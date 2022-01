LA HABANA, Cuba. – “Reitero mi confirmación y compromiso ante esta causa, sigo estando puesto y los ideales no se negocian, por lo que continuaré firme pese a lo que tenga que enfrentar. Y para esta dictadura digo como mismo lo hice el 11 de julio: acaben de entregar el poder, que cese el miedo importado y luego implantado de este comunismo en nuestro pueblo, en nuestra preciosa Isla”, transmitió el preso político Andy Duniel García Lorenzo a su hermana, Roxana García Lorenzo, este viernes durante una visita familiar a la prisión de Guamajal, en Villa Clara.

El joven de 23 años fue violentamente detenido durante las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio (11J) de 2021 en Santa Clara, Villa Clara. Poco después se declaró como preso político y fue reconocido como tal por Prisoners Defenders (PD).

García Lorenzo tiene une petición fiscal de siete años de privación de libertad por los supuestos delitos de “desorden público” y “desacato”. Su juicio tendrá lugar entre el 10 y el 14 de enero próximo. Junto a él serán procesadas otras 15 personas de la misma provincia.

A mediados del mes de diciembre, los familiares del joven denunciaron que había sido sancionado a dos meses sin llamadas telefónicas por divulgar información acerca de otros reclusos a través del proyecto “Ayuda a los Valientes del 11J”, informó a CubaNet Roxana García Lorenzo.

La joven también declaró que el activista estaba estaba recibiendo amenazas en la prisión por parte de la Seguridad del Estado, tanto por su apoyo a otros presos como por el activismo de su familia por su liberación. “Le dicen que si sigue ayudando a los presos se le añadirá a su petición fiscal el delito de ‘intigacion a delinquir’, que será juzgado por lo que nosotros, su familia, hagamos acá fuera. También amenazan a todos a su alrededor para que no se acerquen a él y tratan de mantenerlo aislado del resto de los presos”, señaló su hermana.

Pese a las amenazas contra él y su familia y a permanecer aislado en la prisión, Roxana García asegura que su hermano mantiene la calma y no se arrepiente de nada.

“Quiero hacer mucho, pero me siento impotente encerrado en estos cuatro barrotes oxidados; más que nada quiero decir agradecer, es lo mínimo que puedo hacer, agradecerle a cada uno de ustedes por no olvidarse de mí, por no dejarnos solos y olvidados, siempre les estaré agradecidos y sobre todo firme, y puesto ante esta causa digna”, finaliza el joven su mensaje, facilitado a CubaNet por su hermana.

Hasta la fecha, de los más de 800 encarcelados tras el 11J que registra PD, más de 200 han sido llevados a juicio en las provincias de Matanzas, La Habana, Camagüey, Santiago de Cuba, Artemisa e Isla de la Juventud, según reportes del grupo de trabajo Justicia 11J.

Entre el 10 y el 15 de enero próximo serán enjuiciados, además, 21 personas en la provincia de Holguín, todas acusadas de “sedición” por manifestarse el 11J. Entre ellos hay cuatro menores de 18 años y otros cuatro con 18 años cumplidos. Sus peticiones fiscales oscilan entre los 15 y 30 años de privación de libertad.

Asimismo, la próxima semana también serán enjuiciados 20 manifestantes de La Habana.

