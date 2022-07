MIAMI, Estados Unidos. – La cubana Bárbara Farrat Guillén, madre del adolescente Jonathan Torres Farrat, encarcelado durante 10 meses tras el 11J, aseguró este viernes a CubaNet que la represión del régimen por su activismo incluso le daba “más fuerza”, pues sabía que las autoridades iban a buscar una manera de liberar a su hijo por tal de que ella se callara.

“Esas siempre son las estrategias de ellos”, precisó.

Farrat Guillén recordó que tras iniciar su activismo por la liberación de su hijo y del resto de los presos políticos cubanos comenzó el acoso del régimen en su contra.

“El 24 de diciembre de 2021 me secuestraron en plena calzada pero nunca me importó nada, al contrario (…). Y ahora las amenazas son conmigo personalmente porque ya ellos se dieron cuenta de que yo no me callaba”, contó.

El pasado 25 de mayo, Jonathan Torres Farrat fue excarcelado bajo un cambio de medida. No obstante, aún se mantiene vigente la solicitud fiscal en su contra de ocho años de cárcel por su supuesta participación en las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021.

Bárbara lamenta que, tras su liberación, Jonathan “no ha vuelto a ser el mismo”.

“No habla, no quiere salir de la casa. (…) Para donde quiera que se mueve tengo que moverme con él. Se siente muy inseguro”, dijo. “Salió traumatizado al punto de que lo voy a llevar a un psicólogo para que pueda ir procesando todo esto”, agregó.

La cubana, devenida activista, cuenta que desde el día en que Jonathan fue arrestado ―el 13 de agosto de 2021― comenzó a vivir “una pesadilla”.

“Una semana después ya mi hijo tenía tres cargos puestos. Lo estaban acusando de desorden público, propagación de epidemias y atentado. (…) Al ver que el Gobierno estaba manipulando su situación, yo empecé a gritar por él. Eso fue lo que me hizo empezar a denunciar en las redes sociales, buscando apoyo para ganar visibilidad, ya que me estaba dando cuenta que me lo estaban enredando totalmente al punto de que hoy le están pidiendo ocho años de privación de libertad”, contó.

Para ella, otro de las momentos más difíciles del arresto de Jonathan sobrevino el 27 de octubre de 2021, cuando nació su nieto.

“Llamé a 15 y K [Dirección de Prisiones] por tal de que me lo trajeran y conociera a su bebé y dijeron que como él era uno de los manifestantes, de los ‘tirapiedras’, no tenía derecho a nada. Esto ha sido doloroso desde el minuto cero”, aseguró.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.