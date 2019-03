¿Cuáles son los celulares más usados en Cuba?

LA HABANA, Cuba.- El sitio web preferido por la comunidad Android en Cuba dio a conocer la marca y el modelo de los teléfonos celulares más usados por los cubanos hasta julio de 2018, y cuáles son los que más se han conectado a Internet dependiendo de la versión Android.

Para recopilar esta información, ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba) se basó en los registros de los dispositivos móviles que más se registraron en su red, comúnmente conocida como Cubacel.

En los tres primeros lugares se encuentran el Huawei Y3, el Blu Studio X8 y el Alcatel Onetouch Pixi 3, del primer al tercer puesto respectivamente. De estos tres modelos, dos son comercializados por ETECSA: el Huawei y el Alcatel, y en cuanto al Blu, los cubanos lo han adquirido en el mercado negro, por medio de cuentapropistas, o lo han importado desde el exterior.

“No es raro encontrar tres smartphone de gama baja entre los más usados, pues para muchos cubanos esta gama responde a sus necesidades” explica el artículo.

El tema dio pie a que los visitantes hablaran de la imposibilidad en Cuba de adquirir un buen terminal que esté acorde a las demandas del propio monopolio estatal ETECSA, quienes “recomiendan” un teléfono celular con buenas prestaciones y con posibilidad de conectarse a la red 3G.

Un internauta, que se identificó como Seralmabar escribió:

“Los precios no son para los trabajadores, si hay un volumen de personas que pueden, es porque tienen remesas familiares y así pueden adquirir teléfonos, pero a nosotros nos toca apretarnos el bolsillo para poder comprar un telefonito… ¿Por qué no se hace una encuesta que mida el nivel de tristeza que tenemos los padres trabajadores estatales por no poder satisfacer la demanda de teléfonos a nuestros hijos, que compiten en la sociedad con muchachos de familias pudientes y nos duele en el alma no poderles dar un equipo?”

En la lista completa de los 77 smartphone que más se registran en la red de ETECSA, solo 12 son comercializados por el monopolio estatal, y la mayoría son teléfonos de gama muy baja.

A continuación, la lista, organizada alfabéticamente y por modelos:

Casi todos de teléfonos móviles son de la marca Blu, le sigue LG, Samsung y Alcatel.

En la publicación también se dieron a conocer cuáles fueron los teléfonos que más acceden a la red de redes por su sistema operativo Android. Según StartCounter, el conocido sitio web para análisis de tráfico, el sistema operativo Android que más accede a Internet en Cuba es Android 6 Marshmallow, le sigue Android 7 y el Android 8.

“La gama baja es la que, como promedio, puede permitirse el cubano. La gran parte de los celulares son donaciones de familiares en el exterior. El mercado interno, sin precisar colores, no es el que tiene la mayor relevancia en cuanto a venta de teléfonos celulares”, dijo un internauta que se identificó como glassesh2003. A quien otro respondió en la misma página web:

“…no debemos hacer una tormenta en un vaso de agua, disfrutemos el momento que estamos viviendo, y no seamos fuertes e injustos a la hora de criticar, porque al fin y al cabo nuestro vino, aunque sea amargo, es nuestro vino.”

En el mercado de 3ra y 70, ubicado en el municipio capitalino Playa, donde se encuentra una sucursal de Samsung, abierta al público desde el año 2017, se exhibe el teléfono celular Samsung Galaxy S9, sin embargo, no ese, el Samsung Galaxy S7 que está a la venta, un modelo no tan moderno, tiene un valor de más de mil dólares, un precio imposible de pagar para los bolsillos del cubano de a pie.