MIAMI, Estados Unidos.- La activista cubana Anamely Ramos denunció que tuvo que abandonar el Aeropuerto Internacional de Miami porque American Airlines “mantiene su decisión de no dejarme montar”.

“Me tuve que ir del aeropuerto. Según el reglamento no puede permanecer nadie que no vaya a abordar un avión y American mantiene su decisión de no dejarme montar”, escribió este miércoles en la tarde en su perfil de la red social de Facebook.

“Yo continuaré la protesta en el espacio público, frente al Versalles. Esto continúa. Mi exigencia sigue siendo que se respete mi #DerechoARegresar”, sentenció.

La activista, miembro del Movimiento San Isidro, pretendía regresar a Cuba este miércoles en un vuelo de la aerolínea estadounidense American Airlines, sin embargo, al llegar al aeropuerto le fue informado que no podría abordar el avión.

La decisión de American se dio luego de que las autoridades cubanas negaran la entrada a Cuba de Ramos, quien este martes había anunciado su regreso, después de poco más de un año fuera del país.

Esta mañana, la historiadora de arte denunció a través de una directa en Facebook, desde el aeropuerto de Miami, que la aerolínea le negaba subir al avión tras haber recibido un mensaje del Gobierno cubano.

“Independientemente del acuerdo que la aerolínea tenga con el Gobierno cubano, yo soy residente cubana, no tengo residencia en ningún otro país del mundo, tengo una visa de turismo de una sola entrada y no me puedo quedar ilegal aquí”, dijo Ramos.

“Si no me dejan montar en el avión estarán contribuyendo a que yo me quede ilegal en Estados Unidos… Cuba está violando mis derechos y la aerolínea está contribuyendo a eso”, agregó en horas de la mañana la activista.

Anamely Ramos se encuentra actualmente varada y sin respuestas e insistió en que no es su interés pedir asilo político, sino regresar a su país, donde tiene la residencia activa.

En medio de la siatución, activistas, organizaciones y personalidades se han solidarizado y condenado el hecho. Tal es el caso de Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), los opositores cubanos Saily González y Lázaro Mireles, la artista cubano-americana Coco Fusco y la organización Prisoners Defenders, entre otros.

“Hoy la artista cubana Anamely Ramos intentó volver a su país. El régimen le ha prohibido ingresar. Human Rights repudia este abuso. Regresar al país de origen es un Derecho Humano. Cuba es de los cubanos, no del régimen”, escribió en Twitter Juan Pappier.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en La Habana señaló: “Hoy, el gobierno cubano exilió a la artista Anamely Ramos al negarle el regreso a Cuba. ¿Qué clase de gobierno no deja que sus ciudadanos regresen a su patria?”.

