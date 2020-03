“A los migrantes no se les protege enviándolos a México”

CIUDAD JUÁREZ, México. – El Tribunal Supremo de EE.UU. decidió este miércoles que el Gobierno del presidente Donald Trump pueda seguir implementando por ahora el programa “Permanezcan en México”, mientras continúa el litigio sobre la polémica medida.

¿Qué significa la nueva medida de la Corte Suprema de EE.UU. sobre el programa de retorno a México para los solicitantes de asilo político? ¿Existe alguna esperanza de que un día acabe el Protocolo de Protección a Migrantes o MPP (por sus siglas en inglés)?

Esas preguntas las presentó CubaNet a los abogados protagonistas de la demanda judicial para finalizar con este programa que, en un año de vigencia, se ha convertido en la mayor pesadilla de quienes son obligados a quedarse a esperar su proceso legal en algunas de las ciudades más peligrosas del mundo.

“No puedo hablar de detalles, pero hay posibilidades de que pueda cambiar algo en el futuro”

En el despacho de Matthew Weisner en San Francisco, la ciudad de EE.UU. donde los jueces aprueban más casos de asilo político, el teléfono no ha dejado de sonar desde que se supo al mediodía de este miércoles 11 de marzo que todo sigue igual, por ahora, con el programa de retorno a México de los solicitantes de asilo político o MPP.

Tanto Weisner como sus compañeros, los que establecieron la demanda legal en contra de una de las medidas de más éxito del Presidente Trump intentaban asumir el nuevo revés y calculan cuáles pueden ser sus siguientes pasos.

Lo que ocurrió es que la Corte Suprema suspendió la orden de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que ordenaba poner fin, aunque sea temporalmente, al MPP en Arizona y California a partir del 12 de marzo. La medida, sin embargo, fue suspendida hasta que la Corte Suprema decida si tomará o no el caso para emitir una decisión final sobre el MPP, por el que han tenido que retornar a México más de 60 mil migrantes.

De esa manera, el MPP continúa aplicándose en toda la frontera sur de EE.UU., en medio de una batalla legal que aún no finaliza.

―Abogado Weisner, ¿qué es lo que acaba de suceder en la Corte Suprema de EE.UU. con el MPP?

―La decisión de la Corte Suprema es una decisión muy preliminar. Solo dice que van a suspender la orden de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito mientras el Gobierno de EE.UU. apela la decisión. Si la Corte Suprema decide no escuchar este caso sobre la ilegalidad del MPP, entonces la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito será la final. Pero pensamos que probablemente la Corte Suprema va a escuchar el caso.

―¿En cuánto tiempo piensa que la Corte Suprema decidirá si toma o no el caso?

―Es difícil saberlo, pero yo creo que en unas semanas los abogados de la Administración del Presidente Trump van a entregar su petición a la Corte Suprema para que acepte escuchar el caso. La Corte recibe unas 7 mil peticiones al año para ser escuchadas pero solo puede aceptar entre 150 y 200, y elige las decisiones más políticas, las que afectan al bien público. La Corte tiene dos sesiones por año, una de enero a junio, y otra desde el otoño hasta diciembre. Por eso, si acepta el caso no será hasta finales de año o comienzos del siguiente cuando se tome una decisión final sobre el MPP.

―La Corte Suprema está compuesta por jueces vitalicios elegidos por los presidentes de EE.UU. Actualmente hay cinco jueces que han sido nombrados por presidentes del partido republicano y otros cuatro que fueron elegidos por presidentes demócratas. ¿Existe realmente alguna posibilidad de que los jueces de la Corte Suprema voten en su mayoría por cancelar el MPP?

―La Corte Suprema está votando a favor de todas las medidas en temas migratorios del presidente Trump. No obstante, no todos los jueces que han sido nombrados por presidentes de un determinado partido votan siempre a favor de las medidas de su mismo bando político.

―¿Cuál es la estrategia que ustedes, los abogados demandantes que representan a seis organizaciones contra el MPP y a once solicitantes de asilo político, van a seguir ahora?

―No le puedo hablar de detalles, pero hay posibilidades de que pueda cambiar algo en el futuro. Ojalá podamos parar esta política del MPP que, en mi opinión, es ilegal y discriminatoria, porque solo se aplica en la frontera sur de EE.UU. con México, no con la de Canadá, en el norte. Tenemos un equipo legal que está trabajando muy duro y clientes muy valientes que están luchando por todos.

―EE.UU. se convirtió en enero de 2019 en el primer país del mundo en obligar a los solicitantes de asilo político a esperar su proceso legal en otro país, gracias a un acuerdo de Trump con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. De esta manera, EE.UU. comenzó a incumplir con el derecho internacional de asilo político.

―Una administración que no respeta los derechos humanos de las personas que piden legalmente asilo, no es normal. El llamado Protocolo de Protección a Migrantes o MPP es un nombre irónico, porque no está para proteger a los migrantes, no se les protege no respetando sus derechos y enviándolos a México, donde están viviendo situaciones peligrosas. El proceso legal que tenemos es complicado pero sigue la batalla.

―Muchos migrantes varados es la frontera de México con EE.UU. piensan que ya se acabaron todas las esperanzas para que finalice el MPP y con ellas la posibilidad real de ganar un caso de asilo en EE.UU. ¿Qué les diría?

―Que no se desanimen por la decisión porque no es final. Que intenten estar bien informados, que sigan conociendo sus derechos y, que si pueden, intenten contactar con un abogado. Hay algunos que pueden llevar sus casos sin costo, que son gratuitos, aunque están saturados.

“Es una mala noticia”

El abogado Bill Ong Hing tampoco pudo impartir clases de leyes hoy. En la Universidad de San Francisco (California) se suspendieron las clases por la epidemia de coronavirus que comienza a azotar con fuerza a EE.UU.

Precisamente, el peligro de que esta pandemia fuera introducida en el país por los migrantes previamente retornados a México por el MPP fue uno de los argumentos que estableció la Administración del presidente Trump para conseguir que se reactivara dicho protocolo, después que se suspendiera por unas horas hace menos de dos semanas, el viernes 28 de febrero.

El abogado Hing, con una extensa lucha en casos de justicia social en EE.UU., parece no estar con buen humor al otro lado de su celular. En Ciudad Juárez (México), frontera con El Paso (EE.UU.), la comunicación por teléfono a veces es todo un reto.

―Abogado Hing, ¿qué piensa de la decisión de la Corte Suprema?

―Es una mala noticia. La Corte Suprema está considerando aún si va a escuchar el caso del MPP para establecer si es ilegal e inhumano, pero mientras tanto, el programa puede continuar. Es muy decepcionante. Aun así, la suspensión no significa que la Corte Suprema esté de acuerdo con el MPP. Hay que esperar, no sabemos qué va a ocurrir finalmente.

Matthew Weisner es abogado principal del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en San Francisco, California. Por su parte, el abogado Bill Ong Hing es director de la Clínica de Inmigración y Defensa de Deportación de la Universidad de San Francisco.