VILLA CLARA, Cuba. — Con frecuencia mensual, Alexis suele recibir cerca de 50 u 80 euros en su tarjeta MLC (Moneda libremente convertible). La mayoría de las veces prefiere vender una parte en el mercado informal y guardar el resto para mayores empresas: por si se le rompe el celular o la computadora, dos equipos imprescindibles para recibir ese dinero extra. Este muchacho, que trabaja en un taller de reparaciones y cursa la universidad “por dirigido”, se dedica desde hace un tiempo al “negocio de los acortadores” y obtiene determinada monetización por compartir contenidos virales mediante la plataforma española Notifresh.

A aquellos softwares que permiten reducir las URL se les conoce en el mundo de la informatización como “acortadores”. Según el sitio zonadinero.net, que ofrece determinados tips para conseguir ganancias usando las redes, una vez que el usuario hace clic en el enlace acortado, tendrá que ver una publicidad antes de llegar a la descarga del recurso. La vista de esta publicidad es lo que permite monetizar determinadas páginas o sitios de descarga.

En el entramado que supuso el acceso a datos móviles en Cuba, los jóvenes han encontrado diferentes formas de empaparse paulatinamente de servicios y usanzas que hacía cerca de una década ya eran populares en el ciberespacio foráneo. Esta modalidad, que genera ingresos personales a través de los anuncios, no resulta privativa de Cuba. “Cómo ganar dinero acortando enlaces” estuvo entre las búsquedas más recurrentes de Google en diversos países latinoamericanos; sin embargo, en la Isla no se puso de moda hasta hace poco tiempo.

Alexis refiere que, “básicamente, lo que se hace es coger el link de un sitio con determinadas informaciones o hasta un video de YouTube. Esa URL la pasas por el acortador y te genera un link que trae implícito tu código de usuario. Cuando lo compartes en Facebook, y al tener tu identidad, se sabe que la visita es tuya”.

“Cada acortador tiene su tasa”, prosigue el muchacho, que ha llegado a recibir entre 100 y 200 MLC cuando le dedica más horas diarias al asunto. “Por cada mil visitas que tenga la noticia tienes un dólar o más. La ganancia está en que mientras alguien toca la noticia en ese intervalo te cuelan publicidad, que es lo que genera el pago”.

La mayoría de los cubanos que comenzaron a valerse de esta estrategia para conseguir un pago mensual, contaban al inicio con pocas habilidades en términos de la herramienta web.

“Mis amigos y yo nos hemos ido perfeccionando. Al principio no se hacía tanto dinero, pero después casi que nos convertimos en máquinas de acortar y compartir”, refiere Alexis.

Dentro de las políticas de Notifresh, la plataforma para la que “trabaja” este muchacho, se encuentra la no divulgación de contenido falso, de política, de religión o información violenta. No obstante, en redes también proliferan noticias sobre fallecimientos abruptos de determinadas celebridades, enlaces por los cuales, según Alexis, obtienen mayores visitas y, por consecuencia, euros directo a su tarjeta.

Javier Enrique trabaja en una empresa en la que obtiene acceso gratis a Internet durante el día. Afirma tener más de 30 perfiles en Facebook con actividad verificada; además, es miembro de cerca de 150 grupos de libre publicación en los que comparte contenido viral. Según el testimonio de este joven, que se considera experto en redes, los mejores grupos para publicar con frecuencia resultan aquellos con mayor número de miembros y que guardan relación con temas frívolos, de humor, para buscar pareja o los destinados a ofrecer determinadas recetas caseras para el cuidado de la salud. También confirma que lo más idóneo es que los enlaces guarden relación con la temática de estos grupos de Facebook.

En determinados blogs y páginas web destinadas a orientar a los usuarios sobre cómo obtener ganancias por Internet desde Cuba recomiendan no utilizar la cuenta personal para publicar debido a que pudiera ser eliminada si se inserta contenido inapropiado. Se recomienda que todas tus cuentas sean “amigas” entre sí para contar con la posibilidad de unirlas a los grupos en los que hayas sido aceptado.

“Para que Facebook no me elimine, pongo a la mayoría de mi gente a escribirme de vez en cuando”, aconseja Javier.

“Somos como una comunidad. En la misma Escuela de Medicina y en la Universidad hay una cantidad grande de personas dedicándose a esto. Trato de chatear desde casi todas las cuentas diariamente y no solo compartir en grupos, también busco determinadas fotos y las posteo. La cuestión está en no levantar sospechas. Como te decía, la posibilidad de tener Internet gratis me lo permite. A los que quieran meterse en esto, les recomendaría que usen una computadora, pues así es más fácil crearse los perfiles poco a poco”.

A pesar de que conseguir ingresos por la vía de los acortadores no resulta para nada sencillo, teniendo en cuenta la inversión para la compra de datos móviles y la lentitud del servicio, estos muchachos consideran que las tasas de pago resultan bastante aceptables si se considera que el tiempo invertido se convierte en dinero en MLC.

“Yo no tengo familia afuera. Nadie puede decirnos que esto sea ilegal, al final estás dedicando tu tiempo y tus recursos. Para nadie es un secreto que los salarios no alcanzan y a mí también me gusta tener mi dinero para salir los fines de semanas. Peor es robar o andar en el trapicheo”, concluye Javier.

Actualmente, tanto Alexis como otros entrevistados que se dedican a lo mismo afirman que existe toda una comunidad inmersa en el negocio de los acortadores.

“Hay gente que mantiene su casa y su familia con esto”, advierte Alexis. “A mí me invitó un amigo a la plataforma y he metido a otras personas también. Si yo te invito, obtengo un quince por ciento de tus ganancias. Es una especie de bonificación. Tengo amigos que han llegado a ganar 300 o 400 mensuales. Ya esos no necesitan ni ser mantenidos por los padres: se compran su propia ropa, sus zapatos caros, salen a bares caros. Al final, lo veo como un trabajo”.

