HOLGUÍN, Cuba.- Alexis está en la cola para el banco. Quiere iniciar los trámites para la tarjeta magnética. Pero de nada le valió haber llegado temprano. El banco no ha abierto. A las siete de la mañana quitaron la corriente y ya son las diez y no hay esperanza de que se restablezca el servicio eléctrico.

El apagón podría extenderse por tres horas más y Alexis, como la mayoría que estaba a la espera, decidió marcharse. “No voy a seguir esperando en vano. Ya perdí la mañana y es casi seguro que el banco no abra hoy”, dice el joven que no sabe cuándo volverá. “Es muy difícil saber en qué momento habrá corriente”.

La crisis energética en Cuba que inició en el año 2018 está en su peor momento: ahora los apagones son más de ocho horas. En estas condiciones es casi imposible realizar cualquier trámite o gestión.

La oficina de la Dirección Municipal de Trabajo a diario interrumpe su labor por falta de corriente. La situación ha creado malestar a las personas que aguardan para tramitar una licencia de cuentapropista. “He venido en varias ocasiones y no he podido iniciar el trámite porque no hay corriente. Necesito comenzar a trabajar”, comenta Mauricio.

Las tiendas en Moneda Libre Convertible (MLC) no se escapan de la afectación. Sin corriente no funciona el sistema de venta a través de tarjetas magnéticas.

“La manera que tienes de captar la divisas es vender en MLC para poder reaprovisionar y garantizar un mínimo de oferta en moneda nacional”, así justificaba Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, la apertura de las tiendas en MLC.

“Entonces con los apagones y las tiendas en MLC cerradas la economía del país está peor”, le decía un cliente a la dependienta de uno de estos establecimientos en la ciudad de Holguín.

La oscuridad por un apagón hace que una peluquera termine de peinar a su clienta fuera de la peluquería Valle Grande. El local es hermético y está concebido para prestar servicio con aire acondicionado.

El sector privado ha sido muy afectado con las prolongadas interrupciones del servicio eléctrico.

‘No hay corriente’: el cartel cuelga en la entrada de una cafetería privada. “Sin corriente el servicio no tiene calidad. Ningún cliente se toma el agua y los refrescos a temperatura ambiente. El helado se derretía y lo dejamos de vender. El negocio ha empezado a dar pérdidas”, dice el dueño a CubaNet.

Luis Enrique es propietario de una pizzería en el reparto El Llano. “Los apagones me están llevando a la ruina. El horno trabaja con corriente y se vende muy poco. No han tenido consideración y el Gobierno sigue cobrando la patente. Como los apagones son pa’ rato, decidí entregar la patente, pero no he podido porque las veces que lo he intentado en la oficina de trámites no trabajan porque tampoco hay corriente”.

Al inicio de esta semana hubo un apagón dominical desde las dos de la tarde hasta las ocho de la noche. Mientras el lunes el corte del servicio eléctrico inició sobre la una de la madrugada y se extendió por más de dos horas. Nuevamente la quitaron a las cinco de la madrugada hasta las 12 del mediodía. A las cinco de la tarde volvió el apagón hasta las nueve de la noche.

“El bloque 1 de la central termoeléctrica (CTE) Lidio Ramón Pérez, de Felton, en Holguín, debió desconectarse en la madrugada de hoy, a fin de recibir un mantenimiento planificado durante diez días”, informó Granma.

El diario oficialista reconocía que con esta parada inaplazable se “incrementará la tensión en la capacidad de generación del Sistema Eléctrico Nacional, pues también se encuentra en reparación el bloque 2 de la Felton –cuya entrada está prevista para los primeros días de julio–, y hay varias unidades con afectaciones en otras centrales termoeléctricas del país”.

Se estima que la crisis energética se extenderá hasta agosto. “En los meses de verano, básicamente en el mes de agosto, podemos tener una mejor condición para poder cubrir la demanda y minimizar las afectaciones al servicio eléctrico”, dijo el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la Unión Eléctrica.

Sin embargo, la desesperanza sigue ganado terreno en la población. “Cada día la situación es peor. Al principio los apagones eran de dos y hasta cuatro horas, ahora son de más de seis”, dice Fermina, una señora del reparto Harlem.

La desinformación oficial ha obligado a la población a conjeturar sobre el horario de apagones. “Al principio calculábamos que cuando un día la quitaban por la tarde, al otro día la quitaban por la mañana. Pero desde hace unos días en la mayoría de los casos el cálculo falla: no hay horario. El apagón puede ser a cualquier hora y así no podemos organizar la vida”, dice Juan Miguel, un vecino del reparto Zayas.

Los apagones llevan más de un año. Juan Miguel recuerda cuando en plena crisis de la COVID-19, a mediados de 2021, quitaban la corriente. “Mi madre y yo estábamos ingresados. Era mediado de julio. Me dieron el alta a mi primero. Cuando llegué a la casa quien me recibió fue el apagón”, dice.

El corte del servicio eléctrico también ha afectado la venta del pan normado. “El pan por la tarde”, es el cartel que frecuentemente se cuelga en las panaderías. “Ni desayunar podemos. Hay que esperar comprar el pan por la tarde”, se queja un cliente.

Mientras en la zona urbana habitualmente se corta el servicio eléctrico por la mañana o por la tarde, el apagón nocturno se reserva para el campo.

“Los apagones son molestos, pero por la noche es peor. Queda todo tan oscuro que parece una boca de lobo. No nos vemos las manos. Tantas noches oscuras que se nos acabaron las velas. No hay petróleo para un candil. Retrocedimos a la época de las cavernas”, dice Miguel, un campesino del poblado de Melones en el municipio Rafael Freyre.

Una situación que agrava la vida campestre ya de por sí deteriorada por el abandono gubernamental. “Los campesinos producimos los alimentos, sin embargo, somos los más perjudicados. Llegamos agotados de trabajar en el campo y no puedo descansar. El calor y los mosquitos no me dejan dormir. Al otro día con ese estropeo no queremos trabajar. Por eso la mayoría se va para la ciudad a hacer negocios ilegales. En el campo vivimos como salvajes y sin ninguna consideración”.

En Cuba el 40.6% de la potencia de generación se produce con centrales termoeléctricas, 21.7% con motores a fuel oíl, 21.9 % con motores a diésel, casi el 8% se produce con el gas acompañante de la producción de petróleo, 5 % con fuentes renovables de energía (agua, sol y viento) y cerca del 3% restante se produce en las unidades flotantes enclavadas en el Mariel.

Según los especialistas, las averías en las unidades de generación del sistema eléctrico nacional son multicausal. Pero la fundamental es el envejecimiento del parque de generación base de las ocho termoeléctricas del país, la mayoría con más de 30 años de trabajo que sobrepasa su vida útil.

La noticia ha creado pesimismo en la población. “En este país los apagones serán para toda la vida. Cuando arreglan por un lado, se rompe por el otro. Así estuvimos el año pasado y en este no se ve una mejoría. La solución sigue siendo irse del país”, dice Michael, un estudiante de preuniversitario.

