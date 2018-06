Elecciones en Colombia: los colombianos temen “convertirse en Venezuela”

MEDELLÍN, Colombia.- Al sur de Medellín, justo en el campus de la Universidad EAFIT, se sitúa uno de los colegios electorales más concurridos de la ciudad colombiana. Asisten allí, generalmente, las personas de los más altos estratos económicos. La mayoría ha mostrado su simpatía esta mañana por Iván Duque, el candidato del Centro Democrático a la Presidencia de República. Por primera vez, dos periodistas cubanos presenciamos una jornada de votación ajena pero que, al mismo tiempo, decide el futuro de la cuarta economía de Latinoamérica.

Hacia el oriente, en el barrio Campo Valdés, más pobre y menos atiborrado, una entrevistada nos responde que votó por Gustavo Petro aunque está convencida de que no va a ganar. “El asunto es Venezuela”, contesta. “La gente no quiere que Colombia se parezca a Venezuela”. Diego Salazar, otro elector al sur de la ciudad, reafirma: “respetando a todos, quiero que gane Duque. Me da miedo que nos volvamos una Venezuela. EL mismo Petro ha dicho lo que quiere hacer”.

Días atrás, en una parada de ómnibus, nos tropezamos con par de venezolanos que vendían billetes de su país, caramelos de menta y galletas a los transeúntes. Los choferes se negaban a llevarlos hacia el centro para que pudieran continuar su negocio en otras zonas más turísticas. “Porque nos tienen mala fe”, explicaron ellos.

“Estoy aquí para mandarle comida a mi hija”, contestó uno de ellos ante nuestro desconcierto al ver que llevaban más de una hora sin conseguir transporte. “Yo soy chef de cocina y aquí mi amigo es profesor de educación física, pero nos estamos muriendo de hambre allá y tuvimos que venir”. Cuando abordaban los ómnibus pidiendo en vano un aventón les sugerían a los pasajeros que votaran por Duque.

Hasta la fecha, según publicó el periódico El Mundo de Medellín, cerca de 442.462 venezolanos se encuentran en Colombia de manera irregular y el 88% de ellos ingresaron al país en los últimos 16 meses.

Magnolia Zuleta ha escuchado cómo viven los venezolanos y afirma que no está dispuesta a ver lo mismo en su país. Eso nos ha dicho, con la convicción de que ganará Duque, su candidato, al que describe como “una persona joven y muy preparada, además de locuaz y que sabe defenderse muy bien. Está muy capacitado”. Magnolia tiene amigas que han viajado a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua y “la gente les han arrebatado las cosas de uso personal. Se han lanzado a quitárselos de las manos”. Magnolia no quiere que “un guerrillero tome las riendas de este país, máxime que como alcalde de Bogotá no hizo nada. Si no pudo con una célula, cómo va a poder con un país entero”.

Hace poco, muchos colombianos que seguían a Petro afirman haber cambiado de bando. Jorge Lendoño, un joven medellinense, confía en que gane “un presidente con nuevas maneras de dinamizar la economía y apoyar a los empresarios y a los emprendedores, así como el sistema educativo y de salud para poder vivir tranquilos por fin”.

Hasta el momento los conteos apuntan que Iván Duque va a la delantera con un 57.1% de los votos escrutados, mientras que Gustavo Petro suma un 39.1%.