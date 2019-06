Alimentos y medicinas: priorizados en Cuba después de escasez prolongada

LA HABANA, Cuba.- Para producir e importar con prioridad alimentos, medicinas y productos de línea económica se redistribuyen los recursos del plan del presente año, según se informó en la reunión del Consejo de Ministros dedicada a examinar el comportamiento del Plan de la Economía cubana al cierre de abril, efectuado el pasado 28 de mayo, según los medios nacionales.

La decisión demuestra que el gobierno había relegado las necesidades básicas de la mayoría de la población, pero sobre todo sugiere que las autoridades continuistas no controlan las finanzas y dependen de las prioridades y asignaciones del Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (GAESA), que probablemente recauda gran parte de las divisas.

GAESA posee las principales empresas generadoras de moneda dura en sectores claves como el turismo, la Zona Especial de Desarrollo Mariel, el casco histórico, el puerto de La Habana y las Tiendas Recaudadoras de Divisas. Muestra de su relevancia fue la participación de Miguel Díaz-Canel y el General de División, Luis Alberto Rodríguez Callejas, en las conversaciones sostenidas durante las visitas del gobernante cubano a Nueva York, Rusia, Corea del Norte, China y Laos. La falta de transparencia y rendición de cuenta pública ha fomentado suspicacias sobre las potestades de la familia del General de Ejército Raúl Castro.

La decisión de disminuir el recorte en las importaciones, aceptación sumisa de la población al cabo de casi 30 años de Período Especial que se torna tensión social, es imposible de evitar con la usual acusación de acaparador y traficante en el mercado negro, ni con llamados a mayores sacrificios, propaganda y actividades culturales. La inculpación al embargo-bloqueo de Estados Unidos, a pesar de su fortalecimiento, que realmente lesiona, y el deterioro de la asistencia de Venezuela, ha desgastado, aunque no son sentidos como determinantes.

Los cubanos perciben la depreciación de los salarios y las pensiones, y la elevación de los precios, como los mayores causantes del deterioro sostenido de su calidad de vida, y no avizoran voluntad de solución en el hegemónico marco estatal. Las remesas no facilitan a los receptores solucionar el desabastecimiento, porque las tiendas recaudadoras de divisas (TRD) están igualmente desabastecidas, precisamente debido a que sus ingresos son utilizados en otras prioridades por GAESA, en vez de reinvertirlos para continuar el ciclo de ganancias.

La escasez de alimentos y medicamentos incrementada en 2019, incluso en las farmacias de venta en divisas, atenta contra la propaganda oficial sobre el sistema de salud pública y la óptima calidad de vida socialista, cuando se pretende incrementar la venta de servicios médicos, medicamentos de producción nacional y turismo de salud.

En la presentación del informe en la referida reunión, el ministro de Economía, Alejandro Gil, no anunció que por el desabastecimiento en el primer cuatrimestre de algunos productos de alta demanda se han importado alimentos, lo cual ha contribuido a una mayor presencia de algunos como el aceite, y que, ante la tensión con las ofertas de pollo, salchichas y otros, el gobierno ha adoptado temporalmente la venta regulada, que permite una mayor presencia en las redes de comercio en moneda nacional. Esto significa que cuando se ofertan, la cantidad a adquirir por persona es limitada.

Gil expuso que en abril arribaron más de 450 000 visitantes a Cuba, para un crecimiento superior al 13% comparado con igual período de 2018, pero el turismo no cumple lo planificado. De las 167 inversiones con explotación total o parcial previstas, solo se concluyeron 53. Entre los procesos inversionistas terminados destacó la Terminal Multipropósito de Santiago de Cuba, tres tanques de almacenamiento de combustible del programa de reparación capital, 19 kilómetros de redes y 13 kilómetros de conductoras para mejorar el servicio de abasto de agua, y la reparación de 16 equipos ferroviarios, con lo cual se pone a disposición de movimiento 1 770 toneladas de carga y la capacidad para transportar unos 14 000 pasajeros.

También el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, no informó sobre la producción de la agroindustria y la Zafra 2018/2019, y solo se refirió a una mayor elaboración de pienso, que reanima la producción de huevos, aunque todavía no se venden liberados. La ministra de la Industria Alimentaria, Iris Quiñonez, expresó que se prevé incrementar las producciones en las industrias alimentarias locales y la Cadena Cubana del Pan, así como respaldar el Plan del Comercio en el verano. En cuanto al desabastecimiento de harina de trigo dijo que se incrementó la transportación por ferrocarril hacia las provincias orientales, y se repara el molino de trigo de Santiago de Cuba, pero no anunció soluciones definitivas.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, expuso sobre la inversión extranjera, el uso de los créditos externos y las exportaciones en el Grupo de la Industria Biotecnológica y Farmacéutica (BioCubaFarma), sin publicar cifras. Aseguró que se promueve potenciar la participación foránea, así como la empresa mixta Innovative Inmunotherapy Alliance, constituida en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) con capital norteamericano, dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos innovadores cubanos contra el cáncer en fase de ensayos clínicos.

El ministro resaltó que BioCubaFarma es ejemplo en la utilización del capital humano como vía para generar productos y servicios innovadores que proporcionen ingresos, captar knowhow y atraer capital, así como generar encadenamientos productivos e impulsar el desarrollo de otras actividades. Díaz-Canel resaltó la alta incidencia de BioCubaFarma en las exportaciones, con perspectivas de mayor diversificación de sus mercados y productos, pero señaló las barreras que impone la regulación de los medicamentos en los mercados altamente especializados.

La Contralora General de la República, Gladys Bejerano, detalló dos hechos con características presuntamente delictivas: el pago de salarios sin respaldo productivo a directivos y trabajadores, y la utilización ilegal de un local de propiedad estatal como vivienda. En realidad, eso ha ocurrido desde hace décadas. El director general de la empresa GeoCuba, Eladio Fernández, intervino sobre el potencial para generar información geoespacial y desarrollar plataformas informáticas.

Los acontecimientos muestran que la Constitución, los Lineamientos y las leyes parecen intencionados para que el gobierno tenga instrumentos que imponer a los cubanos, y procuren enmendar la catastrófica situación económica, pero el poder real está en las Fuerzas Armadas.