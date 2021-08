MIAMI, Estados Unidos.- La atormentada isla de Cuba amaneció hoy sin uno de sus hijos pródigos, predecesor de la rebeldía artística que ha caracterizado recientes acontecimientos históricos de inconformidad y protesta contra la dictadura en el ámbito cultural.

Pintor, fotógrafo y cultivador del performance art, entre otras virtudes, Arturo Cuenca dejó de existir físicamente en el exilio de Miami, donde había establecido residencia, luego de vivir por más de veinte años, desde 1991, en Nueva York.

Cuenca perteneció a la portentosa década del ochenta en el complejo panorama de las artes plásticas de la isla, donde ocurría una suerte de terremoto conceptual y estético, opuesto a los controles y represiones sufridas por generaciones precedentes, que no pocas veces vieron sus obras mitigadas por tantas prohibiciones y amenazas.

En los medios sociales han aparecido numerosos elogios, fotos y anécdotas referidas a sus provocaciones, que no fueron pocas en todos los ámbitos sociales y políticos, entre las cuales figura el desafío público a Carlos Aldana, ideólogo poderoso y siniestro del castrismo en 1988, quien intentaba frenar el ímpetu contestatario de aquella generación de artistas.

Si algo pude disfrutar en el tétrico panorama de un país coartado y sin salida por la maldad ideológica fueron la amistad y los desplantes creativos, iluminadores, de Arturo Cuenca.

Era algo sencillamente insólito verlo enfundado en un leotardo, sumamente ajustado, con la pinta de la piel del leopardo, bailando desenfrenado ante los ojos del público en shock, que experimentaba, por primera vez, una expresión tan libre del comportamiento y el cuerpo.

Valga agregar que aquel atuendo extravagante era diseñado, cortado y cosido por el propio Cuenca, quien luego llamó la atención hasta de uno de los grandes gurús de la moda francesa, Pierre Cardin, que le dio su bendición y ayuda.

Cuenca vivía frente al parque donde hoy se sienta la escultura de John Lennon, a unos pasos del apartamento de mis suegros en el edificio Lens de El Vedado. Solía visitarnos y provocaba todo un revuelo cuando lo hacía. Si mi suegra estaba oyendo a Julio Iglesias en la radio, la conminaba a quitarlo porque era muy “cheo” y ridículo.

Entonces se montaba una suerte de debate sobre el arte popular y otras propuestas más sofisticadas. Ostentaba el don del convencimiento de una manera pícara y humorística.

Con su larga historia de enamoramiento heterosexual, cierta vez quise ponerlo en situación y le pregunté que si aquellos atuendos y movimientos corporales no le resultaban sumamente femeninos y me dijo, muerto de risa: “Yo saco el gay a pasear de ese modo, es un exorcismo. No se me da el amor por los hombres, así que de tal modo cumplo con esa eventualidad”.

Me volví a encontrar con Cuenca en los Estados Unidos por los años noventa. Durante mi primer viaje a Nueva York me dio una gira inolvidable. Cuando cruzamos el puente de Brooklyn hizo mención, con orgullo, al hecho de que José Martí también lo había merodeado.

“Tanto cuento con el panamericanismo de los próceres y lo he venido a encontrar aquí en Nueva York”, dijo rotundo en aquella ocasión. También me recordó que no se perdía el encuentro de rumberos cubanos que acontecía cada fin de semana en el Parque Central.

De aquel viaje salió la idea de escribir un libro sobre su trayectoria artística, patrocinado amablemente por Pedro Monge Rafuls, director de la revista y organización de teatro Ollantay.

Me ayudó con sus archivos, avanzamos en el proyecto, escribí buena parte del libro con el cual estuvo conforme, pero al final, desafortunadamente, no se pudo concluir. Acababa de arribar yo al exilio y otros imponderables familiares reclamaban mis energías.

Esta circunstancia, entendible, no hizo mella en nuestra amistad, sino todo lo contrario. La simpatía por Cuenca se extendió a otros de los Ríos. Mis hermanos y mi esposa disfrutaban cada encuentro en exposiciones y otros ágapes de la cultura de Miami, donde todos coincidíamos.

Cuenca no envejecía, los años se habían como detenido sobre aquel rostro de niño astuto, y seguía incansable, prodigando los más certeros piropos a las féminas.

Con su melena negrísima, siempre revuelta, y grandes espejuelos de pasta antes de estar a la moda, era difícil imaginar que detrás de aquel comportamiento eminentemente criollo, bailador, lleno de gozo, se amparaba un iconoclasta artístico, enamorado de la ciencia y la filosofía, dado a la experimentación, cuya obra, hoy por hoy, figura en algunas de las colecciones más importantes del mundo.

Obtuvo la distinguida beca Cintas y durante la primera etapa de su exilio en México fundó, junto a Nina Menocal, el Centro Cultural NinArt, que dio apoyo a los artistas escapados del castrismo.

En mi casa cuelga una obra mínima, pero tierna, de Arturo Cuenca, que tituló “Tree, snow, building”. Es una suerte de ventana mágica ovalada, nostálgica, con esa particular tridimensionalidad de su estética.

Quiero pensar que Cuenca se sigue asomando, como un duende maldito, a ese paisaje nevado de su entrañable Nueva York, donde fue muy feliz.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

