Así esperan los cubanos el Mundial de Fútbol

A pocos días de que comience la Copa FIFA “Rusia 2018”, los cubanos se unen a la corriente global de expectativas y pronósticos para un Mundial que no contará con tres equipos de sólida tradición en certámenes de alto nivel: Italia, Chile y Holanda. La ausencia de estos grandes simplifica -aparentemente- los vaticinios y muchos opinan que le resta competitividad a la magna cita del fútbol; no solo porque se echarán de menos estilos de juego que hacen la diferencia sobre la cancha, sino porque importantes figuras que los fanáticos siguen en las lides europeas, no estarán en Rusia para fascinar al respetable con sus habilidades.

CubaNet conversó con los aficionados; jóvenes que desgranan sus tardes en las “ligas de barrio” y otros no tanto que confían en el aval histórico de equipos como Argentina y Brasil. Para casi todos la ecuación es sencilla, dando por sentado que entre los cuatro semifinalistas estarán ambas escuadras sudamericanas más Alemania y España. Un jugoso pronóstico antes del cierre soñado: Alemania vs Brasil, para que la auriverde pueda sacarse la espina de aquel Mineirazo que paralizó al planeta; o Alemania-Argentina, una reedición de la final de 2014, donde la albiceleste tendría la oportunidad del desquite y Lionel Messi podría alcanzar su título mundial.

Augurios del alma; anhelos de seguidores tenaces a quienes sostiene la esperanza de que un equipo latinoamericano traiga de vuelta el honor perdido. Pero lo cierto es que de los cuatro finalistas, España parece tener la escuadra más fuerte de cara a la final. Una nueva hornada de delanteros fogueados en la Liga Santander; jugadores de experiencia como Iniesta, Piqué y Sergio Ramos para organizar la estrategia sobre el terreno, y el concurso de David De Gea bajo los tres palos, harán de la oncena española una de las mejor acopladas en la Copa Mundial Rusia 2018.

Siempre hay que contar con Argentina y Brasil por lo que representan para el continente americano. Sin embargo, Messi por sí solo no vale campeonato; el fútbol argentino ha perdido la capacidad de conectar a sus grandes individualidades para trabajar en conjunto, y su línea defensiva deja mucho que desear.

Brasil, por otro lado, parece estar apostando nuevamente por el “jogo bonito” y un planteamiento ofensivo; pero ha faltado tiempo para que el equipo fragüe y valore sus posibilidades más allá de la importante presencia de Neymar Jr. La verdeamarela podría sorprender en Rusia, sobre todo si Alemania no se encuentra, como parece, en su mejor momento.

Los teutones llegan al Mundial con su Bayern Munich -termómetro del fútbol alemán- derrotado en la Bundesliga y en la Champions League. La selección nacional no ha ganado topes amistosos desde noviembre de 2017 y el portero titular, Manuel Neuer, ha vuelto al ruedo recientemente, tras nueve meses de baja por lesión. El Director Técnico, Joachim Löw, ha apostado una vez más por el experimentado cancerbero que irá respaldado por su homólogo Marc André Ter Stegen y una alineación que inspira respeto, pero no luce tan impetuosa como en 2014. Los aficionados cubanos ubican al delantero Thomas Müller entre los candidatos a convertirse en líder goleador, honor que le disputarían Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Isco Alarcón, Neymar Jr. y Antoine Griezsmann.

Detrás de este primer plano que contempla a los cuatro equipos favoritos, otras posibilidades incluyen a Francia, Bélgica, Inglaterra, Uruguay y Colombia; nóminas de alto calibre con condiciones para llegar, cuando menos, a Cuartos de Final. No faltan los optimistas que confían en el desempeño de Portugal con Cristiano Ronaldo al frente; pero a diferencia de Messi, el ídolo del Real Madrid no cuenta con un equipo ganador. A pesar del triunfo en la Eurocopa de 2016, la escuadra lusitana no se perfila como un contendiente de cuidado, aunque sabe aprovechar las debilidades de sus rivales.

La Copa Mundial Rusia 2018 podría ser la última para Messi y Cristiano, dos delanteros que lo han ganado todo, excepto el máximo trofeo que otorga la FIFA. Los ojos de los aficionados estarán sobre ellos desde cualquier rincón del planeta, pues si uno de los dos logra alzarse con el lauro mundialista, entrará definitivamente en la historia como el mejor futbolista de todos los tiempos.