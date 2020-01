Consejos útiles para conectarse a Internet en Cuba

LA HABANA, Cuba. – Los cubanos amantes a las tecnologías luchan a diario para poder conectarse y aprovechar a Internet al máximo, pero no son pocos los que desperdician mucho tiempo y dinero por no conocer la mejor vía para navegar acorde a sus necesidades.

El propósito de los siguientes consejos es sacar el mayor provecho posible a las conexiones en Cuba sin tener que invertir tanto.

En la Isla existen cuatro vías de acceso a Internet: a través de los datos móviles, las zonas Wifi, Nauta Hogar (Internet en las casas) y las salas de navegación. Las ventajas y desventajas de cada una van de la mano al uso que el internauta vaya a hacer de la red.

Los paquetes de Internet creados para navegar en los teléfonos inteligentes son la opción más cara. Sin embargo, no sería el caso si lo que se quiere es enviar y recibir textos mediante aplicaciones como WhatsApp o Telegram. También es el mejor tipo de conexión para realizar llamadas de voz y video.

Si vas a usar Internet para comunicarte, los paquetes para los datos móviles son la opción ideal con relación al aprovechamiento de la conexión y el precio. Lo usual en este escenario es instalar una aplicación cortafuego que controle el tráfico para no sufrir una fuga de megas.

Conectarse en una zona Wifi para comunicarse con los familiares fuera de la Isla no solo es más caro con respecto a los datos móviles, sino que obligan a lidiar con el clima y la incomodidad. No obstante, este tipo de conexión se aprovecha mucho si se quiere subir contenido a Internet por contar con el ancho de banda más grande en la subida. Por ejemplo, es funcional para hacer streaming de videos en Facebook, guardar datos en una nube o subir videos a YouTube. Si planeas enviar contenido a través de Internet las zonas wifi son la mejor opción.

Modem router para la conexión Nauta Hogar (Foto del autor) Portal cautivo de la conexión Nauta Hogar (Foto: Captura de pantalla/Cortesía del autor) Portal cautivo de las zonas wifi (Foto: Captura de pantalla/Cortesía del autor) Conexión por datos móviles (Foto: Captura de pantalla/Cortesía del autor)

Las zonas wifi no son tan prácticas a la hora de descargar contenido de Internet, para estas funciones la conexión de Nauta Hogar es superior por ser más estable y rápida en la bajada si se contrata un plan igual o mayor a los 2Mbits. Este tipo de acceso a Internet en el hogar no cuenta con mucha velocidad en la subida, por tanto, no se aconseja usarla para guardar contenido a Internet.

Por último, las salas de navegación son muy parecidas al funcionamiento de la conexión Nauta Hogar, con la diferencia que cuentan con poca seguridad. No es recomendable introducir datos personales en computadoras que quedan a la merced de los trabajadores de esos locales.

Este 12 de enero el diario oficialista Granma afirmó que “las ofertas de ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba) mantienen tendencia de disminución de los precios de conexión”, lo cual no es falso, pero no mencionaron que las tarifas de Internet todavía se consideran altas para el cubano de a pie desde el año 2015.

En aquel entonces, para poder estar conectado a Internet a través de una zona Wifi por un mes las 24 horas del día se tendría que invertir 3348 dólares.

El 4 de enero de este año el monopolio estatal anunció que rebajaría el precio a 0.70 dólares la hora en las zonas Wifi, aun así, para estar conectados un mes costaría 520 dólares, una cifra irrisoria en un país como Cuba, donde el salario básico no supera los 30 dólares.