MIAMI, Estados Unidos. – Cientos de cubanos que habían comprado boletos aéreos para viajar a Panamá, o que harían escala en la nación istmeña, temen perder el dinero invertido dados los inconvenientes para obtener la visa que, desde el 8 de marzo, deben obtener los nacionales de la Isla para aterrizar en Panamá.

En esa fecha, el Gobierno panameño informó que exigiría visado de tránsito a los cubanos que viajaran a la nación o que simplemente hicieran escala en ella. De ese modo, cientos de personas que ya habían obtenido un boleto aéreo se vieron obligados a conseguir, también, una visa.

“Hay muchas personas que han vendido su casa, que lo han perdido todo”, dijo a CubaNet Kendra Rosabal, una de las cubanas en esa situación. “Nosotros compramos unos pasajes sin visa para Panamá. Las autoridades tenían que haber respetado eso pero ahora nos están atropellando, porque no es justo perder un vuelo por causa de una visa que no existía cuando compramos el boleto”, explicó la entrevistada.

Rosabal también denunció un fuerte operativo policial alrededor de la Embajada de Panamá en La Habana para evitar que las personas se reúnan y protesten. “No nos dejan ni siquiera acercarnos a la Embajada, que está llena de policías”, apuntó.

El pasado 25 de marzo, la Embajada de Panamá en La Habana anunció un nuevo sistema de citas para solicitar visa de tránsito. “Debido a la gran cantidad de solicitudes de visas de tránsito recibidas en el Consulado de Panamá en Cuba, y para brindar un mejor servicio, se establece un sistema de cita previa para la recepción de solicitudes de visa de tránsito”, indicó la sede diplomática en su página de Facebook.

No obstante, lo mismo Rosabal que decenas de cubanos en redes sociales denuncian que la página web a la que deben acceder los interesados para conseguir una cita “se pasa la semana entera cerrada”.

“Abre un día y la dejan abierta solamente cinco minutos y la cierran, así ¿quién va a poder obtener una cita?”, se pregunta la mujer.

El pasado 9 de marzo, un día después del anuncio de Panamá sobre la exigencia del visado de tránsito a los cubanos, cientos de personas se reunieron ante la sede diplomática de ese país ―sita en 5ta. Avenida y calle 24, en Miramar― en La Habana.

El periodista cubano Mario J. Pentón, quien publicó en Twitter un video de la aglomeración en las afueras de la sede diplomática, dijo que la escena reflejaba “la grave crisis migratoria creada tras la decisión de Nicaragua de abrir sus fronteras a cubanos”.

El mismo día el portal oficialista Cubadebate, culpó a la política migratoria de Estados Unidos hacia la Isla por los sucesos acontecidos ante la sede diplomática.

“Este hecho y otros producidos recientemente confirman la creciente politización del tema migratorio por parte de los EE. UU., cuyas autoridades no han cumplido los acuerdos migratorios de 1984 y 1994 que establecen la entrega de no menos de 20 000 visas anuales para ciudadanos cubanos”, señaló Cubadebate.

“Lo único que saben decir [las autoridades cubanas] es que es culpa de Estados Unidos, cuando ellos no tienen nada que ver con eso”, aseguró Rosabal este sábado.

La mujer también denunció que las citas para el Consulado están siendo vendidas a 450 dólares, una información que CubaNet no pudo comprobar de forma independiente.

“Aun teniendo la cita con la Embajada no estás seguro de poder viajar porque cuando no te deniegan la visa, los listados [donde son informadas las visas concedidas] no llegan a tiempo”, terminó la mujer.

