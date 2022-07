LA HABANA, Cuba. – Si quisiéramos saber cuál es la verdadera estructura de poder en Cuba, así como tener una idea de lo que sucederá en breve en GAESA, ahora que el “consigliere” de los Castro ha salido del juego de manera brusca, bastaría con observar las fotos de las honras fúnebres del recientemente fallecido general de División Luis Alberto Rodríguez López-Calleja.

Todo fue tan “íntimo” y “secreto” como corresponde a los ritos luctuosos de un clan, así como absolutamente nada fue dejado al azar. Cada uno de los invitados ocupó el lugar preciso con Raúl Castro al centro, acompañado este por el nonagenario José Ramón Machado Ventura, quien durante años fue el vecino que ocupara la mansión contigua a la del finado, en la misma calle exclusiva del Reparto Kholy, en Playa.

Quienes no estuvieron en ese salón transformado en capilla son absolutamente “soldiers” prescindibles, reciclables y hasta desechables, incluidos los generales, ministros, viceministros, amigos de la familia y otros que, aunque convocados al funeral por obligación o cortesía, quedaron a la espera en una sala contigua, y solo pudieron entrar a rendir tributo una vez que los jefes se retiraron.

De acuerdo con lo afirmado por uno de los asistentes al funeral, en conversación privada con CubaNet, “los que no salieron en la foto (con Raúl Castro al centro) no tienen futuro asegurado una vez que (Raúl) muera”.

Las imágenes divulgadas por la prensa oficialista hablan por sí solas. En la Sala Granma del Ministerio de las Fuerzas Armadas (FAR), frente a las cenizas del que fuera presidente ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial de las FAR, estuvieron todos los que son, incluida, en segunda fila a la izquierda de Raúl Castro, y exactamente detrás del primer ministro Manuel Marrero Cruz, la primer coronel Ania Guillermina Lastres Morera que, como vicepresidenta primera de GAESA, sustituirá a López-Calleja de manera interina.

De hecho, de acuerdo con información de fuentes directamente vinculadas a GAESA y consultadas por CubaNet bajo condición de anonimato, lo estuvo haciendo antes y durante el período de convalecencia de su jefe, cuando a finales de 2020 este enfermó de COVID-19, quedando con serias afecciones pulmonares por las que, en numerosas ocasiones, durante estos dos años, requirió de más ingresos hospitalarios y tratamientos.

“No hay dudas de que Ania (Lastres Morera) seguirá en el cargo por un tiempo”, asegura una de las fuentes. “Fue ascendida no hace mucho de coronel a primer coronel, y posiblemente en diciembre de este año la asciendan a general porque todo el mundo habla de su buen trabajo, aunque también se dice que Marrero pudiera en algún momento volver a GAESA como presidente (…); él (lo aceptaría) más que feliz, porque aunque parece que cae muy por debajo de primer ministro, él mejor que Díaz-Canel sabe bien dónde está el verdadero poder, de dónde viene el money”.

Para la foto oficial de la ceremonia, Ania Guillermina Lastres Morera, vistiendo el atuendo militar, fue ubicada a la izquierda del actual jefe de la Sección de Economía y Finanzas del MINFAR y detrás de Marrero Cruz, el único de los grandes jerarcas que, habiendo sido designado por Fidel Castro, no solo mantuvo su cargo como ministro (en su caso de Turismo) una vez que Raúl heredó el cetro dictatorial de manos de su hermano, en 2009, sino que fue recompensado con el ascenso a su cargo actual que, solo anterior a él, ocupara el mismísimo Fidel, antes que este se autoproclamara “presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba”.

“Marrero no es ajeno al GAE (GAESA) ni al MINFAR, Marrero es primer ministro precisamente porque es militar y es del GAE”, afirma otra fuente cercana a la cúpula militar cubana. “Marrero incluso es mucho más joven que Ania, y mucho más ajetreado en los asuntos de empresas. Ania siempre ha sido como la encargada del trabajo sucio, la que hace esa parte que a los tipos duros no les gusta hacer. Es lo que hizo en el MINFAR hasta que pasó al GAE. Muy eficiente pero hasta ahí. No creo que la dejen mucho rato en el puesto”.

¿Quién es Ania Guillermina Lastres Morera?

Además del par de fotos que circulan en internet, a raíz de su nombramiento como diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular en 2019, sobre la primer coronel Ania Guillermina Lastres Morera no aparecen muchos datos públicos porque quizás, obligada por sus responsabilidades en el manejo de las finanzas del régimen, se ha mantenido alejada de las redes sociales donde, al menos la única cuenta de Facebook que aparecía con su nombre fue desactivada en 2014, así como la de sus hijos y demás familiares, con excepción de la cuenta de su hermana Adys Lastres Morera, quien se dedica a la renta de casas a extranjeros en La Habana a través de AirBnB, donde ha obtenido altas puntuaciones por la calidad de los servicios que ofrece.

La casa principal —de dos plantas totalmente climatizadas, que cuenta con amplios dormitorios, una suite con entrada independiente, jardines con piscina, comidas a la carta y servicio de lavado incluido— está ubicada a solo seis cuadras de la Plaza de la Revolución y se promociona en AirBnB como “Casa Verde Habana”.

También, de acuerdo con información de personas cercanas a su círculo de amistades, contaría desde 2019 con otras cuatro casas en alquiler, no gestionadas desde AirBnB por la llegada de la pandemia y la paralización del turismo, pero que, por estar ubicadas en Nuevo Vedado y Miramar comienzan a promocionarse en internet como “rentas de lujo” solo para funcionarios extranjeros residentes en la Isla. Más otra de ellas, en Habana Vieja, que posiblemente sea reservada para un negocio privado de bar-restaurante, en asociación con su amiga Raquel Mayedo, conocida presentadora de la Televisión Cubana.

Aunque hasta el momento, por falta de pruebas no es posible vincular a Ania Guillermina como beneficiaria directa de los negocios de renta de su hermana Adys —en franca expansión a pesar de la crisis actual— sí es interesante conocer que en el pasado de la sustituta interina de López-Calleja, antes de su entrada en GAESA y aún desde su puesto como económica del MINFAR, hay experiencias como directiva en el sector inmobiliario fuera de la Isla, así como su nombre aparece vinculado a varias empresas off-shore inscritas en Panamá y Reino Unido, en su mayoría relacionadas con la importación-exportación de insumos, con el tráfico naviero y los servicios financieros y, por supuesto, a la compra venta de bienes raíces.

Teniendo en cuenta la información que aparece en el Registro Público de Panamá son al menos unas seis empresas, todas fundadas entre los años 1980 y 1992, en las que aparece registrada Ania Guillermina Lastres Morera ya como directora o secretaria, algunas de ellas relacionadas directamente con otras empresas off-shore de servicios financieros y mercantiles registradas por la misma fecha en el país istmeño por Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, funcionario del Ministerio de Transporte con cerca de una decena de off-shore a su cargo y hermano del fallecido presidente de GAESA.

Aunque la mayoría se encuentran inactivas desde finales de los años 90, habiendo sido disuelta la última en 2017 —por “morosidad” y de acuerdo a una disposición del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá—, las más importantes a cargo de Ania Lastres Morera fueron ACINTEX S.A., importadora/exportadora; ANLAMEX Corp., relacionada con la adquisición de bienes raíces, y la financiera Lukenwest Holdings, S.A., encargada de gestionar las transacciones entre las navieras e importadoras cubanas registradas en Panamá y empresas europeas y de los Estados Unidos.

“Lukenwest Holdings era una financiera con servicios de intermediación que fue creada para la flota cubana con banderas panameña y de Reino Unido”, afirma una fuente asociada durante los años 80 y 90 al Ministerio de Comercio Exterior y consultada por CubaNet bajo condición de anonimato. “Lukenwest funcionó hasta que dejó de servir. (…) Ese tipo de financiera se registra con el capital mínimo y solo para hacer determinadas operaciones. Luego se disuelve y se crea otra (…), por eso ninguna sanción (de los Estados Unidos) afecta el esquema, que valga decir fue creado en las FAR, al menos el protocolo (…). Ya cuando el año pasado varios senadores norteamericanos pidieron sanciones contra empresas como estas hace rato habían sido disueltas o cambiaron su nombre (…). Lukenwest Holdings no fue creada por Ania (Lastres Morera), solo fue parte de eso como lo fue mucha gente del MINFAR, todavía en 1980 ella ni pensaba en trabajar en el MINFAR”.

Nacida en 1960, Ania Guillermina Lastres Morera comenzó su vida laboral en las Fuerzas Armadas cubanas en 1984, como especialista en la Dirección de Colaboración Económica y Fondo Material, como subordinada directa del general Julio Casas Regueiro —creador de GAESA— pero también de quien más tarde, a mediados de los años 90, se convertiría en su jefe superior inmediato en GAESA, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. Sin embargo, tan temprano como en junio de 1987, con menos de tres años como graduada universitaria, era designada como directora de ANLAMEX Corp., una de las primeras creaciones del sistema empresarial de las FAR que fue registrada como sociedad mercantil en Panamá.

No obstante su rápido ascenso en el sistema económico de las FAR y de la designación como mano derecha de López-Calleja, varias personas afines a GAESA consultadas por CubaNet para este reportaje, bajo condición de anonimato, no apuestan por que Ania Guillermina Lastres Morera permanezca por mucho tiempo como cabeza principal del emporio empresarial y creen que, posiblemente en unos meses —en dependencia de ser ascendida o no al grado de general—, será removida de su puesto de segunda en GAESA para ocupar otras funciones, incluso como viceministra en el Ministerio de Economía y Planificación, donde Alejandro Gil Fernández, actual ministro, cumple una función “coyuntural”.

“No por la muerte de Luis Alberto pero ya se hablaba desde antes de que (Ania) pasaría al Ministerio de Economía”, asegura una fuente vinculada a GAESA.

En tal sentido es válido recordar que, en 2009, Raúl Castro designa al coronel Armando Pérez Betancourt como viceministro de Economía, que fue el hombre a cargo de implementar el llamado “Perfeccionamiento Empresarial” como jefe del Grupo de Perfeccionamiento Empresarial en las FAR desde 1986.

“Ni Marino Murillo, ni (Ricardo) Cabrisas ni ahora Alejandro Gil, a ninguno los han dejado poner y disponer solos, siempre Raúl les ha puesto un tipo de su confianza al lado”, dice la misma fuente. “Cumplen una función coyuntural, sirven para dar la cara por lo que otros hacen a la sombra (…). Yo creo que a Alejandro Gil le pasará lo mismo que a Murillo, llegado el momento, pasará al olvido (…). Pondrán a otro, a otra, en este caso pudiera ser Ania, pero GAESA es para el que mejor se ha portado, y ese puede ser Marrero, sin dudas. No solo era gran amigo de Luis Alberto, su hermano, como dijo él (en la nota de condolencia publicada en Twitter), sino que fue su mejor alumno. A lo mejor no es hoy ni mañana, a lo mejor lo asume desde las sombras, pero GAESA no es para Ania, que ni lo sueñe”, termina el entrevistado.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.