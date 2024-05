LA HABANA, Cuba. – La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, y su esposo, el exprisionero político del Grupo de los 75 Ángel Moya Acosta, denunciaron que la Seguridad del Estado ha desatado una escalada represiva en su contra para intentar hacerlos desistir de su lucha por el respeto a los derechos humanos en la Isla.

“En el caso mío, la Seguridad del Estado no solamente ha incrementado la represión sino que también ha venido de forma metódica escalando con los métodos represivos con el objetivo de que yo deponga mi actitud como activista de derechos humanos, como opositor al régimen comunista de Cuba, y que finalmente me vaya del país”, denunció Moya Acosta.

El opositor contó que en una de sus últimas detenciones fue lanzado contra el piso por un oficial de la Policía en la estación de Guanabacoa.

“Me pusieron las esposas bien apretadas con las manos atrás con el objetivo de causarme dolor y laceraciones. Al mismo tiempo, uno de los represores me ponía la rodilla en el centro de la columna, otro me llevaba el pie hacia arriba y con una de las manos me torcía lentamente el pie para causarme dolor en el tobillo”, contó.

Para Moya Acosta, lo acontecido durante su más reciente detención prueba la escalada y recrudecimiento de la represión en su contra.

Cada domingo, el opositor, acompañado de su esposa, sale a la calle para exigir al régimen de La Habana la inmediata excarcelación de todos los presos políticos y que se respeten los derechos humanos en la Isla.

“La Sección de Instrucción de la Seguridad del Estado es quien ordena o transmite la conducta a seguir contra Berta y contra mí”, apuntó el exprisionero político.

Además, agregó que el régimen los está encerrando en celdas con muy poca luz, plagadas de mosquitos y chinches.

De igual forma, advirtió que el régimen les prohíbe llevar a las celdas agua potable, literatura y chancletas con el objetivo de agravar su estado psicológico en los calabozos.

Moya Acosta consideró que el régimen “por ahora” no tiene intenciones de enviarlos a prisión, pero que es “muy posible” que siga incrementando los métodos represivos en su contra.

“Nosotros por supuesto que vamos a seguir en el activismo, no tenemos intenciones ninguna de irnos del país porque no nos interesa y se lo hemos dicho a la Seguridad del Estado, que nos lo ha propuesto”, dijo a CubaNet.

Por su parte, Soler Fernández explicó que el régimen de La Habana además de extender las detenciones a más de 24 horas mantiene un constante acoso sobre el matrimonio opositor.

“Ya nos detienen cualquier día de la semana. Me encierran en las celdas que están más infestadas de chinches porque es donde ordenan que me pongan. Los inodoros están llenos de excremento y orina, y no hay acceso a agua ninguna”, denunció.

“No me dan el colchón, que si yo quiero lo uso o no, pero están en la obligación de entregármelo, como en algunos momentos tampoco me han brindado la comida, aunque no es algo que me interesa”, detalló.

Soler Fernández recordó que desde julio de 2021 el régimen cubano mantiene sobre ellos una “persecución implacable” que, incluso, les impide desarrollar actividades personales.

“Adonde quiera que vayamos van detrás de nosotros agentes de la Seguridad del Estado, una patrulla y dos mujeres a las que les llaman Las Marianas”, contó.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.