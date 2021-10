VILLA CLARA, Cuba. ─ Hace apenas quince días, Ana Julia Jiménez, vecina del reparto Libertad de la ciudad, debió vender un televisor marca Panda para comenzar una búsqueda en redes por pastillas de Azitromicina. A ciencia cierta, desconocía los precios reales de estos medicamentos en el mercado informal. Le habían asegurado, no obstante, que cada blíster de producción nacional podía costar cerca de los 3 000 pesos. Finalmente, le hicieron la propuesta de intercambiar estos medicamentos por un combo de comida.

Encontró la oferta en un grupo de Telegram dedicado al canje de pastillas en el que se manejan trueques de todo tipo, unos más razonables que otros. El tratamiento de Azitromicina le costó un cartón de huevos, un pomo de aceite y un paquete de muslos de pollo. “Esas cosas también las tuve que comprar por la calle, menos el aceite, que me lo habían vendido por la bodega, al final me salió caro, pero la salud está primero”, explica la señora.

En Villa Clara, una de las provincias más afectadas por la falta de medicamentos en los últimos meses, no han sido pocas las familias que han decidido desprenderse de objetos de valor para pagar tanto medicamentos como balones de oxígeno en el mercado informal. De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales, el balón de oxígeno podía llegar a costar hace un mes hasta 20 000 pesos. El precio de este y otros productos de uso intrahospitalario se establece en correspondencia a la escasez y se tasa en dependencia de lo que los pacientes o sus familiares estén dispuestos a pagar por ellos.

En la misma cola de la farmacia Campa, en la calle Luis Estévez de la ciudad, las personas hablan de conocidos que vendieron prendas de oro o equipos electrodomésticos para costearse el llamado Rocefín, el Meropenem o la propia Azitromicina para tratar la neumonía post COVID-19.

“Cada vez que alguien avisa que sacaron un medicamento en falta en alguna farmacia, cuando vas, ya hay un pueblo de gente afuera esperando con cuatro o cinco recetas en la mano”, opina la santaclareña Marlen Martínez, también en la fila frente a esta entidad. “La mayoría de las personas que los necesitan de verdad nunca llegan a comprarlos, y después los ves en Facebook a la venta”.

De acuerdo con los medios locales, actualmente se encuentran en falta cerca de 25 medicamentos de un total de 85 de los controlados y, desde abril de 2019, ocurrió una reducción de 138 de los pertenecientes al cuadro básico. Además de los cotizados antibióticos para tratar las afectaciones pulmonares generadas por la Covid, también se encuentran en falta otros medicamentos imprescindibles para paliar de diversas infecciones, así como los antipiréticos, los analgésicos, antiinflamatorios y psicofármacos. El solicitado Alprazolam, indicado para pacientes con trastornos de ansiedad, es otro de los más buscados, intercambiados y comercializados en los referidos grupos de redes sociales. Cada blíster puede llegar a costar más de 2500 pesos.

Al mismo tiempo, otros afirman que los medicamentos “están saliendo de las propias farmacias” y culpan a algunos activistas por ser estos los que tienen prioridad para comprar el día de la llegada de la mercancía. Para evitar las aglomeraciones, el acaparamiento y las ventas ilícitas de pastillas, se puso en práctica el uso de estas personas encargadas de realizar la compra cuando entran a la venta y llevarlas hasta las viviendas. “Siempre pasa así, los activistas con demasiadas recetas y tarjetones, además, siempre los priorizan, ya cuando pasan tres se agotaron todos los medicamentos. Ese mecanismo que, en su momento resultó, ya no le veo lógica porque en la cola sigues viendo a ancianos desde la madrugada”, comentó en Facebook la usuaria Yadira Fuentes.

A finales de agosto trascendieron las sanciones de un año de privación de libertad y seis años de cárcel a dos ciudadanas matanceras por los delitos de falsificación de documentos privados y el desvío y reventa ilegal de medicamentos, respectivamente. En Villa Clara, también fue sancionada una trabajadora del Hospital Provincial por el delito de hurto a diez meses de privación de libertad, en correspondencia con el artículo 322 del Código Penal.

En diversos grupos como Revolico o La Candonga, varios villaclareños, sin embargo, defienden el derecho a vender medicamentos importados, los cuales les han sido enviados por sus familiares en el exterior luego de la flexibilización otorgada por el gobierno siempre que sean ingresados al país “sin fines comerciales”. “Esto le costó dinero a mi familia y lo vendo porque ya no me hace falta, pero sí necesito comer”, posteó desde su perfil la usuaria de Telegram Yoandra FP, al pie de dos fotos de pastillas de Prednisona y Paracetamol. “Cada cual hace con lo suyo lo que le convenga y la situación no está para regalos”, manifestó otra santaclareña como respaldo a la vendedora.

A pesar de las múltiples advertencias de los medios respecto a las consecuencias del acaparamiento y venta ilícita de estos productos, ha proseguido su comercialización pública a través de redes sociales. Mientras, los compradores emplean la frase “al precio que sea” para indicar la urgencia con la que necesitan adquirir los medicamentos o acompañan el post con una foto del enfermo en busca de la ayuda solidaria de los usuarios. La modalidad más empleada en el último mes ha sido el intercambio por ropa o combos de comida. Todo indica que, para sortear las consecuencias de la justicia, los vendedores equiparan el valor de las pastillas con los precios inflados de otros artículos de primera necesidad adquiridos exclusivamente en las tiendas MLC.

