Ruta Bejucal-Santiago de las Vegas sin boteros después de nuevas regulaciones

LA HABANA, Cuba.-La crisis del transporte continúa acrecentándose en Cuba. Desde el pasado sábado 1ro de febrero entraron en vigor las nuevas regulaciones para los transportistas privados en Cuba, donde se establecen los precios máximos cumpliendo lo dispuesto en el Acuerdo No.1/2020 del Consejo de la Administración Provincial.

La medida ha provocado una crisis de transporte entre los municipios de Bejucal y Santiago de las Vegas, ya que el 100% de los boteros que cubrían esta ruta se retiraron debido a que “nos obligaron a bajar el precio a cinco pesos”.

“Cobrando cinco o siete pesos no nos alcanza, ellos piensan que el único gasto que tenemos en los carros es en el combustible, y están muy equivocados, una goma, una batería, cualquier pieza de repuesto, el aceite y todo los gastos de mecánica dónde quedan. Quieren que trabajemos para no ganar nada y las cosas no son así, por eso no pienso botear más, me estoy desgastando yo y estoy desgastando mi carro para no ganar nada”, comentó a Cubanet Guillermo Fleitas, un botero regular en esta ruta que dejó de trabajar.

“En cuanto a los precios del combustible, se estableció para el diésel regular y la gasolina de motor un valor de 8 CUP el litro. En el caso de la gasolina regular el litro será a 10 pesos, y si es especial a 15 pesos (…) Pero el combustible no es la única inversión que tenemos, ¿porqué no dicen que en las tiendas de repuestos en dólares recién estrenadas no hay casi nada, pues todo lo venden por fuera más caro? Cobrando cinco pesos tendría que trabajar solamente para comprar las piezas que se rompen y después ¿como vivo?”, añadió Fleitas.

Cubanos esperando por transporte. Foto del autor Cubanos esperando por transporte. Foto del autor Cubanos esperando por transporte. Foto del autor Guaguas de refuerzo ruta Bejucal-Santiago de las Vegas. Fotos del autor

Desde la mañana del sábado todos los boteros que cubren la ruta Bejucal-Santiago de las Vegas se retiraron, provocando una gran crisis del transporte que, primeramente, fue cubierta con carretones de caballos, y luego de muchas quejas el Poder Popular del municipio asignó “guaguas de refuerzo”.

“El primer día pusieron carretones de caballo, un gran abuso para los pobres animalitos que tenían que recorrer 10 kilómetros con esa carga de personas, después de muchas quejas en el Poder Popular pusieron las guaguas de refuerzo, pero igual he llegado tarde todos los días a mi centro de trabajo, porque los refuerzos se demoran mucho en pasar, a veces hasta dos horas”, comentó a CubaNet Elena Sánchez, que reside en Bejucal pero trabaja en Boyeros.

La nueva medida establece precios máximos en diferentes rutas de transporte y “permite” a quienes se dedican a esta modalidad del trabajo por cuenta propia adquirir el combustible a precios diferenciados, un poco más baratos que los de la red minorista. Sin embargo, después de varios fracasos en medidas anteriores la crisis del transporte en la Isla continua.