorismo en la que al parecer, en estos momentos, no encajamos los disidentes, pues un art√≠culo publicado en el peri√≥dico Granma sobre Jos√© Daniel Ferrer ‚Äďhace apenas unos d√≠as‚Äď califica al l√≠der opositor de contrarrevolucionario y mercenario, pero no usan la palabra terrorista, como siempre han acostumbrado a decir de los defensores de los derechos humanos dentro de la Isla.

En el Cap√≠tulo II, dedicado a las t√©cnicas especiales de investigaci√≥n, se define a una serie de personajes que conocemos con nombres populares, especialistas en las t√©cnicas que ejecutan ‚Äďque son tan viejas como la prostituci√≥n‚Äď, que desde La Biblia fue catalogado como sopl√≥n.

Este Decreto Ley explica que los llamados ‚Äúchivatos‚ÄĚ son agentes encubiertos, entrenados por los √≥rganos especializados del Ministerio del Interior para penetrar y mantenerse informados, a fin de ejercer el control de las actividades delictivas de que se trate, con la utilizaci√≥n o no de otros recursos t√©cnicos.

Sin embargo, es de conocimiento general que apartando a unos cuantos ‚Äúciudadanos revolucionarios‚ÄĚ, la mayor√≠a de los que se dedican a realizar este trabajo son personas a las que se les chantajea, en particular en aquellos casos en los que est√°n encubiertos en organizaciones disidentes.

No obstante, la normativa dice: ‚ÄúNadie puede ser obligado a actuar como agente encubierto, y su negativa no implica la exigencia de responsabilidad alguna‚ÄĚ, algo que si no fuera tan triste llamar√≠a a risas, porque son dis√≠miles los chantajes y las bajezas que utiliza la polic√≠a pol√≠tica para obtener informaci√≥n de sus mal llamados ‚Äúagentes‚ÄĚ.

Tambi√©n define ‚Äďel antes mencionado Decreto Ley‚Äď al que ‚Äúecha paÍěĆlante‚ÄĚ como ‚Äúcolaborador eficaz‚ÄĚ. Quiz√°s ese es el t√≠tulo que debe llevarse Sergio Garc√≠a Gonz√°lez, que seg√ļn la Fiscal√≠a es quien est√° acusando a Jos√© Daniel Ferrer y a otros tres activistas de la UNPACU de haberlo secuestrado, amarrado y golpeado, al extremo de tener que ser ingresado.

Pero en la realidad el nombrecito de ‚Äúcolaborador eficaz‚ÄĚ no cuadra con el que le dir√≠a cualquier ciudadano de a pie a la actitud que ha tenido este hombre, a trav√©s del cual se ha llevado a prisi√≥n a una persona honesta que lucha por el derecho¬† de todos los cubanos a ser libres. ¬ŅC√≥mo le llamar√≠a usted que est√° leyendo este art√≠culo?

De igual forma, en este documento legal est√°n tratando de justificar algo que han llevado a cabo durante muchos a√Īos en Cuba, y que es parte del acoso que tienen contra los disidentes y otros miembros de la sociedad: la vigilancia electr√≥nica y/o tradicional, que incluye, como es natural, las c√°maras que tienen puestas frente a sus casas algunos opositores y los micr√≥fonos que han sido instalados en sus viviendas para obtener conversaciones, localizaci√≥n y seguimiento, fijaciones fotogr√°ficas y filmaci√≥n de im√°genes, intervenci√≥n de las comunicaciones de cualquier tipo, acceso a sistemas computarizados y otros recursos t√©cnicos.

Aunque plantean que esto se hace con el fin de permitir, conocer y demostrar hechos delictivos, en realidad es una forma de control de todos aquellos que no comparten las ideas del r√©gimen, e incluso, como bien se conoce, lo hacen hasta con los diplom√°ticos, empresarios localizados en el pa√≠s, y por qu√© no con los mandatarios. Todos recordamos la grabaci√≥n de la conversaci√≥n telef√≥nica que tuvo Fidel Castro con el ex presidente de M√©xico (2000-2006), Vicente Fox Quesada, del Partido Acci√≥n Nacional, y que dio a conocer de forma p√ļblica en un programa televisivo.

Algunos abogados me han dicho que el Decreto Ley es inconstitucional, ya que contradice postulados que quedaron aprobados en abril de este a√Īo cuando se estableci√≥ la nueva Constituci√≥n de la Rep√ļblica.

Se supone que en el pr√≥ximo mes de diciembre, cuando se re√ļna la Asamblea Nacional del Poder Popular, se ratifique este Decreto Ley, seg√ļn lo establecido en el art√≠culo 108 del texto constitucional. Si hubiera un poco de verg√ľenza entre los diputados, se obtendr√≠a una revocaci√≥n de este instrumento legal que se pone en vigor con el fin de tapar lo que se ha estado haciendo en Cuba hasta el momento, sin ninguna verg√ľenza.

Los que seguimos la actuaci√≥n de la dictadura estamos conscientes de que violan sus propias leyes. As√≠ puede verse cada vez que detienen a alguien ‚Äďsin causa alguna‚Äď y lo mantienen en calabozos por m√°s de 24 horas; o cuando ponen multas excesivas, amparados en art√≠culos que incluso ni existen. La modalidad de este mes que ha sido no dejar salir a los disidentes de las casas.