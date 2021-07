LA HABANA, Cuba.- “Yo no entiendo que con las cosas como están Cuba esté repartiendo vacunas por ahí (…) Mire lo malo que se ha puesto esto de nuevo. Es lo de nunca acabar”, se quejaba indignado Pablo Rojas mientras pedaleaba en su bicitaxi, medio ahogado por la mascarilla y el calor. En medio de un peligroso rebrote de Sars-CoV-2, marcando récords superiores a los tres mil contagios diarios, ha trascendido la noticia de que el gobierno cubano ha firmado un contrato con Venezuela para el envío de 12 millones de dosis del candidato vacunal “Abdala”, cuya efectividad con tres inmunizaciones alcanza el 92.28%, según declararon autoridades sanitarias de la Isla.

“Siempre es igual. Esta gente (el gobierno) se hacen los buenos quitándole al pueblo lo poco que tiene para repartirlo a países que supuestamente están peor que nosotros (…) Con la miseria que hay en Cuba no estamos como para regalar nada, deberían venderlas, aunque total… yo no veo la efectividad por ningún lado. Esto sigue pa´arriba”, asegura con pesimismo Mariannis Cabrera refiriéndose al alza en los contagios. Como muchos cubanos, la joven está consciente de que “Abdala” no va a sacarnos del subdesarrollo, pero si vendieran los lotes al menos se podrían comprar guantes de látex, antibióticos y adecentar la alimentación en los hospitales y centros de aislamiento.

El régimen no ha dicho si Venezuela pagará por las vacunas o si se trata de otro “gesto de buena voluntad” entre dos dictaduras que han trabajado ardua y estrechamente para hundir en la pobreza a sus respectivas naciones. Si se toma en cuenta que Venezuela ha continuado enviando combustible a Cuba a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la crisis de liquidez que atraviesa la economía antillana, no sería descabellado pensar que el castrismo entregará las vacunas sin cobrar un céntimo. Este acto de camaradería izquierdosa no tendría nada de raro si no fuera porque la inmunización en la Isla está lejos de terminar y la crisis epidemiológica se ha complicado tanto con el arribo -turistas rusos mediante- de la cepa Delta, que se hace muy difícil comprobar la eficacia de “Abdala” en un contexto de elevada transmisión.

A finales de junio la situación sanitaria en las provincias cubanas empeoraba rápidamente, mientras el régimen de Nicolás Maduro inoculaba a los venezolanos. “Quizás no está bien que uno piense así, pero lo mío primero y después los demás”, enfatiza Maykel Rivero, que no entiende por qué razón ciudadanos venezolanos están recibiendo la vacuna producida en Cuba antes que su propia familia, residente en la provincia de Las Tunas, donde el número de pacientes positivos también se ha multiplicado en los últimos días.

Tras haber comenzado la inmunización del personal médico y empleados de sectores “estratégicos” en varias provincias durante el mes de mayo, la eficacia del proceso se ha visto comprometida por el dramático aumento de los casos. Diariamente se reportan miles de infestados, pero no hay información sobre cuántos de ellos habían sido ya intervenidos con una o dos dosis del candidato “Abdala”; así como tampoco se conoce cuántos de los pacientes reportados de graves, críticos y fallecidos habían sido parcial o totalmente vacunados.

En lo que sí coinciden todos los entrevistados por CubaNet es en el criterio de que algún grado de inmunización contra la Covid-19 es mejor que nada. Todos han recibido una o dos dosis del profiláctico; pero no han ocultado su rechazo al hábito de la dictadura de decidir unilateralmente sobre los recursos que pertenecen al pueblo.

“Yo no ando en esa ridiculez de si la vacuna cubana es menos efectiva que las otras. No será la mejor, pero es lo que hay. Yo no puedo ir a Estados Unidos a que me pongan la Johnson&Johnson o la Moderna (…) Si es Abdala, me la pongo, porque yo tengo que salir a luchar y esto está feo. Eso sí, me gustaría que vacunaran a todos los cubanos primero, con todas las dosis que llevan, y que después vacunen a los turistas o exporten la vacuna, me da igual”, asegura Leidys Ferrán, muy preocupada por la gravedad de las circunstancias y el evidente fracaso de todo lo que se ha intentado para frenar la pandemia.

En un tweet publicado el 13 de mayo pasado, el gobernante Miguel Díaz-Canel auguraba con optimismo que para agosto estaría inmunizado el 70% de la población. No es la primera vez que la dictadura promete un maratón de productividad con la esperanza puesta en el golpe mediático, que en este caso contribuiría a revindicar el enlodado prestigio de la “potencia médica”. Tampoco es la primera vez que se atraganta con su vanidad y las metas delirantes fracasan. Tal vez de aquí al 31 de agosto millones de cubanos reciban los tres pinchazos; pero de mantenerse el actual ritmo de contagios las vacunas, como las medidas, habrán llegado demasiado tarde.

