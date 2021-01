Asociación Pro Libertad de Prensa: 15 años contra viento y marea

LA HABANA, Cuba. – Este 27 de enero se cumplen quince años de la creación de la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP). Durante todo este tiempo, la organización ha realizado, contra viento y marea, un trabajo en pro del periodismo libre del control estatal, sin desmayar ante la represión y los numerosos contratiempos.

En conversación con este diario, el veterano periodista José Fornaris, fundador del proyecto, rememoró sus orígenes y motivación iniciales.

“La Asociación nació el 27 de enero del 2006 en la casa de Tania Díaz Castro, quien por entonces vivía en Alamar. Allí nos reunimos cinco personas: Juan González Febles, Luis Cino, Carlos Ríos, la propietaria de la vivienda y yo. Ese fue el núcleo inicial de la APLP”, indicó el reportero.

En menos de dos años la organización llegó a reunir a más de 120 miembros y creó un blog que se convertiría luego en el periódico La Primavera de Cuba y la página Primavera Digital. Además, con muy modestos recursos, la APLP imprimió el boletín Vocablos y realizaba anualmente el concurso Papel Periódico, bautizado así en homenaje a la primera publicación periodística que existió en Cuba en el siglo XVIII. En las diferentes ediciones de dicho concurso resultaron premiados destacados exponentes del periodismo independiente como Miriam Celaya, Dimas Castellanos, Manuel Guerra, Roberto de Jesús Quiñones, Augusto César San Martín (quien logró tres premios consecutivos) y el ya fallecido Rogelio Fabio Hurtado.

Los dos proyectos, Vocablo y el concurso Papel Periódico, se mantuvieron durante cuatro años, hasta que en mayo de 2018 efectivos de la Seguridad del Estado allanaron la casa de Fornaris, que sirve de sede a la APLP. Tras practicar un registro, decomisaron la impresora y todos los demás medios técnicos para realizar el boletín. Prohibieron además, con fuertes amenazas, la continuidad de concurso.

El hostigamiento policial contra Fornaris y otros integrantes de la APLP es constante. A menudo son amenazados y sufren detenciones arbitrarias, incautación de equipos y otras acciones para entorpecer o impedir su labor.

A poco de creada, el 6 de abril de 2006, Fornaris presentó la solicitud para legalizar la APLP en el Registro de Asociaciones. Según establece la Constitución de la República, en dos meses debió recibir una respuesta, afirmativa o negativa, pero jamás contestaron su solicitud.

Una muestra del reconocimiento internacional obtenido por el trabajo de Fornaris al frente de la APLP es la invitación que recibiera para participar en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado en Letonia en mayo de 2015.

Hoy, después de una reestructuración, la membresía de la APLP no es tan numerosa como fuera hace unos años. De los miembros originales quedan pocos. Muchos fueron forzados al exilio, algunos fallecieron y varios no continuaron su colaboración y pasaron a formar parte de otros grupos independientes. Sin embargo, Fornaris, su esposa -la también periodista Amarilys C. Rey- y demás integrantes de la APLP no cesan en su tarea de denunciar al mundo los atropellos por parte del régimen contra los periodistas independientes.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.