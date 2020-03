Los migrantes que se presenten hoy y mañana en el puente fronterizo de Paso del Norte recibirán la noticia de que sus cortes de proceso de asilo han sido canceladas temporalmente

CIUDAD JUÁREZ, México. – Los migrantes retornados que se presenten hoy lunes y mañana martes al puente fronterizo Paso del Norte, que une Ciudad Juárez (México) con El Paso (Texas), recibirán la noticia de que sus cortes de proceso de asilo en Estados Unidos han sido canceladas temporalmente.

“Recibimos la notificación de no dejar pasar a los MPP y que se presenten 48 horas después para reprogramar sus citas debido al coronavirus“, confirmó a CubaNet el agente Rubén Jaúregui, vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB) de Estados Unidos en El Paso, Texas.

Las audiencias de las cortes en El Paso se suspendieron temporalmente hoy y mañana debido a la emergencia sanitaria causada por la pandemia.

Se espera que, en principio, las audiencias de las cortes puedan reiniciarse en diez días. Pero no se sabe cuánto tiempo más deberán de esperar a tener sus audiencias las personas que sufrirán las cancelaciones.

Durante la mañana de este lunes, los migrantes fueron admitidos a entrar a la parte mexicana del puente fronterizo, pagando los 5 pesos mexicanos. Al llegar a la mitad el puente, donde comienza Estados Unidos, los agentes estadounidenses les comunicaban que no podían entrar.

“Me parece que es una injusticia que no nos hayan dado una hoja de constancia que diga que nos presentamos en el puente para nuestra cita y que no nos hayan dado mayor información más que presentarnos el jueves, pero no sabemos para qué“, dijo a CubaNet una migrante en MPP , que a las 3 y media de la mañana se arriesgó a tomar un taxi, en una de las ciudades más peligrosas del mundo, para poder presentase a su cita de las 4 en el puente, junto con su niña que también debe de acudir a las audiencias.

“No queremos tener una orden de deportación en ausencia. Nos presentamos a la cita”, subrayó, llorando, la mamá de tres niños.

Ella esperaba tener su segunda audiencia y pedir de nuevo al juez la prueba del miedo creíble. Fue violada hace ya tres meses, a pleno día en el centro de Ciudad Juárez. Iba a comprar algo de comer para su hija. Fue en diciembre, la víspera de su primera corte.

A las pocas horas de ser violada, acudió en la madrugada y con una crisis nerviosa a su primera audiencia ante el juez de asilo político, la de ella y la de su niña. Fue con el miedo de haber sido contagiada en una enfermedad durante la violación. Y el pánico de ver hombres a su alrededor. Pensó en su país, en cómo tuvo que huir para no morir y cómo ahora se enfrentó a otro horror en su espera. Pidió al juez la entrevista del miedo creíble: no la pasó. Y las regresaron a México.

“Tengo más miedo de estar esperando en Ciudad Juárez que al coronavirus. Necesito superar mi prueba del miedo creíble y esperar mi caso de asilo en Estados Unidos”, afirma esta migrante en MPP, de la que no se revela su nombre por seguridad.

CubaNet contactó con la oficina ejecutiva de revisión migratoria (EOIR, en sus siglas en inglés), que coordina todas las audiencias de los MPP en todo el país, para saber si esta decisión de suspender temporalmente de las audiencias de los MPP se extendería en todas las cortes en la frontera sur de Estados Unidos, pero no hubo una respuesta.

El nuevo coronavirus ha acabado con la vida de más de 16 mil personas en China, Italia y España, entre otros países donde está llegando este virus mortal, del que se han contagiado más de 380 mil personas, una cifra que va aumentando conforme las personas van a accediendo a la prueba para detectar si dan positivo a este virus, que se originó en China.

En Estados Unidos han fallecido más de 500 personas y se han infectado más de 45 mil. En México, la cifra oficial de contagiados es de más de 203, con dos muertos pero se estima que sea mucha mayor, en una tierra sumida en una violencia brutal, donde hasta el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha minimizado la situación.

El abogado Xavier A. Méndez, que cruza diariamente entre Ciudad Juárez (México) y El Paso (Texas) para poder preparar a los migrantes que representa en sus casos de asilo político en la Corte, considera que la suspensión temporal de las audiencias de los MPP es también una oportunidad para evitar que se produzca un contagio masivo entre la población migrante que espera su proceso en la frontera mexicana.

“Estamos ante una emergencia de salud a nivel global, sin precedentes. Las cortes y sus líderes necesitan tiempo para evaluar la situación con detenimiento, sopesar los beneficios y los riesgos que conlleva continuar operando al mismo ritmo anterior a la epidemia y el costo irreparable que significaría exponer las vidas de los inmigrantes, abogados, los empleados de la corte y sus familias”, afirma Méndez, un abogado de práctica privada que también ha representado varios casos de migrantes cubanos sin costo.

“Quédense en su casa. Este no es el final. Esto también pasará y usted tarde o temprano, tendrá su día en corte”, subraya a CubaNet este litigante estadounidense con base en El Paso, Texas.

Las primeras audiencias, para los migrantes en MPP, que se cancelaron la semana pasada fueron las de San Diego (California) debido al toque de queda que se ha impuesto en todo el estado y que ha obligado el cierre de los edificios de las Cortes.

Con el cierre parcial de la frontera, por un mes, anunciado el viernes, se restringió en la práctica la entrada a Estados Unidos a todo el que no fuera ciudadano estadounidense o residente.

Si bien, se permitiría el paso a sus audiencias en las cortes a los solicitantes de asilo político, que fueron retornados a México a esperar su proceso de asilo político de Estados Unidos, siempre y cuando los edificios de las Cortes siguiesen abiertos para este propósito, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB) de Estados Unidos. Esta situación cambió de nuevo hoy lunes, con la nueva orden del EOIR. Las deportaciones de migrantes continúan.

Esta emergencia nacional en Estados Unidos suspendió también, desde el viernes, el llamado ordenado para cruzar a Estados Unidos y solicitar el asilo político de los migrantes que, finalmente, son retornados a México a esperar su caso dentro del controversial protocolo del MPP, acordado entre los presidentes de Estados Unidos y México. Desde que se fue extendiendo, desde enero del 2019, por toda la frontera ha retornado a México a más de 60 mil solicitantes de asilo en Estados Unidos.

En Ciudad Juárez, donde se concentran más de 13 mil migrantes en MPP, un 80 por ciento de Cuba, el Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM) del gobierno estatal anunció la suspensión temporal, hasta el viernes 3 de abril, de la convocatoria de los números para cruzar a Estados Unidos de los que están registrados a la lista.

Las personas que, en este cierre parcial y temporal de la frontera, crucen por su cuenta a Estados Unidos, y pidan asilo político, se enfrentarán a sus casos de asilo político no serán procesados dentro del programa del MPP y deberán de reingresar de nuevo ordenadamente para que se atiendan sus casos de asilo.

Los mexicanos y centroamericanos que pidan asilo durante este período de suspensión temporal serán devueltos de inmediato a México. El resto de los migrantes serán devueltos a sus países de origen, como a Cuba, sin que se conozcan mayores detalles de cómo se llevará el proceso.

En este momento, no se sabe qué pasará con el resto de las audiencias de MPP programadas de los migrantes mientras dure la emergencia sanitaria.

Ernesto, un cubano que tiene su audiencia a finales de la semana, lo tiene claro.

“Saldré de mi cuarentena autoimpuesta para ir al puente con mi citatorio, a ver si es verdad que hay Corte o no”, afirma este joven ingeniero que acaba de perder su trabajo vendiendo en un restaurante por el coronavirus.