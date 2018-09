LA HABANA, Cuba.- En los últimos meses, y tras la puesta en marcha de varios nuevos servicios, el Banco Metropolitano de La Habana, institución bancaria con mayor presencia en la capital cubana, se ha visto envuelto en una serie de escándalos relacionados a hechos delictivos entre sus propios trabajadores.

Uno de los más recientes ocurrió el pasado mes de agosto en una de las sucursales de La Habana Vieja cuando, tras una exhaustiva revisión, los funcionarios a cargo de la misma detectaron un déficit de 2000 CUC de un cajero automático.

“¿Qué cómo es esto posible?, muy sencillo, el descontrol”. Así nos aseguró a Cubanet un cajero recientemente jubilado y del cual no mencionaremos su nombre por motivos de seguridad. “Son más de 120 sucursales y en casi todas, o falta personal o parte del que está no tiene la experiencia ni la motivación suficiente como para realizar el mejor desempeño en su trabajo”.

Involucrando la cifra de 1 millón de pesos cubanos, en pasadas semanas otro hurto estremecería los cimientos de la institución. En este caso, una cajera, se apropió de la clave de acceso al sistema informático del banco de uno de sus compañeros de trabajo y desvió la cantidad antes mencionada para la cuenta de una tercera persona.

“Casos como estos son bastante comunes en el banco, no es que sucedan todos los días, pues existen medidas de seguridad que, por lo general, frustran estos intentos de robo, pero sucede y hay casos en los que el ladrón nunca ha sido encontrado”, asegura el jubilado.

La doble caja

Tras el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la isla ha visto un incremento del turismo del país del norte, y con ello el aumento de transacciones bancarias de cambio de moneda de dólares americanos a CUC, sin embargo, pese a esta realidad y a la expectativa del gobierno, cada vez se realizan menos canjes.

“Podríamos pensar que se realizan menos o pocas transacciones, pero no es así, sí se realizan, y muchos, pero prevalece la doble caja” nos comenta el jubilado. La doble caja es un sistema en el cuál el cajero bancario realiza operaciones utilizando dinero propio y no el del banco. “Esto no se hace con todo tipo de operaciones, solo con el cambio de dólares americanos y de pesos mexicanos.”

La tasa de cambio actual establece que por cada 100 dólares que se cambien, el cliente recibirá 87 CUC y unos centavos, con la doble caja esta tarifa se mantiene, y la ganancia del cajero radica en la venta de estos dólares. “Cuando un cliente va al banco a comprar 100 dólares americanos debe pagar entre 102 y 103 CUC, entonces, el cajero, que pagó cerca de 88 CUC por los 100 USD antes comprados estaría ganando la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta que, ante la invariabilidad de la tasa de cambio, supera los 12 CUC”.

“Aunque es una operación bien sencilla, siempre hay que tener mucho cuidado, siempre hay algún cuadrado que le va con el chisme al jefe y si eso pasa hay dos opciones: o le pagas al jefe o te botan del banco”.